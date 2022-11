Che cos’è l’upcycling e come metterlo in pratica?

C os'è l'upcycling la tendenza più cool per riciclare in modo creativo i vostri oggetti del cuore e donargli nuova vita

C’è una nuova tendenza nell’ambito del riciclo e del vivere sostenibile e si chiama upcycling. Se non ne avete mai sentito parlare sappiate che vi state perdendo un qualcosa che non solo fa bene all’ambiente, ma che vi permetterebbe di donare nuova vita agli oggetti considerati di scarto, per creare nuovi prodotti con cui abbellire e personalizzare la vostra casa e non solo.

Insomma, un trend che vale davvero la pena di seguire e che, parola di chi l’ha provato, dona anche tantissime soddisfazioni. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, cos’è l’upcycling e come si esegue

Cos’è l’upcycling

Prima di scoprire come si esegue concretamente l’upcycling e come metterlo in pratica nella vostra vita è bene comprendere esattamente di cosa si tratta. Con questo termine, infatti, si intende una tendenza del riciclare o, per tradurre letteralmente la parola, di “riciclare meglio”. L’upcycling, infatti, non è solo un modo per ridare vita agli oggetti o ai materiali scartati. Ma è una vera e propria arte del riuso, in cui si attua un recupero migliorativo dell’oggetto stesso, trasformando ciò che è stato in qualcosa di nuovo, più bello, interessante e funzionale.

Un termine e un mood di riciclo nato nel 1963 quando la Heineken, famosa marca di birra, vedendo la grande quantità di bottiglie di birra lasciate in giro e inutilizzate, decise di recuperarle dando vita alla campagna Wobo, ovvero il riutilizzo delle bottiglie per creare dei mattoni in vetro utili alla costruzione in edilizia. Un’idea geniale, certo, ma che inizialmente non ebbe molto successo.

Circa dieci anni dopo, però, gli architetti Charles Jencks and Nathan Silver, portarono avanti un percorso di rottura con la progettazione tradizionale, osservando ciò che ci circonda e provando a guardare il tutto con occhi diversi, così da poter dare nuova vita agli oggetti, nuovi scopi e nuove possibilità. E di fatto, dando vita anche al concetto dell’upcycling vera e propria. Non un riciclo, quindi, ma un riuso creativo, che dona maggior valore a ciò che è stato scartato.

Gli obiettivi del "riciclo creativo"

Una super tendenza green che, oltre a dare libero sfogo alla vostra creatività permette anche di:

divertirsi , praticando l’upcycling come un vero e proprio passatempo e/o passione;

, praticando l’upcycling come un vero e proprio passatempo e/o passione; realizzare oggetti e componenti dal valore etico ed estetico importante;

prolungare il ciclo di vita degli oggetti;

degli oggetti; aumentare il valore dell’oggetto ri-creato;

salvaguardare l’ambiente:

Valorizzando ciò che si pensava “finito” in modo originale, creativo e sostenibile.

Come si fa l’upcycling

Se vi state domandando quando è possibile fare upcycling con ciò che si ha in casa e che si sta per buttare sappiate che, i settori più comuni in cui viene praticata questa forma di riuso esclusivo e creativo delle cose, sono il tessile (e la moda) e l’arredamento/design.

Se applicato nell’ambito della moda, per esempio, l’upcycling si utilizza per creare accessori e abiti nuovi attraverso il riuso di tessuti o altri accessori “vecchi”, recuperando collezioni o indumenti vintage e riassemblandoli con nuove forme, colori e risultati.

Munendosi di ago, filo, macchina da cucire, forbice, abilità e fantasia, quindi, potete anche voi recuperare abiti che non usate più o di molti anni fa, e donargli nuova vita. Mixandoli tra loro, impreziosendoli con accessori e/o dettagli nuovi e creando capi di tendenza da sfoggiare come appena acquistati. Come? Per esempio trasformando un paio di vecchi jeans in una borsa, o ancora trasformando una vecchia maglietta in una tela da pittore, realizzando un quadro che farà poi parte del vostro arredamento. Ma non solo.

Le cassette di legno della frutta possono diventare una stupenda libreria, i bancali di legno sono la base perfetta per un letto di design o per un divano o poltrone di varie dimensioni, i lego di quando eravate bambini sono perfetti per la realizzazione di porta penne, vasi, contenitori, funzionali e colorati, le scale di legno possono essere dei perfetti porta asciugamani, ecc.

Insomma, ogni cosa può essere recuperata e trasformata in qualcosa di assolutamente unico e nuovo. Dando libero sfogo alla vostra creatività e alla voglia di creare qualcosa di bello e che faccia bene, oltre che alla vista, anche all’ambiente.