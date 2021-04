Ecco alcune delle varietà di piante grasse più facili da trovare nei vivai, per decorare casa con un tocco di natura esotica: ecco i nomi e le foto per riconoscerle



Le piante grasse più comuni: i nomi e le foto

Le piante grasse sono amatissime perchè oltre a essere molto decorative - sia per gli interni che in esterno - sono davvero facili da coltivare e richiedono pochissime cure e pochi accorgimenti.

Decorare casa con le piante grasse (dette anche succulente) e con i cactus è facile e rilassante, e in più con le piante grasse possiamo creare composizioni, o semplicemente decorare angoli di casa creando un'atmosfera esotica e allegra. Iniziamo il nostro viaggio nel mondo delle piante grasse andando a vedere quali sono i tipi di piante più comuni, a partire dai loro nomi con le relative foto e immagini per imparare a riconoscerle e sapere quali acquistare.

Cactus o albero del deserto

Nome comune: Albero del deserto

Nome botanico: Trichocereus smirthianum

Famiglia: Cactaceae Ancor più comunemente è identificato come cactus. E' una delle piante grasse più comuni e amate, si sviluppa in altezza e necessita di pochissime cure. Attenzione però alle spine.

Coda di volpe

Nome comune: Coda di volpe

Nome botanico: Aporocactus flagelliformis

Famiglia: Cactaceae

E' un tipo di cactus particolarmente decorativo e che sta bene in balcone o in un vaso sospeso: si tratta infatti di una pianta pendente, e che diventa particolarmente bella quando fiorisce.

Cactus di Pasqua

Nome comune: Cactus di Pasqua

Nome botanico: Rhipsalidopsis gaertnerii

Famiglia: Cactaceae

Anche il cosidetto cactus di Pasqua va annoverato tra le piante grasse più decorative, e come la coda di volpe cresce con "rami" molli, che vanno a formare una pianta pendete, con splendidi fiori: insomma anche in questo caso obbligatorio un balcone oppure un vaso appeso.

Cactus di Pasqua

Cactus di Natale

Nome comune: Cactus di Natale

Nome botanico: Schlumbergera ibrido

Famiglia: Cactaceae

Estremamente simile al cactus di Pasqua, si chiama così perchè fiorisce proprio tra dicembre e gennaio, cioè in corrispondenza delle feste natalizie. Predilige temperature calde (circa 20 gradi), quindi è perfetto da tenere in appartamento in inverno, preferibilmente esposto alla luce per prolungare la splendida fioritura.

La poltrona della suocera o cuscino della suocera

Nome comune: Poltrona della suocera

Nome botanico: Echinocactus grusonii

Famiglia: Cactaceae

E' il classico cactus di forma circolare, cresce molto in larghezza ed è completamente ricoperto di spine, sulle quali molti di noi farebbero volentieri sedere qualcuno di molto antipatico - da qui l'ironico nome che cita le suocere. Questi cactus vivono benissimo in vaso e richiedono pochissime cure, in più quando superano i 15 anni di età cominciano a fiorire, con splendidi fiori gialli dall'aspetto cotonoso.

Cuscino della suocera

Sassi viventi

Nome comune: Sassi viventi

Nome botanico: Lithops

Famiglia: Aizoaceae

Queste piante grasse sono originarie dell'Africa Meridionale, e sono abituate a vivere nei climi desertici: anche e soprattutto per questo sopravvivono per anni e anni richiedendo scarsissime cure. Il loro aspetto somiglia davvero a dei sassi, ma possono anche fiorire.

Testa di vecchio

Nome comune: Testa di vecchio

Nome botanico: Cephalolocereus senilis

Famiglia: Cactaceae

Così chiamato per la sua superficie lanuginosa che ricorda i capelli bianchi degli anziani.

Cactus testa di vecchio

Orecchie d'elefante

Nome comune: Orecchie d'elefante

Nome botanico: Kalanchoe beharensis

Famiglia: Crassulaceae

E' un tipo di pianta grassa il cui aspetto si avvicina più a quello delle piante normali, e ne esistono numerosissime tipologie, tutte perfette come piante da appartamento.

Porcellana

Nome comune: Porcellana

Nome botanico: Portulaca grandiflora

Famiglia: Portulacaceae

La portulaca, conosciuta anche come porcellana o come porcacchia, in realtà non è una vera e propria pianta grassa, anche se alla piante grasse viene assimilata per via delle sue foglie carnose. In estate fiorisce con dei deliziosi fiorellini gialli che di notte si chiudono.

Portulaca

Spina Christi

Nome comune: Spina Christi

Nome botanico: Euphorbia milii

Famiglia: Euphorbiaceae

Ricca di foglie (ma anche di spine): è composta da arbusti spinosi che crescono in altezza, mentre foglie e fiori crescono solo sulla sommità.

Rosa del deserto

Nome comune: Rosa del deserto

Nome botanico: Adenium obesum

Famiglia: Apocinaceae

Si tratta di una pianta grassa tropicale, che alla vista ricorda molto un bonsai e si contraddistingue per i suoi splendidi fiori fucsia.

Rosa del deserto

Ragnatela

Nome comune: Ragnatela

Nome botanico: Sempervivum arachnoideum

Famiglia: Crassulaceae

Una delle piante grasse in assoluto più amate: la cosidetta ragnatela si contraddistingue per il suo aspetto davvero molto ornamentale, e per il fatto che non ha spine. In più si tratta di una pianta incredibilmente longeva, che resiste davvero a tutto - e seppur di rado fiorisce in modo delizioso.

Berretta del vescovo

Nome comune: Berretta del vescovo

Nome botanico: Astrophitum myriostigma ornatum

Famiglia: Cactaceae

La sua forma a "globo" è inconfondibile, e si tratta di un particolare tipo di cactus, di rado fiorisce, e i suoi fiori sulla sommità durano di solito 4 o 5 giorni.

Berretto del vescovo

Fico d'india

Nome comune: Fico d'India

Nome botanico: Opuntia ficus-indica

Famiglia: Cactaceae

Anche il fico d'india è una varietà di cactus, e si distingue per il suo frutto, anche se arriva dal Centroamerica attualmente è diffusissima in tutto il mediterraneo.