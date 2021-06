N iente come il 2020 ci ha insegnato l'importanza di mantenere floride le amicizie. Fra chiamate interminabili e videochat di gruppo ecco come tenere le proprie amiche ancorate al cuore

La vita è l'arte dell'incontro

Amiche di paesi lontani, amiche dall'altra parte del mondo, amiche che si trasferiscono, amiche che viaggiano. Amiche che rimangono nei pensieri e nei ricordi. Tutte le amicizie che decidiamo di voler coltivare sono come piccoli germogli pronti a sbocciare non appena si potrà di nuovo essere insieme. Acquisire fiducia in un'amica permette ad entrambe di confrontarsi ed esprimere i propri lati migliori, ma anche di lasciarsi andare in spensieratezza e genuinità, tristezza e pianti.

Le amiche vivono dei momenti felici insieme, ma anche di tutti i momenti che le rendono forti e vicine. Portesi confidare con qualcuno è liberatorio. Mal comune mezzo gaudio, dicevano. E, con un'amica al tuo fianco, il dolore peserà meno. Più di tutto, bisogna ricordarsi che una delle sette gioie della vita è avere un amica con cui capirsi senza parlare.

Ma come si coltiva un'amicizia che non può incontrarsi ogni volta che lo desidera?

Raccontarsi a intervalli

Il confezionamento dell'amicizia perfetta non esiste, bisogna costruirlo giorno per giorno. Quando l'amica si allontana, allora bisognerà sentirla vicina in altro modo. Quello che manca alle amiche lontane è l'occasione di parlarsi e raccontare i piccoli avvenimenti quotidiani. Quando poi ci si vede di solito si fa un immenso riepilogo di tutti i fatti e le situazioni avvenute nelle settimane, o nei mesi, ma c'è un altro modo per rimanere aggiornate

Un bel modo di tenere vivi i rapporti è quello di raccontarsi tramite un diario. Raccontando a noi stessi la nostra vita potremmo trovarci a parlare con la nostra amica lontana, e in qualche modo dedicare a lei nostro pensieri. Non è una cattiva idea quella di tenere aggiornato il proprio umore e le vicende quotidiane, magari con una telefonata ogni tanto per leggere alla propria amica le ultime pagine scritte. Si tiene elastica la mente e rigogliosa l'amicizia!

Due amiche e un libro

Una cosa coinvolgente a cui dedicarsi è quello di un piccolo club di lettura super privè, esclusivamente per te e la tua amica lontana. Non potendo condividere una giornata di relax e divano insieme, perché non leggere un libro e ogni settimana fare una sorta di incontro virtuale per scambiarsi impressioni sui capitoli letti?

Scegliete il libro insieme, venite incontro ai gusti dell'altra e in generale cercate di avere date di scadenza per il progetto: si decidono insieme quanti capitoli leggere, quando fare un po' di chiarezza nella trama... un po' come lo spoiler per i film, non vale andare oltre. Scegliete un libro con una trama coinvolgente e magica!

Ti dedico una foto

Può sembrare una cosa sciocca e frivola, ma in realtà trasmette molto il senso di affetto che si instaura fra due amiche. Ti invio un po' di foto dell'ultimo periodo, per farti vedere come va la vita qui. Quando qualcosa ci fa pensare alla nostra amica lontana è bello scattare una foto e mandarle un piccolo bacio nel vento.

Se si vuole fare un gesto di spassionata amicizia si può puntare ancora più in alto: stampa alcune foto, non solo delle scene più belle che hai visto negli ultimi tempi, ma anche dei vostri ricordi insieme e degli scatti che immortalano momenti memorabili...riceverle sarà per lei un'emozione senza eguali!

Ogni amicizia è speciale e diversa a modo suo, racchiude in sé tutti i tratti di due personalità che hanno unito i loro mondi in un rapporto intimo ed esclusivo, si spera a prova di bomba! Ma il privilegio di essere amiche, soprattutto se lontane, comporta subito anche un monito: bisogna rimboccarsi le maniche e capire cosa davvero è importante nel rapporto, quale peso date al tempo passato insieme e quanto siete in grado di crescere e maturare in sincronia, anche distanti e con altri impegni.