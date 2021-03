L'acqua è un bene prezioso, ma non una fonte inesauribile e i consumi inconsapevoli sono tanti e inutili, soprattutto in casa. Risparmiare acqua è la parola d'ordine per vivere green e salvare l'ambiente

Come risparmiare acqua

Non sprecare l'acqua dovrebbe essere una buona abitudine per tutti: il fatto che sgorghi dal rubinetto non vuol dire che l'acqua sia una risorsa infinita, anzi è davvero importante farne un uso oculato. Per questo è fondamentale capire come risparmiare acqua. Basta rispettare poche regole e consigli per diminuire il consumo di acqua e fare un favore al pianeta.

Ad oggi il consumo di acqua potabile raggiunge ancora la cifra impressionante di 425 litri al giorno per ogni abitante degli Stati Uniti, 215 litri è invece il consumo medio pro capite in Italia.

Nel 1992 le Nazioni Unite hanno isituito il 22 Marzo come "Giornata Mondiale dell'acqua". In questo giorno si ricorda agli stati membri di espletare le raccomandazioni raggiunte dall'Assemblea generale con promozioni e attività volte a sensibilizzare sull'importanza del risparmio idrico.

In questo articolo ti spieghiamo poche e semplici regole facili da seguire ma che possono fare la differenza.

Come risparmiare acqua in bagno

Il bagno di caso è in assoluto la stanza dove più facciamo uso di acqua, e per cominciare a evitare gli sprechi bisogna cominciare a riflettere a come e quanto apri il rubinetto.

Prima regola: mai lasciar scorrere l'acqua inutilmente, fosse anche solo per 5 secondi (non lascerai mica il rubinetto aperto mentre lavi i denti)

Installa il rompigetto su tutti i rubinetti di casa: ti fa risparmiare fino al 30% di acqua

Preferisci la doccia al bagno in vasca, che richiede 4 volte la quantità di acqua rispetto alla doccia

Anche sotto la doccia chiudi il getto di acqua mentre ti insaponi

Ripara i rubinetti che perdono : una goccia al secondo equivale a 5000 liti d'acqua all'incirca in un anno.

In cucina: come non sprecare acqua quando lavi i piatti

Il metodo migliore per utilizzare meno acqua quando laviamo i piatti consiste nel riempire una vaschetta o una pentola da lavare con acqua calda, dove aggiungere qualche goccia di sapone per i piatti. Tappa il fondo del lavandino di modo che sciacquando i piatti il livello dell'acqua si alzi contribuendo a togliere i residui dai contenitori utilizzati per il pasto.

Una volta terminato di mangiare, lava subito i piatti: togliere lo sporco sarà più facile. Parti dai bicchieri, poi procedi con i piatti e lascia per ultime le pentole, più unte e incrostate. Prima insapona una pila di piatti, poi aziona il getto d'acqua, sciacqua e posiziona sul lavandino a sgocciolare. In questo modo si risparmia acqua.

Grazie ai nuovi sviluppi della tecnologia oggi alcune lavastoviglie tendono a consumare meno rispetto al lavaggio a mano: consumano circa 7 litri per ciclo d'acqua risparmiando il 30% dell'energia. Leggi anche i nostri consigli per usare la lavastoviglie in modo sostenibile.

Come usare la lavatrice per non sprecare acqua

Spesso non siamo consapevoli di quanto poco basti per ottenere un bucato pulito: nella maggior parte dei casi lavaggi lunghi e alte temperature sono totalmente inutili.

Scegliere programmi veloci per utilizzare quantità d'acqua decisamente inferiori. Secondo gli esperti per un bucato pulito il lavaggio veloce a 30° è più che sufficiente su molti capi leggermente sporchi perché permette di avere gli stessi risultati, senza sprechi. Provalo nella pratica di ogni giorno, scoprirai che fare il bucato è più veloce ed economico.

Attenzione anche alle quantità di detersivo: ne basta la metà rispetto ciò che siamo abituati a usare e che viene consigliato.

Fai partire la lavatrice solo quando è a pieno carico e ricorda che i detersivi ecologici con tensioattivi di origine vegetale nel tempo aiutano a preservare la salute dei mari e degli organismi acquatici, a cui è bene pensare per il futuro del mondo e le nuove generazioni.

Come riciclare l'acqua: qualche consiglio per non sprecare

Un altro dettaglio a cui spesso non pensiamo: in tantissimi casi l'acqua che usiamo in casa si può riutilizzare e sfruttare meglio. Ecco qualche esempio:

Hai lavato frutta e verdure? Usa l'acqua per annaffiare le piante. Quando sciacqui verdura e frutta usa una bacinella, dove immergere i vegetali per qualche minuto.

In giardino lascia uno strato di foglie secche vicino alle radici e al tronco delle piante, aiuteranno a mantenere l'umidità : per pulire il vialetto usa la scopa, potrai risparmiare fino a 10.000 litri d'acqua in un anno.

vicino alle radici e al tronco delle piante, aiuteranno a mantenere : per pulire il vialetto usa la scopa, potrai risparmiare fino a 10.000 litri d'acqua in un anno. Se nella tua città vedi perdite o guasti nel sistema idrico provvedi a segnalare subito alle autorità competenti: l'indifferenza non paga, mai.