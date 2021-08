L asciati ispirare dalle più belle citazioni d'amore che siano spunti e lezioni per il cuore

5 ispirazioni dalle citazioni d'amore più belle

Innumerevoli sono le parole dedicate all'amore. Le frasi d'amore esprimono le emozioni più intime di questo sentimento. Una dedica d'amore non ha bisogno di occasione, fa sempre bene al cuore. E' una carezza per l'anima e ci fa riflettere su quanto sia forte e potente questo sentimento. Abbiamo scelto, per celebrare l'amore delle citazioni da dedicare che sono una lezione per il cuore, un insegnamento sulla grandezza dell'amore.

L'amore è condivisione

«L'amore non è un bisogno, ma un traboccare… L’amore è un lusso. È abbondanza. Significa possedere così tanta vita che non sai più cosa farne, quindi la condividi. Significa avere nel cuore infinite melodie da cantare; che qualcuno ascolti o no è irrilevante. Anche se nessuno ascolta, devi comunque cantare, devi danzare la tua danza». Osho

Siamo intimamente convinti che l'amore nasca a partire da un incontro con l'altro. Osho, amato e temuto per la libertà e l'anticonformismo dei suoi insegnamenti, ci lascia una riflessione importante. La scintilla dell'amore nasce prima di tutto in noi: non hai bisogno di un altro per iniziare ad amare. Abbandonati al flusso della vita. Quando rimani in ascolto e ti lasci coinvolgere dalla forza prorompente dell'esistenza stai già amando.

L'amore è il coraggio di alzarsi

»L'amore si scopre soltanto amando» Paulo Coelho

Avere paura fa parte del gioco. Guardala in faccia la tua paura, e vai oltre. In amore pensare e agire in maniera calcolata non serve a non cadere: il segreto è avere il coraggio di rialzarsi imparando una nuova lezione e ascoltare la voce dell'istinto. Il celebre scrittore e poeta brasiliano ha scritto: «Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire»

L'amore non viene mai meno

«L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l’amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il male, non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno» San Paolo

Cosa succede quando l'amore è nella tua vita? Talvolta allontanarsi dalle brutte esperienza si rivela una fuga difficile, ma ricorda: l'amore costruttivo è quello che si prende cura dei tuoi bisogni con dolcezza, sorride insieme a te per i tuoi successi, asciuga le tue lacrime davanti al dolore; è l'abbraccio prima di uscire da casa, la risata quando sei triste.

L'amore è contatto

«Il segreto dell’amore è tenersi per mano, in silenzio. Un po’ alla volta imparerete a comunicare telepaticamente» Swami Kriyananda

All'amore basta il silenzio: quando ogni parola viene a mancare o sembra superflua è il contatto epidermico la chiave per raggiungere noi stessi e l'altro: la pelle segna il luogo di un incontro primordiale, dove l'emozione appare con un brivido, senza bisogno di interpretazioni. Nei momenti di gioia estrema o dolore immenso dimentica le parole, usa le mani per ritrovare il corpo dell'altro in un abbraccio senza fine.

L'amore è la risposta a tutto

«Da dove siamo nati? Dall’amore. Come saremmo perduti? Senza amore. Cosa ci aiuta a superarci? L’amore. Si può trovare anche l’amore? Con amore. Cosa abbrevia il pianto? L’amore. Cosa deve unirci sempre? L’amore» Johann Wolfgang Goethe

Dimentichiamo questa semplice regola ogni giorno, quando la ricopriamo di senso del dovere, frustrazione, rabbia, pensieri: l'amore è il motore che muove l'esistenza. Lascia uscire le emozioni, libera le tue paure nell'aria. Respira l'aria del mattino, non dimenticare di salutare la luna dopo una lunga giornata. Prenditi cura del tuo cuore, perché esso è la tua bussola.