La risata ha molti effetti benefici ed è un incredibile rimedio antistress: ecco per quali motivi ridere fa bene a corpo e mente



Ridere fa bene

Ridere fa bene: il concetto è abbastanza condiviso, da chiuque. Chi non ha mai sperimentato il potere liberatorio di una risata che ci fa subito stare meglio, migliorando l'umore?

E in effetti ridere è una di quelle azioni spontanee che fanno cambiare immediatamente prospettiva: i problemi si ridimensionano, lo sguardo verso la vita diventa positivo e anche fisicamente ci sembra di percepire un certo benessere.

La risata però non sempre viene spontanea, anzi quando viviamo momenti critici o particolarmente tristi, ridere è proprio l'ultima cosa a cui vorremmo pensare. E cui ci sbagliamo: attivare la risata anche in modo meccanico, è una soluzione anti-depressiva eccezionale e tutta da provare.

Ed è tutto oggettivamente vero, perché la risata scatena morfine e molecole naturali che apportano numerosi vantaggi alla nostra salute: ebbe si, ridere fa bene alla salute. Rinforza il cuore e il sistema immunitario, fa bene all'autostima e al rapporto di coppia e, inoltre, diminuisce stress e insonnia.

Perché ridere fa bene

Quando diciamo che ridere fa bene non ci basiamo solo sulla sensazione: questa affermazione ha in realtà vere e proprie basi scientifiche. Questo perché la risata è un'azione fisica in grado di stimolare la produzione di determinati ormoni, come la dopamina, che a loro volta provocano la liberazione nell'organismo di morfine naturali quali le endorfine (le meravigliose molecole della felicità) e le encefaline (neurotrasmettitori ad azione analgesica e stimolanti del sistema immunitario).

Insomma, parliamo di reazioni chimiche, i cui effetti principali sono questi:

ridurre il rischio di malattie al cuore

stimolare la circolazione

fare da antidepressivo

migliorare il sonno

effetto afrodisiaco

dare energia

aumentare la sicurezza in se stessi

rafforzare le difese immunitarie

Andiamo ad approfondire e a scoprire perchè una semplice risata riesce a fare tutte queste cose.

Ridere fa bene al cuore

Mettiamo il caso che vi sentiate davvero molto tristi e che tutto quello che vi viene detto sul potere terapeutico della risata sembri forzato e a voi inutile. In questo caso, sforzatevi ancora una volta, ridete e fatelo proprio dopo aver pianto!

Basterà compiere questa azione come se si facesse ginnastica: il risultato sarà un'eccezionale stimolazione del flusso sanguigno, con un effetto benefico sulla salute del cuore e sulla prevenzione delle malattie cardiache.

Stimola la circolazione linfatica

Effetto collaterale molto piacevole, la stimolazione della circolazione linfatica e un miglioramento della ritenzione idrica. E siccome farvi del bene vi avrà già fatte sentire un po' meglio…continuate a divertirvi: cuore e gambe ringrazieranno.

È un antidepressivo naturale

Ridere non fa che aumentare il livello di serotonina, anti-depressivo naturale e, contemporaneamente, riduce il cortisolo, temibile ormone dello stress (responsabile, tra l'altro, di infiammazione cellulare e accumulo di grasso addominale) e abbassa l'adrenalina (deleteria per la salute del cuore) e la glicemia.

Aiuta a dormire meglio

Chi ride poco, spesso dorme anche male e si sveglia ancora più arrabbiato. Tutto ciò non è soltanto una constatazione ma ha una sua spiegazione medico-scientifica: ridere, infatti, stimola il rilassamento di corpo e mente, aiutando a prendere sonno e a svegliarsi con l'animo più leggero.

Potremmo considerare quindi la risata come una sorta di fitness in grado di armonizzare gli emisferi cerebrali e di ammortizzare ansie e scompensi emotivi. Questa catena di reazioni positive innesca uno stato di benessere che porta a ad addormentarsi serenamente e a godersi un buon sonno ristoratore.

E sappiamo quanto sia importante dormire bene. Importante avvertenza, prima della buonanotte è opportuno disattivare i contatti con persone e situazioni ad alto tasso di negatività. Molto meglio un film divertente o un libro in grado di farci sognare.

È un potente afrodisiaco e rinforza il rapporto di coppia

Ecco un luogo comune ripetuto all'infinito, che però a ben vedere ha un fondo di verità: spesso si suole dire che a fare più conquiste non sono i belli, ma coloro che sanno far ridere il partner. Infatti, ridere insieme rafforza la coppia, molto più di quanto possano fare cene romantiche o situazioni artefatte e ricercate.

L'ingrediente "salva-coppia" per eccellenza pare essere proprio la risata, subito dopo…il sesso. Meglio ancora se entrambi convivono all'interno della stessa relazione: attenzione, non stiamo sostenendo che ridere durante il sesso faccia bene (potrebbe minare la sicurezza del partner) ma che giocare insieme e divertirsi sia, invece, un potentissimo afrodisiaco.

Quindi, se la coppia perde colpi, provate a ritrovare la gioia di ridere a crepapelle insieme.

È contagiosa e dà energia a mente e corpo

Quando proprio non riesci a ridere, devi sforzarti. Infatti, l'azione meccanica della risata innesca divertimento puro e autentico. Sembra strano ma è una tecnica tutta da provare: funziona, al contrario, come quando gli attori pensano a qualcosa di triste se devono scoppiare a piangere a comando. Solo che, in questo caso, il divertimento da forzato diventa puro.

A testimoniarlo sono le sessioni (esilaranti) di una disciplina insolita ovvero lo yoga della risata. In questi incontri, ci si ritrova a ridere a comando e come quando si era bambini, facendo facce buffe e lasciandosi trascinare dalla vitalità dei compagni di corso, anche se sconosciuti.

Non è necessario iscriversi a seminari o simili, all'inizio basterà provarci da sole o con un'amica: iniziate a ridere e ritroverete il buonumore perduto.

Accentua la sicurezza in se stesse

Vale anche per le permalose DOC: imparare l'autoironia salva la vita e attira l'amore. Infatti, una donna che sappia prendersi in giro al momento giusto è quanto di più sexy possa esistere per un uomo.

Ridere di sè non significa sminuirsi o avere poca autostima, al contrario. L'autoironia, infatti, denota una certa sicurezza in se stesse e la trasformazione di alcuni difetti (accettati e amati) in veri e propri punti di forza.

Un'arma talmente vincente da risultare efficace anche per stemperare conflitti sul lavoro e con familiari e amici. Una bella risata (intelligente) è un biglietto da visita notevole per la professione e per conoscere persone interessanti e altrettanto intelligenti.

Ci sarà un motivo per cui sempre più medici si convertono alla clown therapy: travestiti da pagliacci, curano i bambini trasportandoli in un mondo molto più colorato di una triste e asettica corsia di ospedale.

Ormai, in quasi tutti i reparti pediatrici, sono previsti giorni dedicati alla clown-terapia, con risultati sorprendenti su umore e guarigione dei bambini. Questa tecnica viene utilizzata soprattutto laddove i piccoli pazienti siano convalescenti o debbano affrontare un intervento chirurgico.

Svariati studi hanno proprio dimostrato quanto l'ansia pre-operatoria tenda a calare se il bimbo è sottoposto a questa dolcissima terapia.

D'altronde tali effetti benefici sono confermati anche dalla scienza "nuda e cruda": la psico-neuro-endocrino immunologia conferma, infatti, come il sistema immunitario sia ben stimolato dalla risata e dal divertimento e quanto invece resti indebolito dopo lunghi periodi di rabbia, depressione ed emozioni negative.