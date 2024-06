Secondo il più grande sondaggio d’opinione sul clima mai condotto dalle Nazioni Unite, la maggior parte degli abitanti nei Paesi più grandi produttori di petrolio del mondo desidera passare rapidamente all’energia pulita per combattere la crisi climatica.

Energia pulita, i cittadini chiedono la transizione verde

Molti di questi Stati hanno tratto grandi profitti dallo sfruttamento dei combustibili fossili, ma il sondaggio condotto su 77 nazioni mostra che i loro cittadini sono profondamente preoccupati per l’impatto del riscaldamento globale sulle loro vite. Come in Cina e India, i maggiori produttori di carbone, dove rispettivamente l’80% e il 76% degli intervistati desidera una rapida transizione verde.

Anche negli Usa, il più grande produttore mondiale di petrolio e gas, il 54% delle persone guarda a una transizione rapida, così come il 75% in Arabia Saudita, il secondo più grande produttore di petrolio.

Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha affermato che lo scopo del sondaggio è quello di mostrare ai leader politici cosa pensano milioni di persone in tutto il mondo riguardo all’emergenza climatica e quali azioni vorrebbero che venissero intraprese. “È molto importante lasciare che le persone parlino”, ha affermato Achim Steiner, capo dell’UNDP.

Sì alla transizione ecologica, “dati sbalorditivi”

Il sondaggio ha intervistato 75.000 persone in Paesi che rappresentano quasi il 90% della popolazione mondiale. È emerso che un’ampia maggioranza (80%) vorrebbe che il proprio Paese rafforzasse i propri impegni per il cambiamento climatico. Ancora di più, l’86%, vorrebbe vedere i propri Paesi mettere da parte le differenze geopolitiche per lavorare insieme allo scopo. Steiner ha affermato che questo livello di consenso è “sbalorditivo”, dato l’aumento dei conflitti e l’ascesa del nazionalismo in tutto il mondo.

“Non c’è dubbio che i cittadini di tutto il mondo dicano ai loro leader: ‘Dovete agire velocemente'”, ha affermato Steiner . “Si tratta di una questione su cui quasi tutti, ovunque, possono essere d’accordo”.

Dai combustibili fossili all’energia pulita

“Stiamo decisamente raggiungendo il picco con i combustibili fossili e assistiamo a tassi di crescita esponenziali nelle energie rinnovabili e ciò a cui la gente punta è una transizione a zero emissioni nette”. A livello globale, il sondaggio ha rilevato che il 72% delle persone vorrebbe che il proprio Paese passasse rapidamente dai combustibili fossili all’energia pulita. Solo il 7% delle ritiene che non dovrebbe esserci alcuna transizione.

Tra i principali produttori di combustibili fossili, significativi i dati di Nigeria (89%), Brasile (81%), Iran (79%), Regno Unito (76%) e Canada (65%). Solo Russia (16%) e Iraq (43%) hanno rappresentato delle eccezioni.

Le preoccupazioni legate al cambiamento climatico

Il sondaggio ha inoltre rilevato che il 56% delle persone a livello globale pensa al cambiamento climatico quotidianamente o almeno una volta a settimana, e un numero simile ha affermato di essere più preoccupato per il cambiamento climatico rispetto a un anno fa. Quasi il 70% ha affermato che le loro decisioni più importanti, come dove vivere o lavorare, sono influenzate dal cambiamento climatico.

“Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e la gente lo sa”, ha detto Cassie Flynn, direttore globale del cambiamento climatico dell’UNDP. “Gli eventi estremi fanno parte della nostra vita quotidiana, dagli incendi in Canada, alla siccità nell’Africa orientale, alle inondazioni negli Emirati Arabi Uniti e in Brasile”.

Il Cop29, il vertice internazionale annuale sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a dicembre, sarà incentrato proprio sulla questione dei finanziamenti per il clima e il sondaggio ha mostrato che il 79% delle persone vorrebbe che i paesi ricchi dessero maggiore sostegno ai paesi più poveri.

“Le dimensioni sociale e giudiziaria della transizione climatica sono diventate forse le variabili più centrali nel modo in cui la politica si svilupperà negli anni a venire”, ha affermato Steiner. “Una delle lezioni che tutti abbiamo imparato negli ultimi anni è di non sottovalutare la preoccupazione che le persone hanno per il proprio sostentamento e per la propria capacità di pagare le bollette energetiche”.