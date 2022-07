C ome capire se la relazione in cui siamo ci soddisfa e rende ancora felici? Già solo il porsi questa domanda è il segnale che serve un momento di introspezione

Porsi domande in una relazione è necessario e anche sano: scegliere il proprio partner giorno dopo giorno è, per molte coppie felici e stabili, il vero segreto per stare bene insieme.

Per questo motivo è perfettamente lecito, in alcune fasi della vita, chiedersi come si sceglie tra andare e restare in una relazione, soprattutto se abbiamo il dubbio di essere in una relazione tossica.

Come chiedersi se restare in una relazione

Le relazioni hanno alti e bassi, è normale. Ma se siamo in una fase del rapporto in cui ci chiediamo sempre più spesso se sia il caso di rimanere con il nostro partner o meno, è il caso di riflettere bene e chiedersi se è giunto quel momento in cui si sceglie tra andare e restare, in una relazione.

Questo non significa automaticamente che il nostro rapporto con il partner sia giunto al capolinea, anzi. Farsi questa domanda è sano e può essere che dopo un momento di riflessione si decida di rimanere in una relazione che ci fa stare bene.

Pensare che un rapporto sia sempre al 100% e al top non è realistico: sia noi che il partner avremo momenti no, periodi difficili, ed è proprio il superare insieme queste difficoltà che rende una relazione sana e di valore.

Dobbiamo parlarne con il partner?

Siamo in quella fase in cui si sceglie tra andare e restare, in una relazione. La domanda è: dobbiamo affrontare questo dilemma da soli o parlarne con il partner?

Non è facile prendere questa decisione, e comporta anche una responsabilità importante. La cosa migliore sarebbe, prima di coinvolgere l'altro nei nostri dubbi, avere le idee molto chiare.

Magari stiamo solo attraversando un periodo di confusione e non ha senso allarmare il partner per un semplice momento di "debolezza"; se invece il dubbio se restare o chiudere è più profondo, allora dobbiamo assolutamente trovare il momento giusto per parlarne apertamente.

Se infatti siamo molto in dubbio sullo stato delle cose, parlarne è un segno di rispetto - il partner ha il diritto di sapere che abbiamo dei dubbi e poter dire la sua sulla questione, senza giudicare e senza timore di essere giudicato.

Le domande che dobbiamo porci prima di scegliere

Prima di chiederci se è il momento in cui si sceglie tra andare e restare, in una relazione, dobbiamo fare chiarezza e porci delle domande potrebbe aiutarci a capire quale decisione prendere.

Sono felice in questo rapporto?

Sembra una domanda banale ma non lo è; spesso siamo talmente prese dalle incombenze della vita quotidiana e delle mille cose che abbiamo da fare che ogni tanto ci dimentichiamo di chiederci se siamo davvero felici nel nostro rapporto.

La relazione - al di là delle difficoltà, che possono capitare - ci rende felici, soddisfatte e realizzate? O il partner è iper-critico e ci fa vivere in un costante senso di timore e disagio?

Ho voglia di passare del tempo con il partner?

Passare del tempo con il partner è alla base della relazione, nei limiti del possibile. Quando iniziamo a non aver voglia di vedere il nostro partner forse dovremmo chiederci se non è il momento di prenderci una piccola pausa.

Ovviamente voler passare del tempo fuori dalla coppia, con amici, famiglia o anche da soli è normale e sano: il dubbio deve sorgere quando questa diventa la norma, a discapito del tempo passato col partner.

Come parlo al partner?

Una volta che abbiamo fatto chiarezza e deciso che vogliamo valutare se restare o lasciare un rapporto, è il momento di affrontare la questione con il partner e parlarne apertamente.

La notizia potrebbe essere attesa o arrivare come un fulmine a ciel sereno; quale che sia la reazione dell'altro dobbiamo rispettarla e accettarla, anche se fa male.

Il partner merita non solo la massima trasparenza, ma anche totale sincerità e rispetto; lasciamogli spazio se lo chiede e ascoltiamo anche la sua posizione e il suo punto di vista.

Potrebbe essere anche che da questo confronto riconsideriamo la relazione e capiamo meglio il perché di certi atteggiamenti che prima non comprendevamo.

Il dialogo è infatti alla base di ogni relazione sana e potrebbe contribuire a salvarla, nei momenti di difficoltà.

Quale che sia il risultato delle nostre riflessioni e del confronto con il partner, quando si sceglie tra andare e restare, in una relazione dobbiamo essere per prima cosa oneste con noi stesse.

Lasciarsi non è mai semplice, e comporta decisioni, tristezza, a volte anche cambiamenti molto radicali nelle nostre vite, ma tenere insieme una relazione che non funziona è solo peggio.

A volte però è l'unica strada percorribile per stare meglio e dare una svolta positiva alla nostra vita, che si era arenata in un rapporto in cui non ci sentivamo più realizzate e felici.

Un'osservazione a parte va fatta nel caso di relazioni tossiche: questi rapporti possono portare a conseguenze gravi sul piano emotivo, e vanno troncate il prima possibile, anche con il supporto di amici, familiari ed eventualmente di un percorso di psicoterapia.