I modi migliori per riutilizzare i tuoi sacchetti di plastica

R iutilizzare i sacchetti di plastica in modo semplice e smart? Si può! Ecco alcuni dei modi migliori per farlo

Messi al bando nel 2018 in favore dei ben più ecologici sacchetti biodegradabili, i sacchetti di plastica sono però ancora presenti in molte case. Il motivo è semplice, oltre alle shopper biodegradabili e compostabili in uso nei supermercati e negli alimentari, le attività commerciali che non si occupano di generi alimentari possono distribuire sacchetti riutilizzabili che hanno una piccola percentuale di plastica riciclata, ma che non essendo biodegradabili possono essere utilizzate più volte. Ma quali sono i modi migliori per riutilizzare i sacchetti di plastica?

Come possiamo trasformare quella pila di sacchetti inutilizzati in un qualcosa di utile e anti spreco? Ecco una serie di suggerimenti e tips ingegnosi che ti permetteranno di riutilizzare i sacchetti di plastica in maniera pratica, intuitiva e intelligente.

In valigia per le scarpe

Alzi la mano chi non ama viaggiare. Andare alla scoperta di nuove mete è un’esperienza che ha il potere di arricchirci enormemente. Per questo concedersi un viaggio è un regalo bellissimo. Il momento meno idilliaco della sua organizzazione? La preparazione delle valigie! Ammettiamolo, non è un momento così rilassante e tra la selezione di golfini, pantaloni, biancheria e scarpe, tutto si trasforma in un grande caos.

Fortunatamente ci vengono in soccorso tante soluzioni versatili che permettono di ottimizzare i tempi di preparazione della valigia e gli spazi all’interno di essa. Ed è proprio in quest’ottica che diventano utilissimi i sacchetti di plastica. Riutilizzare i sacchetti di plastica in valigia è semplice. Ti serviranno infatti a riporre le tue scarpe e rimetterle all’interno anche a viaggio concluso, quando le loro condizioni non sono proprio al top.

Dopo escursioni e lunghe camminate è facile sporcare più del dovuto le nostre calzature e in vacanza non è certo semplice trovare il modo e il tempo di pulirle prima di ripartire. Per questo i sacchetti di plastica diventano utilissimi trasformandosi in un involucro protettivo capace di garantire che le scarpe sporche non entrino in contatto con il resto della valigia.

Sulle ginocchia quando fai giardinaggio

Avete il pollice verde? Buon per voi! Le piante sono un toccasana per la mente e aiutano a rilassarci facendoci dedicare a una passione che può dare davvero tantissime soddisfazioni. Contribuire alla crescita sana di una pianta è appassionante, per questo tante di noi si dedicano al giardinaggio. Ma quante volte vi è capitato di ritrovarvi con le ginocchia completamente sporche di terra? Soprattutto se si è agli inizi, capita spesso.

Fortunatamente, anche in questo caso, dei semplici sacchetti di plastica possono fare la differenza. Prendetene due e con l’aiuto di un elastico posizionateli e fissateli sulle vostre ginocchia. A questo punto potrete dedicarvi alle piante del vostro giardino senza rischiare di dover buttare l’ennesimo paio di pantaloni. Ginocchia pulite e sacchetti riutilizzati!

Borse crochet

Passiamo ora ad un hack decisamente più artistico. Amate la moda? Siete appassionate di fai da te? La nuova tendenza crochet vi ha conquistate? Allora selezionate tutti sacchetti in plastica più colorati che avete, tirate fuori l’uncinetto e date il via alla vostra pausa creativa. Il risultato? Una borsa crochet di gran moda a cui potete abbinare un portamonete o perché no, un bracciale en pendant.

Un’idea originale e all’insegna del riciclo che permette di dare nuova vita a sacchetti che altrimenti rimarrebbero inutilizzati e rischierebbero di essere gettati in maniera errata contribuendo a danneggiare l’ambiente e l’intero pianeta.

Copertura anti polvere per gli abiti

La polvere che si accumula sugli abiti e sui cappotti riposti all’interno dell’armadio è insopportabile, vero? E non è cosi facile eliminarla. La soluzione è semplice: prevenire! Come? Coprendo gli abiti e i cappotti in modo da schermarli dalla polvere. Per farlo in maniera intelligente e smart è possibile riutilizzare i sacchetti di plastica.

In questo caso sarà più opportuno tirar fuori i sacchetti più grandi, in modo da poter coprire completamente gli abiti nell’armadio. Una volta coperti tutti i capi la polvere si depositerà sui sacchetti e non più sui capi stessi. Un modo semplice ed efficace per evitare un fastidioso e antigienico accumulo indesiderato di polvere.

Ghirlanda natalizia

Tra i modi migliori per riutilizzare i sacchetti di plastica ce n’è uno perfetto per il periodo. Si tratta della ghirlanda natalizia! L’ingresso è l’incipit visivo della nostra casa e donare un tocco festoso in occasione di uno dei periodi più suggestivi dell’anno, quello del Natale, è una tradizione che accomuna tutte noi. Perché non farlo in maniera creativa e green riciclando i sacchetti di plastica? È davvero molto semplice.

Munitevi dei classici sacchetti bianchi e tagliate delle strisce lunghe circa 30 cm e larghe 5 cm. Arrotolatele attorno a un filo di ferro e date al filo una forma sferica. A questo punto aggiungete classici tocchi natalizi come candy cane, campanellini, glitter oro, agrifoglio e donate personalità alla vostra splendida creazione DIY. Un modo perfetto per unire fantasia, manualità e riciclo, in occasione del Natale.