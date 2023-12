Idee per la punta dell’albero di Natale

P ronti ad addobbare l'albero? Se non avete ancora deciso cosa mettere sulla punta dell'albero di Natale ecco una serie di suggerimenti tra cui scegliere.

Addobbare l’albero di Natale può sembrare un gioco da ragazzi, ma in realtà non lo è. Per ottenere un ottimo risultato occorrono metodo ed attenzione ai dettagli, dalla scelta dell’albero al posizionamento delle luci e degli addobbi. Inoltre, è fondamentale dare libero sfogo alla propria creatività. Per quanto riguarda la punta si può anche scegliere di non utilizzare il classico puntale. Leggendo questo breve tutorial si possono avere alcuni utili idee e delle corrette informazioni su come realizzare una punta dell’albero di Natale con il metodo fai da te.

Occorrente

Nastro lungo

Fil di ferro

Ago

Filo

Nastro corto

Pannolenci

Colla

Uova

Acrilico spray

Nido

Fiori

Bacche

Foglie

Rametti

Punta dell’albero di Natale: il fiocco

La prima cosa da fare è quella di prendere un primo pezzo di nastro (quello più lungo) e piegare entrambe le estremità. Successivamente bisogna allinearle al centro. A questo punto si deve prendere il nastro più corto per avvolgerlo al centro di quello più lungo. Esso è importante per poter fissare al centro le estremità piegate. In seguito stringendo il primo nastro si avrà la caratteristica forma di un fiocco. Successivamente si deve incollare il nastro più piccolo intorno a quello più grande. Poi, bisogna prendere un pezzo di fil di ferro ed attaccarlo alla parte centrale e posteriore del fiocco. Infine, il fiocco va posizionato all’estremità superiore dell’albero di Natale.

Punta dell’albero di Natale: il nido

Per rendere unica ed originale la punta dell’albero di Natale si può decidere di realizzare come decorazione un nido di rondine. Utilizzando dei pannolenci bisogna ritagliare le sagome degli uccellini e quelle delle ali. Successivamente si devono incollare le ali alla sagoma in un sol punto. Così facendo si dà tridimensionalità al volatile. In seguito bisogna dipingere le uova finte utilizzando l’acrilico spray (dorato). Il nido può essere acquistato oppure costruito con il fai da te. Nel secondo caso si può realizzare intrecciando tra loro dei fili di paglia; è importante dare una forma concava. Infine, bisogna sistemare nel nido tutte le parti “dell’opera” che è stata creata, esso va poggiato sulla punta dell’albero di Natale.

Punta dell’albero di Natale: la cascata

Per una casa chic, raffinata ed elegante bisogna realizzare una punta abbastanza scenografica. Un’idea può essere quella di creare una cascata di fiori. Bisogna procurarsi fiori di diverse grandezze ed allo stesso tempo di varie forme. È importante arricchire la composizione con foglie, bacche ed eventualmente qualche rametto. Si devono poi posizionare i fiori più grandi alla base della punta. Poi, man mano che si sale bisogna sistemare quelli più piccoli. Per ottenere un buon risultato si devono scegliere dei colori chiari e neutri. È fondamentale non distaccare troppo i colori l’uno dall’altro.