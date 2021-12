10 idee innovative per rendere più green il tuo Natale

V uoi rendere più green il tuo Natale? Ecco dieci semplici idee da seguire per vivere le feste all'insegna della sostenibilità e del rispetto per il nostro pianeta

Inutile girarci intorno: nonostante il Natale rappresenti il periodo in cui tutti vogliono diventare più buoni, è anche una delle festività che inquina di più. Rendere più green il tuo Natale è infatti il primo passo da compiere per iniziare al meglio le feste.

E rappresenta un impegno da prendere non solo con sé stessi ma soprattutto con il nostro pianeta. Ecco dieci idee per rendere più green il tuo Natale e più leggera la tua coscienza.

Fai attenzione ai pacchi

Fare attenzione ai pacchi (e non a quelli che si tirano ma a quelli che si danno) è un ottimo modo per iniziare le feste all'insegna della consapevolezza e per rendere più green il tuo Natale.

Una prima idea da mettere in pratica a riguardo è sicuramente quella di usare imballaggi fatti concretamente da noi.

I pacchetti home made renderanno i tuoi regali personalizzati a partire dall'involucro e ti porteranno di ritorno non solo la gratitudine di chi li riceve ma anche quella del pianeta.

Usa meno carta

Una seconda idea da sfoderare per rendere più green il tuo Natale potrebbe poi essere quella di evitare i pacchetti e gli imballaggi di carta e, nel caso non sia possibile, prediligere comunque quella riciclata.

Secondo gli ultimi dati infatti la carta buttata via durante il periodo di Natale ammonterebbe ad una quantità tale da ricoprire l'intera isola di Pantelleria.

Prediligere i tessuti e le fibre naturali per ben presentare i nostri regali significherebbe infatti anche consentire ai destinatari di poter dare nuova vita ai nostri pacchetti, impiegandoli per altre funzioni.

Una mossa consapevole quindi da cui tutti possono trarre beneficio. Incluso il nostro pianeta.

Fai bene i conti

Nel Natale 2019 abbiamo sprecato 500mila tonnellate di cibo. Davvero troppe: in questo caso, rendere più green il tuo Natale diventa quasi un obbligo.

Una delle idee più innovative per ridurre gli sprechi alimentari potrebbe definitivamente essere quella di farsi bene i conti.

A partire dalla vigilia di Natale, il consiglio è: non mettere nella lista della spesa più di quello che puoi cucinare. E neanche più di quello che puoi mangiare.

Gli invitati non si moltiplicheranno né si trasformeranno in lupi famelici pronti a sbranarti se non avranno a disposizione il bis di ogni portata.

Fai beneficienza

Nonostante sia tradizione mangiare gli avanzi nei giorni successivi, una splendida idea alla quale, c'è da scommettere, non siamo abituati, potrebbe essere quella di donare il cibo in eccedenza ad associazioni benefiche o a chi ne ha più bisogno.

Quella che infatti per noi potrebbe essere solo la minestra riscaldata del giorno prima, ad altri potrebbe scaldare il cuore, e non solo, nei giorni successivi.

Senza dimenticare che è Natale, e fare una buona azione farebbe bene non solo a chi la riceve ma anche a chi la compie.

Promuovi il second hand

Se abbiamo già raggiunto il culmine della bontà regalando gli avanzi, poco spazio rimane per regalare i regali. Che poi suona anche male. E non parliamo di riciclo: riciclare un cadeau è forse l'unico caso di riciclo moralmente riprovevole.

Un'ottima idea per rendere più green il tuo Natale e più pieno il tuo portafoglio potrebbe quindi essere quella di rivendere il dono non azzeccato. Nei negozi dell'usato o sul web.

La moda etica ha fatto sue molte app di second hand grazie alle quali dare nuova vita ad oggetti che altrimenti non ne avrebbero neanche una.

Molti regali indesiderati finiscono infatti al macero e i colossi della grande distribuzione alimentano ritmi di produzione dannosi per il pianeta e per la scarsità delle risorse che lo caratterizzano.

Swap party

Niente paura: se non sei una fanatica del second hand, un'altra idea utile a rendere più green il tuo Natale potrebbe essere quella di organizzare un party. Non uno qualsiasi, ma uno swap party.

Un evento cioè in cui i partecipanti scambiano oggetti tra loro, dai capi d'abbigliamento ai pezzi di arredamento per la casa.

Scegliere la location e predisporre l'ambiente per l'organizzazione dello scambio renderà il tuo Natale insolito e assolutamente più green.

Niente plastica

Non esiste Natale senza albero, e sceglierlo con le dovute accortezze rappresenta un passo fondamentale per rendere più green il tuo Natale. Ma niente scorciatoie: la plastica fa tristezza e inquina.

Un'ottima idea sarebbe invece quella di scegliere un albero in vaso con le radici, addobbarlo per le feste e curarlo per il resto dell'anno.

Pianta un albero

Se sei un vero pollice verde, la vera idea innovativa per rendere più green il tuo Natale potrebbe essere addirittura quella di piantare un albero, in giardino o dovunque sia possibile.

Ogni anno sono davvero troppi gli alberi che vengono tagliati per le festività natalizie. Al contrario piantarlo, farlo crescere e non estirparlo potrebbe essere la risposta migliore all'urlo di aiuto che il pianeta ci sta mandando.

Scegli l'energia rinnovabile

Per ridurre l'impatto ambientale, l'energia deve essere sostenibile. E se Natale significa luci, quelle che dobbiamo tenere accese sono quelle puntate contro il cambiamento climatico e a favore della tutela degli habitat naturali.

Rendere più green il tuo Natale significa scegliere fonti a ridotte emissioni di CO2 e prediligere quelle ad energia solare.

Di tanto in tanto, è poi consigliabile avere l'accortezza di spegnere completamente le luci e... staccare. Magari accendere una candela. Ne guadagnerà il portafoglio, il pianeta e anche l'atmosfera.

Fai una passeggiata

Natale significa famiglia e persone che ami. Mai come in questo periodo le strade sono però affollate di ogni genere di mezzo di trasporto in grado di condurci dove il cuore ci porta.

Per rendere più green il tuo Natale, una volta giunta a destinazione, dimentica qualunque tipo di veicolo a motore, prendi per mano chi ami ed esci a fare due passi.