Piantare alberi in città riduce le morti per caldo: lo studio

L a ricerca spagnola pubblicata sulla rivista "Lancet": con più alberi in città -40% di morti a causa dell'afa

Raddoppiando la copertura degli alberi nelle città si potrebbe ridurre quasi il 40% il numero di decessi legati al caldo nei mesi estivi. E' quanto emerge da uno studio del Barcelona Institute for Global Health riportato sulla rivista "Lancet".

I dati sulla mortalità a causa del caldo

La copertura arborea media nelle città europee è di poco inferiore al 15%. I ricercatori hanno analizzato i dati sulla mortalità estiva (tra giugno e agosto 2015) di 93 città e le statistiche sulla temperatura giornaliera per stimare il numero di decessi legati al caldo in questo periodo di tre mesi. Hanno quindi fatto diverse proiezioni sull'impatto delle temperature e sulla mortalità di un ipotetico aumento della copertura di alberi nelle città.

"Sappiamo già che gli alberi forniscono raffreddamento", afferma Mark Nieuwenhuijsen, coautore dello studio. Il team si è posto l'obiettivo "di quantificare il raffreddamento fornito dagli alberi e quanti morti può prevenire".

Tra giugno e agosto 2015, nelle 93 città si sono verificati 6.700 decessi prematuri a causa del caldo estremo. I risultati suggeriscono che 2.644 di questi - quasi il 40% - avrebbero potuto essere evitati portando la copertura arborea a una quota del 30%, cioè raddoppiandola rispetto al 15% attuale.

Effetto "isola di calore urbana"

Gli alberi aiutano a contrastare il fenomeno noto come "effetto isola di calore urbana", che vede le temperature delle città aumentare rispetto alle vicine aree rurali. Questo perché le superfici urbane, come asfalto e cemento, assorbono e trattengono il calore. In alcune zone, la differenza di temperatura tra le città e le vicine aree rurali può superare i 4°C.

Con l'accelerazione dei cambiamenti climatici, le città devono prepararsi ad affrontare ondate di calore sempre più estreme, afferma Nieuwenhuijsen. "I nostri centri urbani sono troppo caldi - continua - Possiamo utilizzare soluzioni basate sulla natura, come la piantumazione di alberi, per ridurre l'effetto dell'isola di calore e la relativa mortalità".

Alberi in città, le stime in Italia

In Italia, secondo la ricerca, la città di Roma potrebbe evitare 200 decessi all'anno estendendo la sua copertura arborea dal 9% attuale al 30%. A Napoli, il 17% di alberi in più eviterebbe 75 decessi all'anno. A Milano, passare dal 6% attuale al 30% eviterebbe più di 60 decessi all'anno. Salendo al 30% di copertura arborea, ci sarebbero 42 morti in meno all'anno a Bologna, 38 a Genova, 3 a Padova, 30 a Palermo, 71 a Torino, 9 a Trieste.