I giardini e i balconi ombreggiati rappresentano tra gli ambienti più difficili in cui piantare e coltivare, soprattutto durante gli inverni gelidi. Pertanto, eventuali piante scelte per zone ombreggiate devono tollerare anche le temperature ben al di sotto dello zero. Tuttavia, ci sono molte opzioni disponibili, tra piante perenni, arbusti sempreverdi o alberi decidui. Alcune di queste si adattano a qualsiasi esigenza. Vediamo allora quali sono le piante da ombra per il giardino e il balcone.

Piante da ombra

Molte varietà di piante amano il sole e crescono sane solo se poste in una zona molto luminosa. Ma è sempre possibile valorizzare un giardino o un balcone all’ombra: esistono infatti delle specie che fioriscono ottimamente anche in condizione di luminosità scarsa e non a diretto contatto con i raggi solari. In questa guida, vogliamo elencarvi alcune piante fiorite che rappresentano davvero l’ideale arricchimento per chi ha dei giardini o dei balconi all’ombra.

Piante da ombra per il giardino

Partiamo dalle piante ideali per chi ha il giardino all’ombra.

Ortica morta

Conosciuta anche come falsa ortica bianca, l’ortica morta (Lamium maculatum) è una pianta bassa e diffusa, con del fogliame color argenteo e dei fiori viola, rosa, rossi o bianchi, che sbocciano all’inizio dell’estate. Questa pianta cresce e si diffonde senza alcun problema anche in luoghi ombreggiati; tuttavia, la sua diffusione non avviene in maniera invasiva senza la luce solare.

Tiarella cordifolia

Simile alla heuchera sia nella foglia che nella forma, la tiarella cordifolia ha delle foglie opache piuttosto che lucide, il che le conferisce un aspetto leggermente più “naturale”. I fiori sono bianchi o rosa pallido e sono più appariscenti di quelli della maggior parte delle specie simili. Le nuove varietà presentano spesso delle venature all’interno delle foglie di un colore rosso – bordeaux.

Pulmonaria

La pulmonaria è un’altra pianta resistente alle zone d’ombra, anch’essa con un bel fogliame argenteo. Le foglie sono tipicamente lunghe e strette e possono essere interamente argentate, macchiate o spruzzate casualmente di questa tonalità. La pulmonaria fiorisce in primavera e i suoi fiori sono piuttosto appariscenti, di colore variabile dal bianco al rosa e al blu, con colori diversi che spesso appaiono sulla stessa pianta.

Primula

Molti pensano che le primule siano difficili da coltivare, ma in realtà per crescere hanno bisogno solo di ombra e terreno umido. Esistono 425 specie di primula e sono disponibili in tutti i colori dell’arcobaleno e le dimensioni variano da piccole piantine da 7-8 cm ad arbusti di circa un metro e mezzo. La specie più indicata nei giardini ombreggiati è la Primula denticulata, nota anche come primula della bacchetta, i cui colori vanno dal bianco al lilla, al rosa e al rosso intenso.

Alchemilla

L’alchemilla è nota anche come erba stella o mantello della signora. Quando l’acqua cade sulle foglie pieghettate di questa pianta, si formano come dei piccoli gioielli luccicanti. I fiori, che compaiono all’inizio di giugno, sono di colore giallo-verde e costituiscono un favoloso riempitivo per mazzi di quasi tutti i colori. Questa è una pianta molto longeva e richiede pochissima cura. Per i piccoli spazi, l’Alchemilla erythropa è la scelta ideale perché raggiunge solo 15 cm di altezza.

Piante da ombra per il balcone

Se non avete a disposizione un giardino, non preoccupatevi: nonostante lo spazio del balcone sia più limitato, possono crescere diverse piante anche se in zona d’ombra.

Mughetto

È il caso ad esempio del mughetto, una graziosa pianta che produce all’ombra dei ricchi fiori bianchi, dalla forma molto particolare. La principale caratteristica dei mughetti, oltre che dalla loro forma originale, è data anche dall’intensa profumazione che sono in grado di produrre. I mughetti fioriscono in primavera, con rapido sviluppo di germogli e foglie davvero estremamente rigogliose.

Ortensia

Una pianta che ben si sposa per i balconi posizionati all’ombra è anche l’ortensia. Questa pianta perenne è l’ideale per chi desidera avere un balcone dai mille colori: chi pianta le ortensie lungo il proprio spazio verde, infatti, avrà un balcone dalle intense colorazioni rosa, lilla o blu. L’ortensia è senza dubbio una delle piante da ornamento più adatte per i balconi ombreggiati, anche perché può essere coltivata anche in vaso. Come fare? Tutto molto semplice: occorrerà sistemare all’interno dei singoli vasi da balcone del terriccio ad alto composto di acidità, con l’aggiunta periodica (almeno due, tre volte l’anno) di un fertilizzante liquido.

Lobelia

Per arricchire un balcone all’ombra troppo anonimo o spoglio, vi consigliamo anche di utilizzare la lobelia. Si tratta di una pianta forse poco conosciuta, ma che produce infiorescenze davvero gradevoli alla vista. È una pianta annuale che ha la caratteristica di crescere in pratica tutto l’anno, senza soluzione di continuità. Davvero ideale per chi vuole avere un balcone sempre fiorito, 365 giorni l’anno. Viola, bianco e blu sono le colorazioni caratteristiche della lobelia, che va coltivata in vaso, meglio se collocati appesi, lungo una delle pareti del balcone. I suoi fiori, infatti, piovono a cascata e rappresentano l’ornamento ideale per chi vuole trasformare il balcone in un’autentica oasi di verde perenne.

Felce

Tra le piante che amano l’ombra, ecco infine la felce: decorative per eccellenza, le felci producono nella bella stagione delle ricche foglie verdi, piuttosto lunghe, che rappresentano l’ideale complemento per un balcone già ricco di altri fiori. Come coltivare le felci? Queste piante necessitano di un comune terriccio, mescolato ad un quarto di sabbia. Se si desidera coltivarla in vaso, non bisogna dimenticare di adagiare, sul fondo di ciascuno, un po’ di argilla espansa (circa 2,5 cm di spessore), affinché la pianta possa drenare al meglio l’acqua dell’innaffiatura o della pioggia caduta.