Quali sono le piante (e i fiori) più green e duraturi da regalare?

U n momento di smarrimento prima di pensare agli ultimi doni ma la soluzione è davvero dietro l'angolo: le piante da regalare sono tantissime e, molte, sono anche amiche dell'ambiente. Scopriamo insieme quali sono

Le piante da regalare sono tante, alcune hanno addirittura una funzione benefica per il nostro organismo. Dall'aloe vera alla lavanda: non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Trovare la pianta o il fiore giusto potrebbe però non essere così semplice come sembra. Devi infatti tenere conto dei gusti di chi li riceve, anche pensando all'uso che se ne potrebbe fare. Vediamo insieme quali scegliere.

Aloe Vera

È bella da vedere e si può tenere in ogni angolo della casa. Si mantiene bene persino in cucina. L'Aloe Vera è inoltre una valida alleata della salute della nostra pelle e ci aiuta a superare una serie di problemi. Si usa, infatti, per alleviare il rossore da scottature e ustioni, oltre che per migliorare l'elasticità dell'epidermide.

Lavanda

Il fiore di lavanda è colorato e molto profumato. I mazzetti di questa pianta si conservano per molto tempo e aiutano anche a rilassarsi. Rappresentano, infatti, un ottimo rimedio contro l'insonnia. La pianta si mantiene bene anche in vaso ed è facile da curare, oltre a invadere lo spazio con la sua fragranza inconfondibile.

Parlor Palm

È una palma da salotto, è tenace e ricrea l'atmosfera tropicale in un attimo. Il suo fogliame è denso, verde intenso e con rami arcuati che si sviluppano su un tronco che - col tempo - sviluppa creste di bamboo. Si tratta di una pianta da interno, ambiente che predilige, mentre all'esterno è adatta solo ai climi meno rigidi e freddi.

Tronchetto della felicità

Il Dracena Lucky Bamboo non è altro che una composizione di rami prelevati dalla Dracaena e non dalla canna di bamboo come invece di potrebbe pensare. Ama l'esterno ma anche gli appartamenti, è facile da mantenere ed è perfetto anche per le mani meno esperte.

Si coltiva facilmente in casa, sia in terra che in acqua. Con questa soluzione, si può ottenere una pianta più vigorosa. Si regala in segno di buon auspicio, di prosperità e di felicità.

Ficus Deltoidea

Arriva dalla famiglia delle Moraceae e proviene dal Sud Est asiatico. Coltivarla è semplice e predilige gli ambienti luminosi ma attenzione al sole diretto, che potrebbe farla soffrire.

È adatta anche ai climi più caldi, nei quali trova il suo sviluppo migliore, ma si adegua anche ad altri ambienti. Dura nel tempo ed è simbolo di abbondanza e di prosperità, speranza e salute.

Pothos

Il Pothos arriva da molto lontano ma è ormai apprezzato anche in Occidente e da molto tempo. La sua origine è australiana, con alcune realtà di coltivazione che si possono trovare anche in Asia, in Madagascar e nelle Isole del Pacifico.

Tra le sue particolarità, vi è anche la modalità di sviluppo. Può infatti essere pendente oppure crescere in altezza, a seconda di come si decide di direzionarlo. Le sue foglie si lucidano facilmente, con un panno leggermente inumidito con acqua.

È molto apprezzata per la sua bellezza e per la sua capacità di mantenersi all'interno. Le sue foglie sono brillanti con lievi striature color crema. Si adatta ai climi più caldi, per le sue origini tropicali. Con il Pothos, puoi augurare fortuna e ricchezza. Si dice che averne almeno uno in casa riduca, ansia, pensieri negativi e stress.

Spathiphyllum

Si caratterizza per lunghe foglie lanceolate, mentre il suo nome è piuttosto romantico. È infatti detto e conosciuto come "Giglio della pace". La sua infiorescenza è quella che lo caratterizza di più, con una foglia posteriore detta spata.

È la pianta da appartamento per eccellenza e, per prosperare, ha bisogno di un ambiente umido e piuttosto caldo. Si mantiene bene anche a un tasso di umidità elevato. Stiamo parlando di una delle piante da appartamento più durevoli.

Anthurium

Come nello Spathiphyllum, anche qui ritroviamo la spata che però assume colori diversi. Nella sua versione tradizionale è rossa (e conosciuta), ma si può trovare anche in tonalità più tenui e striate. Si contano almeno 500 varietà diverse in tutto il mondo.

Si regala spesso nel periodo natalizio, perché più longeva rispetto alla stella di Natale, ed è di facile manutenzione. Può essere infatti curata da tutte, anche se non hai proprio il pollice verde!

Ardisia Crenata

Le bacche rosse ricordano le feste natalizie e creano atmosfera. Ha generalmente portamento arbustivo, sempreverde ed è molto caratteristica, perché le bacche si mantengono anche per un anno intero.

I suoi colori sono ben auguranti, quindi è una di quelle piante da regalare assolutamente ed è apprezzata da tutti, soprattutto per i colori e per l'aspetto che creano atmosfera.

Bonsai

Non è solo una pianta, ma un piccolo gioiello in grado di trasportarci nelle più profonde atmosfere orientali. Il Bonsai non è un regalo per tutti ma è destinato a chi ama prendersene cura.

Ha infatti bisogno di molta attenzione, della giusta irrigazione e della corretta esposizione alla luce. Si tratta di una pianta molto delicata e che deve quindi essere destinata a una persona piuttosto esperta.