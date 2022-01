come riutilizzare in maniera creativa i collant smagliati

P erché buttare via le calze rovinate? Ci sono tanti modi per riutilizzare in maniera creativa i collant smagliati: eccone sette

Ci abbiamo provato in tutti i modi a utilizzarli, ma arriva un momento in cui il loro destino è segnato. Stiamo parlando dei collant smagliati, spesso indossati comunque in caso di emergenza, ma solo se se il buco è piccolo o facilmente camuffabile. Ma quando non c’è più nulla da fare? Niente paura: esistono molti modi per riutilizzare in maniera creativa i collant smagliati.

Un gesto utile per noi, ma anche per il pianeta. Perché se da una parte ci aiuta a non sprecare e a trovare una nuova destinazione per una oggetti che nella loro funzione primaria sono ormai divenuti inutili, dall’altra il riciclo è un ottimo metodo di risparmio.

Il risultato è che ne gioisce il portafoglio, ma anche l’ambiente.

Ecco alcuni modi per riutilizzare in maniera creativa i collant smagliati.

Paraspifferi

I paraspifferi durante l’inverno sono ottimi alleati per mantenere la temperatura di casa evitando che l’aria fredda penetri nell’ambiente, ma come si possono realizzare fai da te?

Se si trasformano i collant smagliati in paraspifferi. Farlo è semplicissimo e consente di recuperare molte cose: da magliette ormai inutilizzabili, a pezzi di lenzuola ormai destinati a essere gettati via fino ad altre calze. Si inserisce tutto all’interno del collant e poi si chiudono le due estremità. Il risultato sarà un comodo salsicciotto da mettere alle base delle porte o delle finestre.

Sacchetti per profumare gli ambienti

Nei cassetti, in fondo all’armadio, ma anche in una stanza: i sacchetti per profumare gli ambienti sono un altro oggetto utile della nostra quotidianità. Ma se invece di acquistarli li facessimo da sole?

Il procedimento anche in questo caso è facilissimo e ci consente di riutilizzare in maniera creativa i collant smagliati, il loro tessuto leggero infatti è perfetto per far traspirare i profumi.

I piccoli sacchettini che si possono creare con le calze smagliate andranno poi riempiti di aromi profumati (ad esempio il rosmarino) o fiori esiccati dall’odore intenso e gradevole (come la lavanda). Risparmio e riciclo che fanno bene al portafoglio e all’ambiente.

Contenitori in cucina

Se non sappiamo mai dove riporre aglio e cipolle, questa è la tips giusta per noi. Infatti uno dei contenitori più comodi si può realizzare riutilizzando in maniera creativa i collant smagliati. Appesi in cucina diventano un recipiente che mantiene anche la freschezza degli alimenti.

Attenzione: vanno tagliati i piedi della calza, perché è proprio da lì che faremo uscire l’aglio o la cipolla, per poi richiudere il buco ogni volta con un piccolo nodo. Oltre a recuperare un capo di abbigliamento arrivato alla fine della sua “vita”, questa soluzione permette di sprecare meno spazio in cucina (o – ancora meglio – in dispensa).

Per lavare i capi delicati e per stendere

Quante volte ci capita di dover lavare a mano i capi più delicati per il timore di rovinarli in lavatrice? Spesso. Ma c’è un metodo che ci agevola il lavoro e ci fa risparmiare tempo. Il trucco è riutilizzare i collant smagliati e trasformarli in piccoli contenitori dove riporre le cose da lavare in lavatrice, senza però incappare nella paura che si sciupino.

Per fare in modo che non si rovinino durante l’asciugatura, invece, si può ricorrere a vecchie calze per stenderli. Pensiamo a un maglione: invece di attaccare le mollette direttamente sulla lana, si può far passare un collant nelle maniche e appendere quello. Comodo e dal risultato garantito.

In questo caso i nostri capi più delicati avranno vita più lunga e potremo riutilizzare i collant che - invece – avremmo gettato nell’immondizia.

Per le pulizie

Ha senso comprare i panni per pulire se possiamo riciclare vecchi tessuti? La risposta è no. E lo stesso vale per le calze, infatti - un metodo per riutilizzare in maniera creativa i collant smagliati - è quello di trasformarli in stracci per le pulizie domestiche.

Soprattutto per togliere la polvere, il nylon infatti è un grande alleato per raccoglierla, così come per attirare peli di animali e capelli. Oltre che per spolverare i mobili, il collant può rivestire la scopa per aiutarci a raccogliere tutta la sporcizia.

Alleati di bellezza

I collant smagliati sono degli ottimi alleati di bellezza. Tre i metodi più comuni di riciclo beauty. Il primo come dischetti per togliere lo smalto, evitando così di utilizzare quelli di cotone usa e getta.

Un altro è quello di trasformarli in delicati e resistenti elastici per capelli: più morbidi e sicuramente dall’effetto unico.

Infine come spugne: basta inserire gli avanzi di sapone al loro interno e chiuderli. Passandoli sul corpo si otterrà un delicato massaggio e potremo insaponarci, recuperando anche quei piccoli pezzi di sapone che in genere si buttano via perché difficili da utilizzare.

Trasformarli in altri capi

I collant smagliati si possono trasformare in altri capi, per un riutilizzo creativo e alla moda. Ad esempio tagliandoli in modo da farli diventare calzini corti da indossare in primavera, oppure (se la smagliatura è nella parte del bacino) praticare un foro per la testa e due per le mani e usarli come sottogiacca o sotto un capo che può giocare con le trasparenze.