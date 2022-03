Come riciclare vecchi giornali e riviste per delle decorazioni super originali

V ecchi giornali e riviste ti rubano spazio? Le idee di riciclo creativo per decorazioni super originali

Vecchi giornali e riviste non mancano mai in casa e spesso sorge il dubbio di come riciclare tutta la carta in eccesso. Di frequente infatti capita che rotocalchi, periodici e settimanali si accumulino in salotto o al bagno, trasformandosi in scomode e ingombranti pile.

Pochi però ignorano che la carta è un materiale ottimo da riciclare. Si presta infatti alla perfezione per essere riutilizzato e smaltito. Insomma: le vecchie riviste che continuano a prendere polvere potrebbero diventare le protagoniste di un nuovissimo progetto di riciclo creativo. Insomma: con i giornali che non usi più potrai fare tantissime cose e divertirti a ideare tante cose.

Realizza quadri per il tuo salotto

Fra i progetti di riciclo creativo più belli e semplici da realizzare ci sono i quadri con le riviste. I magazine infatti vengono stampati sulla carta patinata e contengono spesso immagini ad alta risoluzione. Sarà sufficiente ritagliare una o più pagine che contengono belle fotografie, creando un collage da inserire in una classica cornice con il vetro. Lascia fluire la fantasia e realizza delle composizioni, armandoti di colla e forbici. Dopo aver terminato la tua opera appendila dove preferisci.

Datti da découpage

I vecchi giornali e le riviste sono una fonte inesauribile per chi vuole cimentarsi con il découpage. Fra le pagine troverai disegni, scatti e immagini: scegli quelle che preferisci e decora un oggetto che ti piace. Ad esempio potresti abbellire una lampada oppure una vecchia cassettiera. Anche in questo caso ti serviranno colla e forbici, fissando bene le immagini in modo da non formare bolle o pieghe. Non dimenticare la finitura da effettuare stendendo uno strato di colla vinilica su tutta la composizione e fissando con una vernice trasparente.

Crea un orologio originale

Voglia di un orologio originale? Crealo usando i vecchi giornali. Per prima cosa procurati un meccanismo al quarzo di un orologio da parete. In commercio se ne trovano tantissimi e con un costo basso. Poi strappa le pagine dalle riviste e piegale a soffietto come se volessi ideare un papillon di carta. Infine fissa con la colla vinilica, creando un cerchio che andrà a sostituire il quadrante dell’orologio. L’ultimo step consiste nell’incollare tutto al meccanismo con la colla a caldo.

Regalati nuove tende

Le vecchie riviste sono ottime pure per creare delle simpatiche tende, ottime per rendere più divertente il salotto o più colorato il giardino. Strappa le pagine del giornale e crea delle strisce con cinque centimetri di larghezza e venti centimetri di lunghezza. Poi arrotolale su se stesse, ottenendo un piccolo, ma resistente cilindro. Immergilo nella colla vinilica e lascia asciugare. In questo modo otterrai tanti cilindri che potrai infilare su alcune corde con altezza pari alla porta. Infine dovrai appendere le corde allo stipite, tenendole a una distanza di circa dieci centimetri una dall’altra.

Rinnova gli accessori

La vecchia carta di giornale si può usare anche per ideare bracciali e collane super originali. Ti basteranno poche pagine del magazine per creare accessori colorati e semplici, da indossare per un aperitivo con le amiche o una serata con la famiglia. Arrotola su se stesse delle strisce di carta, ideando delle piccole perle colorate grazie all’aiuto della pelle vinilica. Quando avrai ideato un numero sufficiente di palline, potrai infilarle in un filo di nylon e, dopo aver scelto la lunghezza, non ti resterà che annodare insieme i due estremi del filo. Per ideare braccialetti oppure ferma capelli potresti puntare su un piccolo elastico.

Incarta i tuoi regali in modo originale

Le vecchie riviste e i giornali sono una fonte inesauribile di carta per rendere più belli e originali i tuoi regali. Usa questo materiale per incartare come preferisci i doni da fare alle persone che ami. In questo modo non sprecherai la carta, risparmierai e potrai ideare qualcosa di molto particolare. Ricordati di aggiungere un fiocco o dei fiorellini per rendere tutto più colorato.

Se ti mancano le bustine per i tuoi regali puoi sfruttare comunque i fogli di giornale. Ripiega un foglio grande su se stesso e fissane i lati usando la colla vinilica. Poi fora un lato e fai passare un filo di spago. In questo semplicissimo modo potrai ideare una deliziosa shopper da utilizzare in tantissimi modi diversi.

Produci giocattoli per bambini

I magazine presentano spesso pubblicità di prodotti o ricette. Puoi usare le immagini che trovi per ideare dei cibi-giocattolo, ritagliandole e incollandole su pezzi di cartone o di legno. Un modo creativo e divertente per ideare dei giochi particolari. In questo modo i piccoli conosceranno da subito il valore del riciclo creativo.