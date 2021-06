I gloo davanti all'oceano, lodge in mezzo alla savana o glamping per un'avventura all'insegna del relax ma in chiave wild

Pianificare una vacanza è quell'azione che da subito rischiara ogni pensiero, e svolta qualsiasi giornata. Nella scelta degli hotel, resort, tende o glamping, ecco alciuni dei posti incredibili dove dormire, per spiriti wild ma anche amanti del comfort non convenzionale.

Igloo Resort

Tra i posti incredibili dove dormire, c'è sicuramente l'igloo. Dalla Lapponia, alla Groenlandia, sino all'Islanda. Dormire e riposare circondati da paesaggi incantati e mozzafiato. L'azzurro del cielo di giorno, si trasforma in un tappeto stellato, durante la notte. In Inverno, poi, vi attendono candida neve, aurora boreale e candidi boschi. D'estate, invece, mari ghiacciati, sole di mezzanotte e temperature miti.

Un rifugio perfetto per spiriti romantici ma all'avventura. Letti soffici e caldi, colazione servita davanti al mare artico o in mezzo alla foresta imbiancata. L'esperienza sarà straordinaria e totalmente sicura.

Lodge Safari

Se state pianificando un safari per quando si potrà tornare a viaggiare in sicurezza per il Mondo, sappiate che una delle esperienze più belle da vivere è quella di dormire in un lodge in mezzo alla Savana. Ci avete mai pensato? Giraffe, zebbre, ippopotami verranno a farvi visita a pochi metri dal vostro letto.

In Kenya, ad esempio, sono diverse le strutture che organizzano safari e propongono soluzioni dotate di tutti in comfort possibili. Interi lodge immersi completamente nella natura, in posizione perfetta per avvistamenti emozionanti, magari mentre ci si gode un bagno nella vasca idromassaggio.

Casa sull'albero

Le amanti della natura saranno accontentate: uno dei posti incredibili per dormire in assoluto, ma anche il più diffuso, in Italia e in Europa, e il tree hotel, ossia le case sull'albero. Si tratta di veri e propri chalet in legno raggiungibili tramite scalette, in cui trovare camera da letto, bagno, salotto e cucina. Spesso anche un patio panoramico con vista su laghi e fiumi, o immersi nel bosco.

Dall'Alto Adige alla Toscana, passando per Lombardia e Veneto. Sono diverse le strutture nate in simbiosi con la natura per vivere una vacanza alternativa in totale sicurezza.

Ice Hotel

Le più freddolose, forse, potrebbero pensare ad una sistemazione differente per la propria vacanza, ma gli Ice Hotels sono tra i posti incredibili per dormire se stai pianificando un viaggio nel Grande Nord. In Lapponia, Norvegia, Svezia e Islanda, ce ne sono di diversi stili: dal più basic, con letto e pelli per coprirsi, a veri e propri appartamenti con più stanze ricavate nel ghiaccio.

Una camera da letto per cuori caldi che dovranno bilanciare con la temperatura dell'ambiente che vi circonda. Pareti, comodini e spesso anche struttura del letto sono infatti di ghiaccio. Per dormire servirà una tutona termica che, non sarà particolarmente sexy, ma è ciò che serve per vivere una "notte frozen".

Bubble bedroom

Immaginate di dormire all'interno di un palloncino trasparente, o in una gigantesca bolla di sapone immersa in un paesaggio meraviglioso. Ecco, tra i posti incredibili per dormire, che potete scegliere se state pianificando una vacanza, ci sono assolutamente le bubble bedroom, ossia sfere posizionate in luoghi isolati, in mezzo ai boschi, in riva a laghi o in cima alle colline, per una notte alternativa a magica.

Niente paura per la privacy: tutta quella trasparenza è perfetta per godere della vista che circonda la camera a 360 gradi, ma pratiche tende consentiranno di proteggere il vostro nido da sguardi indiscreti.

Dormire in una grotta

Atmosfere ancestrali, tuffo in un passato senza tempo. Dormire in una grotta, tra le antiche mura sotterranee, è una esperienza che resta nell'album dei ricordi, non solo fotografici.

Dai più famosi hotel in grotta in Cappadocia, regione della Turchia dall' aura mistica, uno dei posti incredibili per dormire, ai borghi diffusi in Abruzzo, sembrerà di essere stati catapultati sul set di un colossal di fantascienza.

Capsule Hotel

Chi soffre di claustrofobia dovrà abbandonare l'idea di dormire sonni tranquilli e ristoratori all'interno di una capsula degli hotel che si stanno diffondendo sempre di più in Giappone e nelle metropoli asiatiche. Anche per le strutture ricettive: spazi ridotti al minimo, basic, nessun arredo, se non un letto letteralmente inserito in una parete, con uno sportellino da chiudersi alle spalle prima della buona notte.

Sicuramente tra i posti incredibili per dormire, ma non per tutti. Adatti per viaggiatrici che vogliono provare l'esperienza per una o due notti.

Notte in una botte

I wine hotel si stanno diffondendo in Italia, come in Francia e in Portogallo. Le camere in cui soggiornare e riposare sono ricavate in grandi botti arredate con cura. Il profumo del legno accompagnerà i sogni.

Sistemazione ideale se state pensando ad un regalo romantico per il parnter o la partner wine lover: il week end tra i vigneti all'insegna del buon vino e del relax sulle colline, è assicurato.

Floating house

Avete mai visto queste strutture dall'aspetto architettonico inconfondibile, lungo i canali delle capitali olandesi? Alcune di queste case galleggianti, letteralmente floating house, sono case private, altre ospitano locali, ristoranti e musei, altre ancora sono state adibite ad hotel. Una soluzione alternativa alla classica stanza d'albergo, per godere della vita di Amsterdam, ad esempio.

Per chi ama il design e vuole visitare le capitali olandesi, trovando una soluzione alternativa a contatto con la natura.

Riad luxury

Vivere la Medina, nei suoi colori e nei suoi profumi, dall'alba al tramonto. Farsi conquistare dall'atmosfera marocchina, dai sapori della cucina tradizionale, e vivere come in una favola.

Tra i posti incredibili per dormire c'è sicuramente il Riad, e farsi coccolare nell'assoluto silenzio del cortile e delle stanze in puro stile marocchino, tra massaggi e momenti di benessere.