L a coltivazione indoor è la tua nuova passione? Quello che ti serve allora è una grow box: ecco di cosa si tratta e quale puoi comprare anche online

Se le piante sono la tua passione e hai deciso di dedicarti seriamente alla coltivazione, quello che ti ci vuole adesso è sicuramente una grow box.

Ne hai mai sentito parlare? Si tratta di una specie di piccola serra che ti permetterà di far crescere in casa, in balcone o in giardino diverse varietà di piante, ricreando l’ambiente ideale per la coltivazione. Se vuoi saperne di più, non ti resta che leggere...

Grow box: che cos'è?

Le grow box, o serre per la coltivazione indoor, sono pensate per ricreare artificialmente un microclima in grado di far crescere e vivere diverse varietà di piante. All'interno puoi coltivare, ad esempio, peperoncini, pomodori ma anche piante aromatiche o varietà decorative come le orchidee, che richiedono cure speciali.

I vantaggi sono moltissimi: una serra di questo tipo, infatti, non solo ti permetterà di coltivare in qualsiasi ambiente e con qualsiasi clima le piante che più ami ma anche di farlo in modo naturale, ovvero senza ricorrere a pesticidi.

Disponibili in diverse dimensioni, le serre per la coltivazione indoor sono costituite da una struttura portante in alluminio, generalmente molto facile da montare e leggera, così da poterla spostare senza fatica, e sono ricoperte da un telo che può essere realizzato con diversi materiali. Il più diffuso è il mylar, uno speciale tessuto che riflette al massino la luce all’interno della serra.

Per sfruttarle al meglio, le grow box possono essere corredate da accessori pensati per perfezionare ogni tipo di coltivazione, come ad esempio lampade o pratici sistemi di irrigazione.

Grow box: quale acquistare?

Se allora hai deciso di lanciarti nell’universo della coltivazione indoor, non ti resta che scegliere la serra che può fare al caso tuo, a seconda dello spazio che hai a disposizione ma anche del budget.

Per farti un’idea più precisa, puoi dare un’occhiata alla nostra selezione: si tratta dei modelli più venduti su Amazon. Eccoli!

La grow box alta

Ha le dimensioni di un armadio singolo la grow box di Viewee (l'altezza è di 2 metri). Realizzata in tessuto resistente allo strappo e con un telaio robusto e stabile, è dotata di una pratica finestra e di 2 porte laterali, così da poter tenere sotto controllo in modo pratico la crescita delle piante. In più, ha anche una tasca dove tenere in ordine gli attrezzi da giardinaggio.

La serra in formato compatto

Se cerchi una soluzione più bassa e meno ingombrante, punta su questo modello di Femor. Realizzata in pellicola di poliestere riflettente, questa serra mantiene il 99,9% della luce all'interno, facendo in modo che le piante possano crescere e fiorire alla giusta temperatura. A supportare la struttura robusti pali metallici, facili da montare. Inoltre grazie alla speciale finestra in tessuto a due strati, puoi osservare le piante crescere senza dover aprire la tenda.

La serra slim

Caratterizzata da una forma lunga e stretta è invece la grow box proposta da Zelsius. Anche in questo caso il rivestimento in tessuto nero è realizzato in un materiale resistente e riflettente pensato per garantire all'interno un riflesso della luce del 95% e favorendo così una crescita ottimale delle piante. Tra le sue caratteristiche anche le porte con doppio cordoncino che consentono l'installazione di sistemi di ventilazione, cavi o accessori e le alette di ventilazione in velcro con le quali puoi facilmente regolare il clima interno.

La serra due-in-uno

Il modello di Vitas è invece pensato per gestire le piante nelle diverse fasi di sviluppo, all'interno della stessa serra. A caratterizzare questa soluzione sono infatti le 3 aree di crescita separate per gestire la coltivazione in diversi stadi. Questa grow box inoltre ha un tappetino impermeabile che può essere rimosso e lavato facilmente e un rivestimento in mylar.

Il modello con prese d'aria

Infine un modello pratico e funzionale è quello proposto da Outsunny. Dotata di robuste cerniere metalliche, doppie cuciture e rivestimento in Mylar riflettente al 98%, questa grow box ha un vassoio a pavimento impermeabile e rimovibile per una facile pulizia ma anche diverse prese d'aria per una corretta circolazione di ossigeno. Inoltre grazie al pannello trasparente, puoi vedere comodamente le tue piante e controllarne la crescita.

