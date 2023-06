I l limone è un vero alleato per la bellezza, la salute e la casa. Scopri 10 modi per utilizzare questo prezioso frutto di benessere naturale

Tra le pareti di casa abbiamo moltissimi ingredienti che possono essere utili al benessere di tutta la famiglia, come il bicarbonato o l'amido di riso. Dalla bellezza alla casa, utilizzare prodotti naturali è facile, economico ed è un modo per essere amici dell'ambiente.

10 modi per usare il limone

Tra gli ingredienti naturali il limone è sicuramente un alleato del benessere grazie ai suoi speciali impieghi: è utile per la salute e la bellezza ma anche per le pulizie ecologiche di casa. Il limone è un frutto che può essere usato nella preparazione di ricette detox, come ingrediente per maschere viso e scrub per il corpo, fa bene a pelle e capelli ed è un ottimo aiuto nelle pulizie domestiche.

È ideale per maschere di bellezza e scrub

Antibatterico e antiossidante naturale, il limone aiuta la bellezza dell'epidermide. Già utilizzato dalle damine di epoca settecentesca per sbiancare la pelle, oggi puoi utilizzare questo prezioso frutto come fresco ingrediente di maschere fai da te. L'acido citrico, inoltre, contribuisce al rinnovamento cellulare.

In una ciotola mescola, yogurt, succo di limone fresco e una manciata di sale fino: la ricetta per uno scrub naturale con cui massaggiarti sotto la doccia, soprattutto dopo una giornata fra traffico e smog o quando ti senti particolarmente stanca. Grazie all'effetto del limone e del sale la pelle risulterà purificata e acquisterà immediatamente nuova luce, mentre lo yogurt contribuirà a idratare l'epidermide in profondità.

Se hai qualche brufolo puoi applicare qualche goccia di limone direttamente sulla pelle: l'infiammazione si seccherà più velocemente. Attenzione: evitare di lasciare il succo di limone sulla pelle per troppo tempo perché potrebbe verificarsi un processo di iperpigmentazione.

È un alleato della dieta

Ricerche scientifiche hanno indagato l'effetto del limone su metabolismo e dieta. Grazie alla pectina il limone aiuterebbe a contrastare gli attacchi di fame. Una dieta alcalinizzante mostra miglioramenti sulla funzionalità epatica, stimola il sistema immunitario, e regolerebbe i livelli ematici di glucosio, aspetto fondamentale per il controllo dell'appetito.

Usa il limone fresco per condire insalata e riso. Inoltre puoi assumerlo nell'arco della giornata spremendo qualche goccia di limone fresco nell'acqua, da sorseggiare con calma.

È l'essenza del buonumore

L'aroma di limone ha proprietà energizzanti. Inoltre secondo diversi studi scientifici stimola il buonumore, riduce l'ansia ed è un valido aiuto per memoria e concentrazione.

Usa un brucia essenze e alcune gocce di olio essenziale al limone: in un attimo avrai una ventata di allegria insieme a un ambiente fresco e deliziosamente profumato.

È utile per capelli e unghie

L'alternativa all'ultimo risciacquo con l'aceto? Il limone: diluito nell'acqua, aiuta a ridurre la forfora. Prova a mescolare acqua e limone in una ciotola e sciacqua i capelli dopo averli lavati.

Secondo un vecchio rimedio della nonna il limone fa bene anche alla bellezza delle unghie: infila le dita in mezzo limone, poi strofina le unghie con un pezzo di buccia. Le unghie cresceranno più forti e il limone sbiancherà le antipatiche tracce di nicotina, strategia utile per chi fuma.

È un toccasana per tonsilliti e faringiti

Il limone possiede un'azione antisettica e battericida, tanto da aver svolto un importante ruolo durante l'epidemia di colera in Venezuela nel 1855. Antisettico per le ferite, il succo di limone può essere molto efficace contro tonsilliti e faringiti: se di frequente soffri di mal di gola, disinfetta la gola con gargarismi di acqua e limone fresco.

Aiuta a depurare e disintossicare l'organismo

Il limone è depurativo, disintossica l'organismo e possiede un effetto alcalinizzante. Consigliato soprattutto per chi segue una dieta ricca di carne, è utile per la salute del fegato, oltre a essere un valido aiuto per chi soffre di calcoli, gotta e artrite.

Per un buon giorno detox scalda un pentolino d'acqua, in cui spremerai del limone fresco. Un rimedio naturale particolarmente consigliato dopo una serata di bagordi, prezioso per depurare il fegato e eliminare le tossine, da bere la mattina a digiuno con una cannuccia in modo da preservare lo smalto dei denti.

Attenzione a non esagerare: la bevanda non è consigliata a chi soffre di gastrite. In alternativa, prevedi delle mattine in cui assumere solo acqua a digiuno.

È prezioso per la circolazione sanguigna

Se soffri di problemi di circolazione? Effettua sulle tue gambe un auto-massaggio, procedendo dal basso verso l'alto, con olio essenziale di limone. Prezioso per gonfiori, trombosi, edemi, il limone migliora la circolazione sanguigna e rafforza i vasi capillari.

Aiuta la digestione

Chi non conosce il canarino? Per preparare la celebre bevanda digestiva metti a bollire una buccia di limone nell'acqua: se vuoi puoi aggiungere una foglia d'alloro. Se sei di fretta ti basta un bicchiere d'acqua fresca, a cui aggiungere del limone fresco. Effetto digestivo garantito.

È una bevanda dissetante

D'estate, quando il caldo ti sfinisce, invece di gettarti sulle bevande zuccherate e gassate, ricche di zuccheri, prepara qualche bottiglia d'acqua da tenere in frigo, in cui avrai aggiunto gocce di limone fresco e un rametto di menta. Un drink realmente dissetante e profumato che soddisfa la gola e pensa anche al tuo benessere.

Il limone nelle pulizie di casa

Il potere sgrassante del limone aiuta nelle pulizie di casa. Mezzo limone cosparso con il sale sarà ottimo da usare come spazzola naturale per pulire pentole e oggetti in rame, oltre a togliere macchie di ruggine e tracce di calcare.

Aggiungi del succo di limone sulle stoviglie unte, lavarle sarà più facile. Puoi utilizzare mezzo limone anche per il secchio della spazzatura: eliminerai cattivi odori, igienizzandolo in modo naturale.

Macchie difficili? Bagna il tessuto con una generosa dose di limone, copri con sale fino e lascia agire per un paio d'ore. Ottima strategia per rendere di nuovo candidi i capi bianchi ingialliti o togliere le macchie di ruggine.