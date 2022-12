I modi per riciclare praticamente qualsiasi cosa

E cco tanti modi per riciclare ogni cosa in modo tradizionale o creativo, dando sfogo alla fantasia e alla propria anima green

Quando si parla di riciclo si entra in un mondo fatto di infinite possibilità, tante quante ve ne suggerisce la fantasia. Provando sempre nuovi modi per riciclare e indirizzando la propria creatività verso qualunque cosa si abbia a portata di mano. Dopo tutto ogni cosa o quasi può rinascere a nuova vita grazie al riciclo.

Non ci credete? Beh, continuando a leggere ve ne daremo la prova, e non solo rivolgendo l’attenzione ai materiali e/o oggetti classici che vengono riciclati, ma anche provando a creare cose sempre nuove con prodotti che non avreste mai immaginato di poter riutilizzare in modo creativo e originale.

Modi per riciclare i vestiti

Tutti quanti ne abbiamo, chi più chi meno. E tutti quanti ci si trova al punto di dover fare spazio nell’armadio, eliminando quei vestiti che non ci stanno o non servono più. Ma attenzione, perché i modi per riciclare i vestiti sono davvero tanti e vale la pena provarli prima di eliminarli definitivamente dalle vostre case. Per esempio rivendendoli su uno dei tanti siti e/o app disponibili allo scopo, o ancora recuperandone i tessuti per realizzare delle fodere per i cuscini o seguendo dei tutorial per realizzare dei personaggi per abbellire la vostra casa. O ancora adattandoli ai vostri gusti attuali e realizzando nuovi vestiti recuperando i precedenti.

Come riciclare i mobili

Discorso simile vale anche per i mobili, magari un tavolino, una dispensa, un divano e qualunque altro oggetto che avete sempre usato ma che ora, per varie ragioni, non vi serve più. I modi per riciclare la mobilia sono molti e vanno dal rivederli su siti appositi o ancora mettendoci mano voi stesse, con un po' di fantasia, olio di gomito e gli strumenti necessari per ristrutturare quello che fino a poco prima era un mobile vecchio ma che grazie a voi diventerà un fantastico oggetto vintage da mostrare come nuovo e con il massimo orgoglio.

Tappi di sughero

Partendo dal presupposto che anche i tappi di sughero possono essere riutilizzati per creare magnifici oggetti di design, come un tavolino, dei contenitori, ecc., Se vi state chiedendo dove si possono buttare per essere riciclati a dovere sappiate che il posto giusto è il bidone dell’umido, poiché realizzati con un materiale biodegradabile e naturale.

Modi per riciclare i libri

C’è chi non li darebbe via per nulla al mondo e chi, invece, li preferisce in versione digitale per non occupare spazio in casa e per averli sempre a portata di mano. Fatto sta che, a volte, la necessità di riciclare i libri si può presentare ed è qui che arriviamo noi con un suggerimento utile e che fa bene a tutti, donateli. Potete portarli nella vostra biblioteca di paese, nelle scuole, darli in beneficenza, fino a rivederli su siti appositi come Amazon. Ma potete anche dare libero sfogo alla creatività provando uno dei tanti modi per riciclare i libri, per esempio usandoli come porta coltelli in cucina, o realizzando un cassetto segreto all’interno della vostra libreria utilizzandone solo il dorso. O ancora usandoli come porta vasi, ecc. Insomma i libri non muoiono mai, basta solo volerlo.

Batterie

Prima di tutto è bene ricordare che le batterie sono realizzate con metalli pericolosi che possono causare gravi danni all'ambiente se non vengono riciclati. Per fortuna, però, queste sono riciclabili e molti negozi si occupano anche di smaltirle. Ecco perché è importantissimo ricordarsi metterle da parte e portarle nei luoghi preposti, eliminandone da casa ma in modo sostenibile e rispettoso verso l’ambiente.

Peluche

Chi ha bambini lo sa, a volte la quantità di peluche presente in casa diventa assolutamente ingestibile e molti di questi vengono abbandonati in un angolo per non essere più guardati. Un peccato visto la gioia che sanno portare e che è bene che continuino a fare. Come? Con uno dei tanti modi per riciclare questo genere di giochi, donandoli a chi ne ha più bisogno, sistemandoli e aggiustandoli se necessario e regalandoli a chi, per cause di forza maggiore, non è in grado di comprarli.

Riciclare le buste di plastica

Il modo più semplice per riciclare le buste di plastica è di gettarle nel sacco della raccolta differenziata destinato appunto alla plastica stessa. Se però si vuole dare una seconda o terza chance a questa tipologia di oggetto, è possibile farlo riutilizzandolo più volte, magari come sacco della spazzatura, per fare la spesa più volte senza doverne prendere delle altre. O ancora realizzando una borsa intrecciando tanti sacchetti tra loro come fossero delle maglie, o creando un tappeto o degli oggetti di decoro.

Dando libero sfogo alla fantasia così come fareste per qualsiasi altro oggetto da riciclare e che, per il momento, non volete portare nei luoghi appositi di stoccaggio.