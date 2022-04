5 riusi interessanti e creativi per le vaschette di polistirolo

C apita spesso di trovarsi in casa vaschette di polistirolo inutilizzate di cui non sappiamo che farci (soprattutto se siamo molto amanti del gelato!). Invece di buttarle via, ecco 5 interessanti e creativi riusi per le vaschette di polistirolo che metteranno alla prova le tue abilità creative e aiuteranno a ridurre l'inquinamento ambientale

Soprattutto se si hanno dei bambini a casa, mettere in pratica qualche idea creativa per trasformare e riutilizzare le vaschette di polistirolo si rivelerà un vero divertimento per tutta la famiglia. I bambini, d'altronde, sono sempre un'inesauribile fonte di ispirazione! Se non ci avevi mai pensato prima, ecco alcuni interessanti riusi per le vaschette di polistirolo che potresti provare, non solo 'giocosi' ma anche utili!

1 - Portachiavi

I portachiavi possono sempre essere utili e, spesso, non se ne ha mai abbastanza in casa! Invece di comprarne di nuovi, puoi createne uno tu stessa, stimolando così la tua creatività sopita e risparmiando anche qualche soldino.

Ma come realizzare un portachiavi homemade? Comincia col ritagliare dal polistirolo due sagome di forma uguale. Dai sfogo alla tua fantasia, mi raccomando! Quando ha fatto, utilizza poi la colla per saldarle l'una con l'altra. Successivamente, ricopri le sagome di polistirolo con un tessuto che ti piace e fissalo con la colla. A questo punto applica un piccolo foro all'estremità del tuo portachiavi in modo da par passare il filo da legare alle tua chiavi. Ecco fatto! Facile e veloce, vero?

2 - Decorazione per la casa

Potresti anche trasformare la tua vaschetta di polistirolo in una bella e colorata decorazione per la casa, magari da appendere al muro o all'albero di Natale. Se hai figli, potresti anche creare delle ghirlande da appendere durante le feste di compleanno!

Per prima cosa, devi ritagliare delle sagome dal polistirolo. Prendi poi un bicchiere pieno d'acqua fino a metà e versaci dentro della colla vinilica. Mescola bene il tutto. Successivamente, utilizza un pennello per applicare il miscuglio alle sagome che hai creato e rivestile con il tessuto che più ti aggrada (anche la carta per i pacchi regalo può essere una buona idea!). Ora, utilizzando sempre il pennello, incolla delle piccole decorazioni alla sagoma, come piccole stelline, faccette e cose di questo tipo.

Voilà! Per un tocco in più, puoi disegnare gli occhi e la bocca alla tua creazione e, se ne hai fatte diverse, puoi praticare dei piccoli fori per legarle le une alle altre.

3 - Cornici

Un altro modo per sfruttare al meglio le vaschette di polistirolo inutilizzate è creare delle piccole cornici. Per fare questo, ritaglia la tua vaschetta in modo da modellare una forma simile a una cornice. Ti consigliamo di utilizzare il fondo della vaschetta, molto più facile da ritagliare e lavorare.

Una volta ritagliata la forma, applica della colla con un pennello e rivestila con un tessuto che ti piace (meglio ancora se liscio e luminoso). Effettua poi delle piccole incisioni con un oggetto appuntito nella parte interna, in modo da poter fissare le foto.

4 - Fare piccole costruzioni per i tuoi bambini

Se sei più dedita all'ingegneria che all'arte e hai davvero tante vaschette di polistirolo a disposizione, puoi creare piccole costruzioni che i tuoi figli potranno utilizzare per giocare. Le forme migliori di polistirolo per mettere in pratica questo piccolo progetto sono quelle poco spesse e di forma quadrata, decisamente più facili da maneggiare che quelle più voluminose.

In questo caso, non ti serviranno colori o tessuti particolari ad applicare alle vaschette: dovrai semplicemente incollarle le une alle altre con una colla molto resistente. Potresti creare, ad esempio, piccoli igloo o mini casette dentro i quali i tuoi bambini possono giocare.

5 - Portaoggetti

Un altro utilizzo creativo e interessante che puoi fare delle tue vaschette di polistirolo è adattarle a mo' di portaoggetti, da posizionare sul comò all'entrata di casa, nel centrotavola per un tocco retrò o in ufficio.

Per realizzare un portaoggetti con il polistirolo avrai bisogno di vaschette piccole e sottili, in modo da poterle lavorare con più facilità. Anche il risultato sarà molto più fine e curato. Utilizza un piccolo oggetto appuntito (meglio se riscaldato) per effettuare delle piccole incisioni sulla superficie. Fai attenzione a praticare le incisioni nel modo più delicato possibile, in modo da non rompere il polistirolo.

Una volta completato il passaggio, utilizza dei colori acrilici per colorare la tua creazione come vuoi. Puoi anche miscelare più colori insieme e, se sei un'abile pittrice, disegnarci sopra animali, cuoricini o divertenti emoticon. Per ottenere i risultati migliori è meglio utilizzare vaschette di polistirolo lisce, in modo che il pennello possa scorrere bene sulla superficie.

Se vuoi, puoi utilizzare anche la colla per applicare sul tuo nuovo portaoggetti qualche simpatico adesivo. Quando avrai finito, riponi la tua creazione in un posto fresco e asciutto e lascia asciugare il colore.