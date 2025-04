Diciamolo subito: le tendenze per i viaggi di nozze confermano alcuni trend visti negli ultimi anni, ovvero la ricerca da parte dei novelli sposi di luoghi inesplorati e quasi ignorati in passato che invece hanno lentamente sedotto molti viaggiatori e che sono quindi diventati meta ideale per una luna di miele non banale. Il viaggio di nozze del resto deve essere indimenticabile. Il mondo è un posto pieno di sorprese, le occasioni per viaggiare non sono mai abbastanza, se ci pensate, e la luna di miele è una possibilità che va sfruttata a dovere.

Avere a disposizione 2 o 3 settimane in un periodo dell’anno scelto da voi (il che è una rarità!) e un viaggio praticamente regalato dagli invitati nella maggior parte dei casi è un ottimo motivo per impegnarsi nell’organizzazione senza risparmiarsi. Per il resto non dovete far altro che preparare la valigia per il viaggio di nozze e partire.

Dove andare in viaggio di nozze

Ogni anno tantissime coppie in tutto il mondo decidono di fare il grande passo del matrimonio. Dopo il vestito, le bomboniere e il ricevimento, la scelta più importante riguarda la meta del viaggio di nozze. Il viaggio, infatti, non rappresenta solamente un modo per festeggiare le nozze, ma anche l’occasione di visitare luoghi in, molto probabilmente, non si avrà la possibilità di andare, sia per questioni di tempo ma, soprattutto, dal punto di vista economico. Per quest’ultima ragione, sono molte le coppie che scelgono di mettere il viaggio nella lista nozze. Se siete stufi delle solite mete, questa guida fa al caso vostro. Troverete di seguito alcuni posti insoliti e originali dove andare in viaggio di nozze.

Viaggio di nozze: island hopping

Se siete fra quelli che cercano la meta alternativa a tutti i costi, scegliete qualcosa di insolito ma ugualmente indimenticabile: che ne pensate ad esempio di un avventuroso island hopping (che significa “saltare” da un’isola all’altra) in qualche arcipelago sperduto? Dalle classiche Seychelles, dove scoprire una natura incontaminata, romantica e piena di colori, alle fredde isole scandinave, per chi ama il fascino delle gelide acque del nord, con panorami mozzafiato e possibili aurore boreali.

Viaggio di nozze: destinazioni culturali

Se la cultura è invece la ragione principale dei vostri viaggi, non potete perdervi mete come il Messico: Cancun, la meravigliosa riviera Maya, il treno El Chepe, che taglia tutto il Paese attraverso i canyon, i siti archeologici imperdibili. Oppure, perchè no rimanendo in Europa, un tour dell’Andalusia (Siviglia, Cordoba, Granada, Malaga, Cadice), alla scoperta della magica terra dei mori d’Occidente.

Viaggio di nozze: in veliero

Per rimanere in tema di viaggi di nozze insoliti, potreste optare per un viaggio di nozze a bordo di un veliero, un incontro unico tra tradizione navale, lusso e romanticismo. Potrete lasciarvi cullare dal mare più incontaminato andando incontro a romantici tramonti e albe mozzafiato. Spesso, inoltre, vi verranno proposti, come pranzo o come cena, particolarissimi menu. Esistono diverse compagnie navali che saranno in grado di assecondare ogni vostro desiderio. Se quindi amate il mare, la natura e siete degli inguaribili romantici, il viaggio in veliero fa al caso vostro.

Viaggio di nozze insolito: in Europa

L’Europa è un continente ricco di destinazioni insolite per organizzare il vostro viaggio di nozze fuori dagli schemi. Vediamo le mete meno conosciute ma che certamente vi sorprenderanno.

Spa, Belgio

La prima meta particolare in Europa è Spa, una cittadina belga situata nella provincia di Liegi. Les thermes de Spa rappresentano il centro termale più antico d’Europa, risalente all’epoca romana. Nella città è possibile rivivere atmosfere del passato, nel relax più totale. Potrete visitare, inoltre, la Redoute, il primo casinò d’epoca moderna. Arrivare a Spa è molto semplice, infatti dista soltanto un’ora e mezza d’auto da Bruxelles. Quindi, se amate le piccole cittadine e volete un viaggio di nozze all’insegna del più totale relax, Spa è il luogo che fa per voi.

Islanda

In cima alla classifica delle mete alternative dove programmare il vostro viaggio di nozze c’è sicuramente questa terra dal fascino tutto particolare, che esige però una programmazione durante il periodo estivo.

L’Islanda è adatta a persone amanti della natura, che non hanno tra le loro priorità quella di stare sdraiati al sole per un mese intero senza fare nulla.

Qui potrete fare un bagno rigenerante nelle acque termali del Blue Lagoon, vedere incredibili cascate e i famosi vulcani islandesi, programmare escursioni in barca e avvistare le balene oppure rilassarvi osservando fiumi ghiacciati vicino a campi infuocati di lava.

Un posto adatto a molti, ma non proprio a tutti.

Finlandia, Äland Island

Se desiderate sfuggire a qualsiasi cliché, allora l’arcipelago finlandese delle semi-sconosciute isole Äland è sicuramente ciò che fa per voi: si tratta di oltre seimila atolli che spuntano appena fuori dall’acqua, tra cui l’algida spiaggia di Kökar – raggiungibile in barca – la fa da padrone per la sua bellezza e per il suo essere praticamente incontaminata.

Approdare in queste isole può essere la degna conclusione a un tour negli ancora poco battuti, ma di certo non meno interessanti, Paesi Baltici.

Italia, Arcipelago delle Pelagie

Se c’è ancora chi sostiene che per trovare la meta perfetta per un viaggio di nozze sia necessario viaggiare molto lontano e sostenere costi non indifferenti, significa che non è a conoscenza di alcune delle tante meraviglie che il nostro Paese può offrirci.

Lampedusa, Linosa e Lampione (ad oggi ancora disabitata) sono le tre isole dell’arcipelago siciliano, maggiormente distaccate dall’isola principale, si affacciano sul Mar d’Africa e non sono certo mete dal turismo di massa.

Qui, oltre a spiagge immacolate e mare da cartolina, poterete trovare solitudine, squisite pietanze della ricchissima tradizione locale e tracce lasciate dalla storia: Fenici, Greci e i Romani sono passati da queste terre, lasciando segni che permangono ancora oggi.

Lapponia

Se avete un animo particolarmente romantico e volete un viaggio di nozze da favola, cosa c’è di meglio di una meta come la Lapponia alla ricerca dell’aurora boreale? In Lapponia è possibile trascorrere le notti all’interno di igloo riscaldati con la cupola in vetro, in attesa che lo spettacolo dell’aurora boreale dipinga il cielo dell’Artico con incredibili onde di luce colorata. Ogni igloo è dotato di servizi privati e letti di lusso per un’esperienza estremamente romantica. Di giorno potrai fare sci di fondo, una passeggiata con le ciaspole o l’husky safari, che è un’avventura incredibile a bordo di una slitta trainata da una muta di cani husky.

Viaggio di nozze insolito: nel resto del mondo

Per il vostro viaggio di nozze cercate mete insolite lontane e sconosciute? Allora usciamo dai confini del Vecchio Continente e dirigiamoci nei luoghi più belli degli altri continenti.

Alaska

Amate il freddo e l’avventura? Allora perché non pensare ad un tour immerso tra i ghiacci dell’Alaska? Niente di più semplice, una crociera vi guiderà tra boschi e gelidi mari fino a farvi raggiungere il favoloso e pittoresco ghiacciaio Hubbard. Attraverserete i fiordi, ammirerete gli imponenti ghiacciai e potrete uscire in kayak tra le foche. Quando partire: probabilmente giugno e luglio per avere al fortuna di assistere al passaggio di orche e balene.

Sudafrica

Altra meta interessante è rappresentata dal Sud Africa, caratterizzato da grandi metropoli in netto contrasto con i parchi nazionali, che conservano ancora intatta la natura del territorio. Potrete perdervi tra safari, canyon e bellissime spiagge, alloggiando in hotel che sapranno venire incontro a qualsiasi vostra esigenza. Questa destinazione sta tornando in auge negli ultimi anni, troverete quindi tantissime informazioni presso qualsiasi agenzia di viaggi.

Galapagos

Per gli amanti della natura perché non pensare alle Isole Galapagos, in Ecuador, un arcipelago incontaminato di isole vulcaniche, patrimonio dell’Unesco per il suo ricchissimo e bagaglio faunistico. È possibile fare snorkeling e immersioni con chi abita gli abissi, dai leoni marini alle tartarughe, presso la Cousin’s Rock di Santiago, fare escursioni fra fringuelli, fenicotteri e iguane lungo il sentiero di Darwin, e ammirare il vulcano Sierra Negra su Isabela. Qui la natura è nella sua forma più incontaminata, eredità dell’epoca dei vulcani arrivata miracolosamente fino a noi.

Argentina

Cafayate è una città argentina che si trova nel cuore delle valli di Calchaquíes. È un importante centro turistico per l’esplorazione degli spettacolari paesaggi circostanti situati lungo la Ruta Nacional 68, una strada asfaltata di 183 chilometri, e per la qualità e la particolarità dei vini prodotti nella zona. Famose, infatti, sono le bodegas, dove degustare il vino che si produce nelle valli limitrofe. La città mantiene una tipica architettura coloniale e l’ideale è partire in macchina alla scoperta del territorio, soprattutto di Quebrada de la Conchas, uno dei paesaggi più belli del nord dell’Argentina. Se ci andate a fine febbraio, non perdetevi il festival più famoso che ha luogo in città: la Serenata di Cafayate. Quando partire: dicembre, gennaio e febbraio, ma anche aprile a giugno, quando le temperature sono più sopportabili.

Le isole del Belize

Se siete amanti del mare, delle immersioni e volete tuffarvi nella barriera corallina più grande del mondo, l’isola che fa per voi è Ambergris Caye, in Belize. Questo paradiso terrestre incontaminato, ricco di spiagge tropicali e dii verdi paludi di mangrovie, è il posto ideale per fare immersioni, snorkeling e ammirare tramonti su catamarani. E la notte si dorme in capanne di paglie sulla spiaggia. La città di Pedro, la principale dell’isola, è una vera e propria cartolina postale. Quando partire: da gennaio a giugno, tenendo presente che l’alta stagione va da novembre ad aprile.

Trekking sull’Himalaya

Se siete degli sposini dall’anima naturalista nella pianificazione della vostra luna di miele non potete non prendere in considerazione la possibilità di trascorrere qualche giorno alle pendici dell’Himalaya. Questa splendida quanto insolita meta offre sentieri suggestivi da percorre insieme alla propria dolce metà, con cui potrete divertirvi in avventurose escursioni. La catena montuosa dell’Himalaya è lunga circa 2.400 chilometri ed è detta “tetto del mondo” in quanto comprende le cime montuose più alte del mondo.

Le spiagge delle Filippine

Se sognate una vacanza tropicale in un’isola tutta per voi, la meta che fa al caso vostro è l’Isola Pamalican nelle Filippine. Cinque chilometri di lunghezza per 550 metri di larghezza, con un resort a 5 stelle, 7 chilometri di barriera corallina e tanta tranquillità. Questa piccola isola, lambita dal Mare di Sulu, è circondata da spiagge bianchissime e da una barriera corallina incontaminata. Il resort che c’è sull’isola, privata e accessibile solo con volo charter privato, è un esclusivo rifugio tropicale con le caratteristiche “casitas” situate fronte mare o tra le cime degli alberi.

Altre due destinazioni perfette per i viaggi di nozze nelle Filippine sono sicuramente Boracay e Palawan. In quest’ultima regione in particolare, si trova la località di El Nido, che è un piccolo paradiso naturale: incantevole arcipelago composto da circa 45 isole e isolette, un tempo villaggio di pescatori, sorprende per il suo silenzio, per il contrasto tra la scura roccia calcarea dei promontori e il color verde smeraldo dell’acqua.

Western Australia, Nigaloo Reef

Si tratta della parte occidentale del lontano continente australiano ed è situata nel lato opposto a dove sono dislocate le città più importanti e famose. A livello di bellezza naturalistica, rivaleggia in bellezza con la più famosa “East Coast” ma è una meta decisamente meno battuta e più selvaggia.

Partite in osservazione di squali e balene al mattino presto e poi rilassatevi nell’idilliaco paesaggio contornato da vigneti, nei pressi del fiume Margaret.

Una delle tante peculiarità della zona, oltretutto, riguarda un’ottima produzione di vino locale.

Cile

È il Paese che più di ogni altro riesce a racchiudere nel suo territorio un’incredibile e pressoché infinita varietà di paesaggi, climi, territori ed attrazioni.

Fare un viaggio di nozze in Cile significa poter visitare il Deserto di Atacama, il deserto più arido esistente dove potrete vedere e usufruire del telescopio più grande al mondo, godervi lo splendido mare di Valparaiso o di Vina del Mar e fare trekking sulle montagne di Aconcagua e dell’Ojo del Salado. Insomma, se da un lato ce n’è per tutti i gusti, ogni luna di miele in Cile che si rispetti non può assolutamente prescindere da una visita nella regione della Patagonia con i suoi iceberg, vulcani e colonie di pinguini e leoni marini, e da qualche giorno speso ad esplorare l’Isola di Pasqua.

Uganda, Parco Nazionale Bwindi

Bwindi è uno dei parchi nazionali dell’Uganda, noto per la sua popolazione di gorilla, che offre un percorso singolare alla scoperta di questi affascinanti animali a rischio d’estinzione.

Protetti nell’aria del parco, i gorilla stanno prosperando di nuovo, riproducendosi, e guardare fissi negli occhi questi giganti pacifici è senz’altro la più straordinaria avventura a contatto con la natura selvaggia dell’Africa che potrete offrirvi.

Quando andare?

Il clima è tropicale e le piogge frequenti: i mesi più piovosi sono aprile, maggio, ottobre e novembre, quindi, se volete stare un po’ più “asciutti”, è consigliabile programmare il viaggio durante l’estate o in inverno.

Viaggio di nozze: le mete tradizionali

Se le nostre proposte originali e insolite non vi hanno convinti e appartenete alla categoria dei tradizionalisti, non potete non prendere in considerazione la Thailandia o il Vietnam (più caro, ma impressionante), così come un tour Sri Lanka-Maldive (niente di meglio per immergervi nella cultura dell’isola di Ceylon, la terra del tè, e poi perdervi nelle acque cristalline e nella pace degli atolli dell’Oceano Indiano). Anche il Giappone ormai è una meta molto ricorrente, con tappe immancabili come Tokyo, Kyoto e Osaka e con esperienze da vivere in coppia estremamente emozionanti, come imparare a scrivere gli ideogrammi, fare gli origami e partecipare alla cerimonia del tè.

