I n viaggio, in campeggio ma anche per lavaggi last minute quando sei fuori casa, l’idea tattica è la lavatrice portatile: ecco come funziona e perchè riduce anche l'impatto ambientale

Cosa è la lavatrice portatile

Lavatrice portatile: ne hai mai sentito parlare? Quando si parla di un elettrodomestico indispensabile come la lavatrice, siamo soliti pensare ai classici modelli, piuttosto ingombranti, che abbiamo in casa per il bucato di tutti i giorni.

Tuttavia, in commercio esistono anche versioni “mini”, ideali per chi viaggia spesso, per chi fa campeggio ma anche per risolvere efficacemente i piccoli imprevisti quotidiani, come la macchia sulla camicia prima di un appuntamento di lavoro.

Non solo, le mini lavatrici possono essere un valido aiuto in casa, per lavare separatamente alcuni piccoli indumenti senza dover ricorrere al bucato a mano. Insomma si tratta di una soluzione allo stesso tempo ecologica, economica e incredibilmente pratica.

Tra le lavatrici portatiti di ultima generazione ci sono poi quelle a ultrasuoni, piccoli apparecchi che si ricaricano tramite USB e che, una volta messi a bagno, permettono di lavare facilmente non solo gli abiti ma anche frutta, verdura o piccoli oggetti: il tutto in un formato "pocket" che puoi mettere anche in borsetta.

Il vantaggio in più? Rispetto alle lavatrici tradizionali, questo dispositivi consentono di risparmiare energie elettrica e consumi d’acqua e sono quindi degli ottimi alleati anche per chi vuole ridurre l’impatto ambientale.

Curiosa?

Da quelli a ultrasuoni a quelli da campeggio, ecco i modelli di lavatrice portatile che puoi acquistare online.

La mini lavatrice a ultrasuoni

Praticissima per chi desidera avere sempre a portata di mano uno strumento per lavaggi last minute, la lavatrice a ultrasuoni è piccola e compatta e puoi metterla anche in borsa. Come si usa? Semplicissimo: basta riempire d'acqua il lavandino o un contenitore, aggiungere il detersivo e collegare l'alimentatore.

La mini lavatrice... spiritosa

Perfetta anche come idea regalo per le amiche, è la mini lavatrice a forma di delfino. Il funzionamento sfrutta anche in questo caso la tecnologia a ultrasuoni per lavare non solo indumenti ma anche frutta, verdura o altri piccolo oggetti. Realizzata in materiale resistente e di alta qualità, è l'oggetto tattico da portare sempre con sé.

La lavatrice portatile... che sembra un mouse

Sembra un mouse ma è in realtà una mini lavatrice che sfrutta la vibrazione ad alta frequenza per pulire efficacemente indumenti o oggetti. Dotata di sistema di spegnimento automatico dopo 30 minuti, si carica tramite USB e ha un design compatto pensato per essere trasportato facilmente.

La mini lavatrice con vasca pieghevole





Una mini lavatrice a ultrasuoni dotata in questo caso anche di una pratica vaschetta pieghevole, così da poter lavare i capi in qualsiasi situazione. Ideale anche in vacanza, occupa poco spazio e può essere montata a parete. Una valida assistente domestica anche se hai bisogno di lavare i vestiti dei bimbi separatamente, con la massima sicurezza perché è in grado di uccidere il 99.99% dei batteri.

La lavatrice da campeggio

Un modello più grande ma comunque molto utile per gli amanti del campeggio o per chi desidera un dispositivo in grado di facilitare il bucato a mano e ridurre così il carico della lavatrice domestica è quello di Adler: si carica dall'alto, è adatta anche a capi delicati e ha un tubo di scarico incluso. Il tutto a un prezzo smart.

La mini lavatrice con centrifuga

Compatta e colorata, anche la lavatrice OneConcept Ecowash-Pico può essere un valido aiuto per ridurre il cumulo della biancheria a casa. Veloce e facile da usare, ha una potenza di 380 Watt, è dotata di centrifuga e dispone anche di un timer che permette di impostare il tempo di lavaggio da 0 a 10 minuti. La chicca in più? Puoi sceglierla in tre diverse varianti di colore.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.