5 regole per fare ordine in casa velocemente

Non hai tempo per le faccende di casa? Qui trucchi e strategie per sopravvivere alle pulizie, ottimizzarre il tempo e avere la casa sempre in ordine

Pulizie di casa

Tempo: ecco come ottimizzarlo in casa.

Tanti trucchi per fare ordine in casa.

Impara a profumare casa fai da te senza spendere tanto.

Conosci i rimedi green per le pulizie naturali?

Pulizie strategiche

Prima di iniziare le pulizie raccogli gli oggetti sparsi per casa e riponi ognuno al suo posto, poi svuota il pattume del bagno e i posaceneri: adesso puoi cominciare. Se hai invitati a cena parti da cucina e salotto: lava i piatti, poi con una spugna bagnata con acqua e aceto pulisci lavandino e fornelli. Inumidisci uno straccio con alcol o il detergente che utilizzi di solito; passa velocemente sulla superficie dei mobiletti della cucina e il tavolo. Lascia asciugare le stoviglie su uno strofinaccio: potrai posizionarle nell'armadio al termine delle pulizie. Una strategia per andare più veloce? Punta il timer... ti aiuterà a non perdere tempo e procedere rapidamente! Tempo stimato per la cucina: 20 minuti.

Oggetti... in ordine!

Quando si ha poco tempo è bene puntare al quadro complessivo e dare meno importanza al dettaglio. Ricorda che quando c'è ordine e ogni cosa è al suo posto l'effetto visivo amplifica un'impressione di armonia: via giornali e libri, da ordinare in una pila o nel portariviste. Evita mensole straripanti, lascia pochi oggetti scelti con eleganza e cura. I giocattoli sono ovunque? Scegli qualche cesto o grande contenitore da posizionare nella stanza dei bambini, fare ordine sarà più semplice e veloce.

Utilizza 15 minuti per lavare il tavolino del salotto, spolverare mensole e eventuali cornici, sprimacciare i cuscini del divano. Puoi usare uno spray del tipo in vendita nelle lavanderie per igienizzare e profumare i cuscini, un tocco di freschezza che darà all'ambiente un buon profumo di pulito.

Effetto brillante

Dopo la cucina, è il momento del bagno: con una goccia di detergente o una soluzione con bicarbonato e limone pulisci il lavandino e provvedi a sciacquare accuratamente. Se desideri far risplendere rubinetti passa la superficie del lavandino con uno strofinaccio inumidito con alcol, effetto brillante assicurato. Lascia una saponetta su una conchiglia, un piccolo tocco di poesia fai da te. Insapona e con una spugna strofina i sanitari; lascia un disinfettante nel water.

Ricordati di pulire lo specchio e cambiare gli asciugamani. Nel frattempo avrai spruzzato l'interno della doccia con un prodotto specifico da lasciar agire: ora sciacqua, pulisci con la spugna il piatto doccia e passa velocemente uno straccio sulle pareti. Tempo stimato: 20 minuti.

Addio polvere

Hai fatto il letto? Piega e ritira l'eventuale biancheria asciutta, spolvera armadio e cassettone, evita di lasciare vestiti sulle sedie. In ogni stanza spalanca le finestre e appoggia il tappeto sul davanzale. In questo modo mentre eseguirai le pulizie si effettuerà un buon riciclo d'aria e al tempo stesso ogni stanza sarà già pronta per l'ultimo step: l'aspirapolvere. In 15 minuti potrai passare l'aspirapolvere in ogni locale dando precedenza a corridoio, cucina e bagno, che solitamente tendono a sporcarsi di più.

Se hai ancora tempo prepara acqua bollente e aceto o un tappo di detersivo e lava i pavimenti di casa effettuando prima camera e bagno, poi la cucina. Lascia per ultimo il corridoio: mentre il tutto si asciuga, potrai uscire a portare fuori l'immondizia. Lascia un cesto di frutta sul tavolo o un mazzo di fiori freschi del giardino per un tocco di colore e vivacità.

Obiettivo armonia

Ora non ti restano che gli ultimi ritocchi: asciuga e ritira le stoviglie lavate, posiziona il copridivano e sistema i cuscini del salotto, inserisci un nuovo sacchetto nel bidone della spazzatura. Sai che il vecchio piumino di una volta è molto utile per le superfici più in vista? Inumidisci le punte con acqua o un prodotto antistatico: in un attimo potrai dare la caccia alla polvere da tv, stereo e mensole.

Per fare ordine e ritrovare subito ciò che ti serve può essere utile una scatola della tecnologia, contenente caricabatterie, cavetti e pile: ricopri una scatola da scarpe con carta colorata e il gioco è fatto! Il segreto per mantenere l'ordine è, oltre alla routine generale, dedicare ogni giorno 20 minuti per un lavoretto specifico: per esempio lunedì le piastrelle del bagno, martedì gli armadietti della cucina, mercoledì la doccia, giovedì il forno, in questo modo eliminerai lo stress e renderai più produttivo il tempo.