Quante volte uscendo di casa di corsa, vi siete accorte all’improvviso di un’imprevista smagliatura nei collant? Magari è un segno piccolo, ma sapete quanto può allargarsi in un attimo. In questa pratica guida, ecco vari metodi su come riparare i collant in modo semplice e veloce.

Riparare i collant

Il collant è un materiale che, trasparente o coprente, riveste moltissime calze femminili. Ogni donna lo sa bene: non esiste nulla di meno elegante di un collant smagliato. La smagliatura su di un collant può essere provocata da vari fattori: un bracciale, un anello, le unghie, qualcosa di appuntito e perfino la cerniera dello stivale; quindi la prima cosa utile è togliere qualunque oggetto appuntito prima di metterle.

Che accada durante una cerimonia o durante un incontro in ufficio, accorgersi che le proprie calze si sono sfilate è causa di imbarazzo e di preoccupazione. Il timore di non essere all’altezza del proprio incontro o di dare subito l’idea di essere delle persone trasandate è terribile e bisogna correre ai ripari. In questi casi il gesto che viene più naturale è gettarli immediatamente nella spazzatura. In altri però, come se si possiedono collant firmati o di un certo pregio, è possibile cercare di ripararli per poterli riutilizzare nuovamente. Il risultato non è garantito sempre e in ogni caso, ma almeno si può provare.

Riparare i collant: lo smalto

La prima e più nota soluzione consiste nel riparare lo strappo o la smagliatura con dello smalto trasparente. Lo smalto per unghie, che tutte le donne hanno in casa, è un eccellente rimedio per riparare le calze e i collant smagliati. Fate sempre attenzione a come maneggiate la calza per evitare di danneggiarla ulteriormente o addirittura strapparla, soprattutto mentre la togliete o se avete unghie lunghe che potrebbero impigliarsi, in modo da non complicare maggiormente le cose.

Per procedere, bisogna prima di tutto lavare bene i collant, per eliminare ogni traccia di sporco, poi è necessario risciacquarli e lasciarli asciugare completamente all’aria. Una volta asciutti, si può procedere: basta passare una leggera spennellata di smalto trasparente sulla parte della calza lacerata, stando ben attente a tenere vicini i lembi del tessuto, e lasciare asciugare avendo cura che i collant non si sovrappongano tra di loro, per non correre il rischio che si incollino insieme.

Una volta asciugato completamente lo smalto, bisogna controllare che la smagliatura sia riparata, altrimenti si può intervenire con una seconda spennellata di smalto. Lo smalto agisce da fissante, rivelandosi un’ottima colla, discreta e resistente e anche per il lavaggio, se fatto a mano con acqua fredda, non ci saranno particolari problemi. Questa soluzione è l’ideale per chi passa molto tempo fuori casa e non sempre può portare dei collant di ricambio in borsetta.

Riparare i collant: la lacca per capelli

La lacca per capelli, anche se non tutti lo sanno, contiene delle resine le cui proprietà possono venire usate per riparare il collant. Contenendo dei polimeri fissanti, la lacca agisce alla stessa maniera dello smalto, riducendo lo strappo e riparandolo in pochi minuti. Basta solo spruzzare una minima quantità di prodotto sulla smagliatura, lasciando poi asciugare all’aria per qualche istante. Tuttavia, questo trattamento è riservato a delle smagliature poco visibili o piuttosto piccole: nel caso in cui lo strappo sia più evidente, è meglio togliere le calze.

Riparare i collant: la cera

Anche la cera delle candele può essere usata agevolmente per riparare le calze smagliate. Basta far colare sulla smagliatura qualche goccia di cera bollente, che freddandosi riparerà la calza. Il risultato non sarà completamente invisibile, ma sarà duraturo. L’unica norma è quella di non lavare i collant con acqua calda, per evitare che la cera si sciolga.

Rimagliare le calze

Nei negozi di articoli di merceria più forniti, è in vendita un attrezzo apposito per rimagliare le calze, che si chiama proprio “rimagliatore per calze”. Ultimamente è un po’ in disuso, ma ai tempi delle nostre nonne era un lavoro comunissimo rimagliare le calze e i collant con questo piccolo strumento di metallo, la cui forma ricorda a grandi linee quella di un uncinetto per lavorare a maglia. Per il suo uso, basta leggere le istruzioni all’interno della confezione. È un’operazione non semplicissima e neanche veloce, ma ne vale la pena se volete riparare un paio di calze che avete pagato a caro prezzo o al quale tenete in modo particolare.

Usa il mastice

Spesso, in casa teniamo un tubetto di mastice da utilizzare quando si rompono le scarpe e non si ha tempo o voglia di portarle dal calzolaio. Questo stesso prodotto può essere usato per aggiustare le smagliature dei collant. Basta stenderne una goccia sulle maglie lacerate e lasciare asciugare per almeno un’ora. La calza si aggiusterà rapidamente, anche se il colore del mastice si noterà leggermente in trasparenza, ma senza risultare antiestetico.

Riparare i collant: ago e filo

In alternativa è possibile arginare un collant strappato eseguendo piccoli punti; prendete il filo dello stesso colore del collant, infilatelo nell’ago, voltate le calze al rovescio ed eseguite una piccola cucitura. Quando avrete terminato, spezzate il filo con le forbicine e passate un leggero strato di smalto trasparente, in quanto andrà a nascondere la cucitura appena realizzata. Attendete circa 10 minuti, il tempo che lo smalto si asciughi perfettamente e fate un’altra passata. Noterete subito che il collant sarà ritornato come nuovo. Volendo al posto dello smalto trasparente, è possibile impiegare anche un top coat o un po’ di colore acrilico. Se siete brave a ricamare, è possibile realizzare anche un piccolo ricamino, in modo da rendere le calze uniche e originali.

Riciclare i collant rotti

Se le vostre calze si smagliano spesso e avete diverse paia di collant con un solo lato smagliato nell’armadio, non buttateli via: potete realizzare le vostre calze personalizzate. Basta tagliare via la gamba smagliata e conservare la parte integra con il suo corpetto e indossare le calze, così modificate, accoppiandole in base alle proprie esigenze. L’unico inconveniente è che indossate due corpetti che, nel caso in cui i collant siano di una misura stretta, possono darvi fastidio all’altezza della vita o essere particolarmente evidenti sotto un vestito.

