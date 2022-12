Hotel e palazzi di ghiaccio per vivere un’esperienza da brividi

Ipotizzate di prendervi una pausa dalla routine quotidiana e state pensando di organizzare un viaggio nel periodo invernale? Se volete provare un’esperienza veramente unica, o meglio da brividi e a contatto con la natura, vi consigliamo di prenotare un soggiorno in un Ice Hotel dove sarete circondati dalla purezza della neve e dallo scintillio del ghiaccio.

Si tratta di un’avventura che può essere vissuta solo nelle stagioni fredde perché sono strutture destinate a sciogliersi quando le temperature iniziano a salire per poi essere ricostruite l’anno successivo. In questi alberghi tutto, dall’ esterno e l'interno è fatto di neve e ghiaccio, comprese le stanze, i letti e i complementi di arredo. Vi abbiamo incuriosito? Ora vi sveliamo dove si trovano questi alberghi e palazzi da sogno e soprattutto vi daremo qualche consiglio su come affrontare al meglio il soggiorno.

Ice hotel: dove trovarli

Sono i paesi del Nord Europa la patria indiscussa di questa vacanze da brivido. Ad esempio nella Lapponia svedese a metà dicembre ha riaperto le sue porte per il 33esimo anno consecutivo il primo e più grande IceHotel del mondo, situato a 200 chilometri a nord del Circolo Polare Artico nella cittadina di Jukkasjärvi. Per costruirlo sono servite oltre 500 tonnellate di neve e più di 200 cristalli ghiacciati modellati a mano. La struttura è un grande igloo con 12 suite con sculture di ghiaccio e 24 camere semplici, La temperatura all’interno delle stanze è di circa 5 gradi sotto lo zero ma a riscaldare il vostro cuore ci penseranno le tante opere d’arte realizzate con il ghiaccio e i giochi di luce che rendono questo luogo incantato. Una curiosità: al suo interno vi è anche una cappella dove spesso vengono celebrati matrimoni da favola.

In Norvegia potreste invece soggiornare nell’albergo di ghiaccio più a nord del mondo: il Sorrisniva Igloo Hotel. Ha una superficie di 2.500 m2 e per costruirlo sono necessarie 250 tonnellate di ghiaccio e 7.000 m3 di neve. Ogni anno grazie al lavoro degli artisti e dei costruttori l’hotel ha un tema diverso . Inoltre, per immergervi nella bellezza di questi luoghi l’albergo organizza anche la possibilità di vivere esperienze molto suggestive come la “caccia” all’aurora boreale.

In Finlandia potrete trovare lo Snow Castle di Kemi. Un vero castello, con tanto di torri da 20 metri, che dal 1996 viene costruito ogni anno utilizzando solo neve e ghiaccio fatti di acqua di mare del Golfo di Botnia. È aperto da gennaio ad aprile, per crearlo i lavori iniziano a dicembre e richiedono circa cinque settimane. Nonostante la sua struttura cambi ogni anno presenta degli elementi ricorrenti che sono oltre le stanze, lo SnowRestaurant e la SnowChapel. Qui potrete vivere un soggiorno da regina o re delle nevi.

Andando invece oltre oceano è possibile dormire nel castello di ghiaccio del film Disney Frozen.

Nel regno di Frozen

Volete trascorrere una notte nel palazzo di ghiaccio di Elsa allora dovrete recarvi nel Québec, in Canada, e prenotare una notte incanta nell’Hôtel de Glace che ha ispirato i disegnatori della Disney per creare il castello di ghiaccio di questa principessa amata da grandi e piccini. L’albergo è aperto da Gennaio a Marzo viene costruito con 2.300 blocchi di ghiaccio e 15.000 tonnellate di neve, la struttura esterna mantiene ogni anno sempre le stesse caratteristiche a trasformarsi sono invece gli interni delle stanze che ad ogni nuova apertura hanno una diversa tematica. La temperatura interna delle camere si aggira intorno ai -5 °C , anche quando fuori ci sono -30 °C, per scaldarsi è possibile fare saune sotto le stelle e rilassarsi nella calda acqua delle vasche idromassaggio quindi non dimenticate a casa il costume.

Non potete partire ma non volete perdere la possibilità di visitare questo luogo incantato? Potrete farlo comodamente dalla poltrona della vostra casa. Il sito dell’hotel mette infatti a disposizione un tuor virtuale in 3D per farvi scoprire questo magnifico regno del ghiaccio.

E in Italia?

Gli Igloo hotel del Bel Paese

Se non desiderate allontanarvi troppo per vivere la vostra esperienza nel ghiaccio anche in Italia ci sono alcune mete che vi stupiranno.

L’ Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort di Livigno ad esempio mette a disposizione dei suoi ospiti due Snow Suite realizzate dall’artista locale Vania Cusini. Vere e proprie case fatte completamente di neve prenotabili da metà dicembre a fine marzo.

In Trentino Alto Adige, a 2800 metri di altezza nella Val di Senales si trova invece il Rifugio Bella Vista. Qui vivrete l’emozione di dormire in un vero igloo: un sogno da bambini che diventa realtà. Il soggiorno potrà essere prenotato da metà dicembre fino all'inizio di aprile quando purtroppo queste dimore di ghiaccio e neve inizieranno a sciogliersi.

Cosa mettere in valigia

Individuata la meta dei vostri sogni è arrivato il momento di pensare a quello che andrà messo in valigia. La prima cosa da tenere ben presente è il freddo. Quindi se quello che avevate in mente è una fuga romantica lasciate comunque a casa la lingerie e optate per dei caldi indumenti termici. Non dimenticate poi guanti, cappelli, passamontagna e per completare il vostro outfit una tuta da sci resistente alle temperature artiche. State avendo dei ripensamenti?

Non vi preoccupate non soffrirete il freddo: ci son tanti accorgimenti posti in essere dalle diverse strutture per rendere il soggiorno il più confortevole possibile: scopriamoli insieme.

Come sopravvivere a un soggiorno sotto zero

Per non farvi trovare impreparati a questa esperienza è importante sapere che la vostra stanza non godrà delle comodità di una classica camera di Hotel. Solitamente è presente solo il letto che vi ricordiamo è di ghiaccio. Per garantirvi il comfort notturno sarete dotati di un sacco a pelo, come quelli utilizzati per le spedizioni in alta quota. Non avrete poi il bagno in stanza ne prese per ricaricare i vostri device, si tratta di agi che potrete però trovare in quella che viene chiamata struttura “normale” riscaldata 24 ore su 24, solitamente posizionata nelle vicinanze delle stanze di ghiaccio. Qui lascerete i vostri bagagli, potrete rilassarvi con una sauna e gustare i cibi locali. Siete pronti per partire?

Ricordate: prima di andare a dormire una bella tisana o una cioccolata calda in questo contesto è l'ideale.