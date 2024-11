Esistono piante che in inverno esigono di una protezione adeguata. Tra le più a rischio troviamo le piante grasse. Una buona disposizione, quindi favorisce un’adeguata protezione per tutta la stagione fredda. Se amiamo coltivare le piante e soprattutto quelle grasse, quindi è importante proteggerle dal freddo. Se le piante grasse non le abbiamo in casa, ma si trovano su di un terrazzo o balcone, allora sono necessarie delle coperture appropriate. Scopri come curare al meglio le tue piante grasse in inverno.

Piante grasse in inverno: proteggerle dal freddo

Se è possibile è sempre meglio “ritirare” le nostre piantine grasse per la stagione autunnale e invernale. Benché alcune varietà siano resistenti anche alle temperature polari è bene non rischiare e scegliere un ricovero adatto, luminoso e soprattutto asciutto. L’ideale è una veranda, un ingresso o, per chi abita in condominio, il pianerottolo sulle scale condominiali. Spesso si è erroneamente portati a pensare che le piante grasse siano tropicali, e che amino gli ambienti umidi. In realtà, a parte rari casi, è vero il contrario. Bisogna fare perciò attenzione a scegliere per le piante grasse un ambiente asciutto e, specialmente con l’arrivo dei primi freddi, a metterle al riparo dalla pioggia.

Proteggere le piante grasse interrate

Se sono piantate in giardino nella terra basta predisporre dei sacchetti protettivi appositi di materiale traspirante ma impermeabile alla pioggia.

Proteggere le piante grasse su scaffali e mensole

Le piante grasse che sono esposte su apposite scaffalature, sono indubbiamente molto più facili da proteggere. Infatti, è sufficiente sfruttare i supporti laterali per ricoprirle con dei teloni di plastica rigida su ambo i lati e sulla parte posteriore. Mentre quella anteriore va ugualmente protetta con un telone, ancorato soltanto nella parte alta, in modo da poterlo arrotolare durante gli interventi di manutenzione in inverno. Se invece le piante grasse sono esposte su delle mensole, per proteggerle è necessario oltre alla copertura, realizzare anche dei supporti adeguati. In questo caso, sono sufficienti dei listelli in legno che opportunamente sagomati. Questi ci consentono di realizzare una sorta di gabbia, che poi copriamo ritagliando diversi pezzi di cellophane. Questo verrà incollato con del silicone oppure fissare con una spillatrice per tappezzieri. La parte frontale si può tuttavia chiudere con delle cerniere, in modo da creare uno sportello. Ovviamente, dopo gli interventi di manutenzione sulle piante grasse.

Realizzare una mini serra

Se invece le piante sono tantissime possiamo riciclare un vecchio mobile in legno o in vetroresina. Modificandolo e ricavando una mini serra, sfruttando i ripiani interni. Sui mobili, pratichiamo una serie di fori con un trapano elettrico, oppure ritagliamo delle feritoie con un seghetto alternativo. In entrambi i casi, vanno comunque fatti su tutti i lati, specie su quelli protetti dal vento. In modo da consentire all’aria di circolare all’interno. Inoltre, per ottimizzare il lavoro, l’ideale è quello di sostituire le ante con delle vetrate trasparenti. In questo caso utilizzando dei pannelli in plexiglass, opportunamente sagomati e fissati nella cornice con dell’adesivo a base di silicone, poiché si tratta di un materiale resistente al freddo ed idrorepellente.

Piante grasse in inverno: la pulizia

Tra le operazioni da svolgere normalmente nella cura delle piante grasse c’è la pulizia, che diventa ancora più importante con l’arrivo della brutta stagione per permettere alle piante di arrivare pronte alla ripresa della propria fase vegetativa. Una volta protette dal freddo, bisogna rimuovere con cura eventuali fiori secchi e foglie rovinate, pulire la terra in superficie da aghi caduti o altri residui e, se necessario, ripristinane la superficie con un sottile strato di terriccio secco e asciutto. Durante tutto l’arco dei mesi autunnali e invernali ricordarsi inoltre di rimuovere come possibile la polvere che naturalmente si accumula sulle superfici.

Il rinvaso

Se le piantine grasse hanno bisogno di un bel rinvaso è necessario portare pazienza e attendere la fine dell’inverno prima di procedere. È infatti alle porte della primavera che le radici ricominciano a crescere piuttosto velocemente, rendendo il rinvaso un successo sicuro.

