Come riutilizzare in maniera creativa le lattine di birra

N on c'è nulla di meglio, quando si hanno delle cose a casa che andrebbero buttate, che trovare un modo per riciclarle. Ecco cosa fare con le lattine della birra

Il riciclo creativo è un'arte: non c'è nulla di più bello e soddisfacente che trovare il modo di ridare vita a qualcosa che altrimenti andrebbe buttato: in particolare ci sono dei modi per riutilizzare in maniera creativa le lattine di birra.

Anche da cose che apparentemente non ha valore possiamo, con un poco di manualità, creare qualcosa di bello e divertirci nel mentre.

Come riciclare le lattine di birra

Certo, le lattine essendo in alluminio sono facilmente riciclabili, ma non sarebbe bello dare loro una nuova vita dopo averle utilizzate? Ecco una serie di idee e spunti creativi per realizzare oggetti con le lattine vuote.

Lanterne di alluminio

Se ti avanzano delle lattine e magari sono anche delle lattine molto belle e decorate già con colori vivaci, perché non provare a trasformarle in lanterne a costo zero?

Basta praticare dei fori o ritagliare delle finestrelle per inserire una candela e il gioco è fatto. Saranno dei bellissimi oggetti e dei decori molto originali per il giardino e per la casa.

Porta candeline

Simile al progetto precedente, le basi delle lattine di birra sono della dimensione perfetta per essere usate come porta candele, oltre che essere particolarmente sicure e resistenti al calore e alla fiamma.

Possono anche essere usate per creare dei bellissimi centrotavola, magari usate in combinazione con composizioni floreali, per una tavola dal sapore industrial o country che sicuramente stupirà gli ospiti.

Inoltre sono perfette per le sere d'estate, all'aperto, in quanto si possono anche trasformare in basi per gli zampironi o per le candele alla citronella, che resistono anche all'aperto e durano nel tempo.

Installazioni artistiche e accessori

Il bello delle lattine di birra è che sono spesso colorate e decorate anche in modo molto bello e creativo e possono diventare un'ottima materia prima per dei murales, delle opere d'arte o delle sculture divertenti e sostenibili.

Ad esempio si possono usare per realizzare dei fiori di alluminio, che possono essere usati per realizzare quadri o composizioni, o persino applicati a una spilla o come come accessorio divertente. Oppure si possono aggiungere dei "gambi" ai fiori e creare un bouquet molto originale.

Il procedimento è molto semplice: consiste semplicemente nell'aprire la lattina per la lunghezza in modo da ottenere un foglio di alluminio, e ritagliarlo per ottenere i petali dei fiori, che andranno poi assemblati.

Un suggerimento carino per utilizzare in modo originale i fiori? Si possono incollare a una calamita per realizzare un magnete originale e divertente da regalare a familiari e amici.

Ghirlande e ornamenti per la casa

Questo metodo che permette di realizzare delle "foglie" o dei "petali" di alluminio dalle lattine si può usare anche per creare delle ghirlande originali da mettere sulla porta, che sopporteranno benissimo le intemperie e dureranno nel tempo.

Sempre allo stesso modo si possono realizzare anche ornamenti per decorare la casa a Natale, ad esempio decori trendy e originali per l'albero di Natale o anche piccoli accessori da regalare per dei pensieri carini e a costo zero.

Tagliabiscotti e formine

Questo ultimo utilizzo creativo delle lattine è particolarmente carino da fare anche con i più piccoli: utilizzando solo una lattina, forbici e colla, si possono realizzare delle formine personalizzate nelle forme più divertenti.

Queste formine di alluminio possono essere poi usate per dare forma ai biscotti, ma anche come coppapasta, e per dare forme divertenti alla frutta e alla verdura, rendendola più appetibile anche per i bambini più esigenti.

L'importante è fare attenzione a smussare i bordi taglienti delle formine di alluminio con della carta vetrata, per non rischiare di tagliarsi e farsi male.

Accessori con le linguette delle lattine

Non solo il foglio di alluminio, ma anche le linguette che si usano per aprire le lattine possono essere riutilizzate in modo molto creativo.

Ad esempio se staccate dal corpo della lattina e legate con una fettuccia (fatta scorrere nel buco più grande) possono diventare il materiale perfetto per creare borse, accessori e persino paralumi di lampade e lanterne per casa e giardino.

Un tocco di creatività per dare una seconda vita alle cose

Non c'è davvero limite alla fantasia e alla creatività! Dai cartoni delle uova, ai vecchi vasi in terracotta, basta un tocco di creatività e stile per dare una seconda vita alle cose che abbiamo a casa e che sembrano senza valore.

In generale tutti questi consigli e spunti funzionano con qualsiasi tipo di lattina, non solo con quelle di birra e sono delle bellissime idee per riciclare in modo creativo e intelligente delle cose che altrimenti butteremmo via.

In generale questo approccio permette di avere uno stile di vita più etico e sostenibile, senza considerare tutti i vantaggi del fai-da-te che aiuta a scaricare stress e tensioni, e ad allenare la nostra creatività e il pensiero laterale.