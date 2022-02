Baci Perugina ®: le frasi d’amore più belle

Q uest'anno, 2022, i Baci® Perugina compiono 100 anni. Da un secolo i romantici "cartigli" accompagnano i celebri cioccolatini e ci deliziano con citazioni famose

La storia dei Baci Perugina®

I Baci Perugina® sono diventati, negli anni, i messaggi d'amore per eccellenza. Fin dal 1922 infatti, ogni cioccolatino è avvolto in un cartiglio che riporta una delle frasi d'amore di un autore famoso; bigliettini dalla grafica inconfondibile, oggetti di culto e collezione, da condividere con le persone che amiamo.

Nei primi anni '20 Luisa Spagnoli, Francesco Seneca e Giovani Buitoni inventano gli "stornelli": i primi bigliettini nascosti all'interno dei cioccolatini. La leggenda racconta che quest’idea sia nata come stratagemma della Spagnoli e di Buitoni, amanti clandestini, per inviarsi messaggi d'amore.

1 di 15 - "Amore guarda non con gli occhi, ma con l'anima'' (William Shakespeare) 2 di 15 - "Prima di amare, io non ho mai vissuto pienamente'' (Emily Dickinson) 3 di 15 - "Tu sei il mio amore se il tuo cuore è dolce come ora i tuoi occhi'' (Vachel Lindsay) 4 di 15 - "Per sentire la gioia devi condividerla'' (Mark Twain) 5 di 15 - "La mia anima è accanto a te. Le darai amore in cambio dell'amore'' (Eloisa) 6 di 15 - "Ciò che prima era distinto, adesso è una cosa sola: terapia dell'amore'' (Platone) 7 di 15 - "L'amore è al di là del bene e del male'' (Friedrich Nietzche) 8 di 15 - "La vita è il fiore per il quale l'amore è il miele'' (Victor Hugo) 9 di 15 - "Un amore unico arriva fino al cielo'' (Proverbio giapponese) 10 di 15 - "In amore troppo è ancora poco'' (Pierre Beaumarchais) 11 di 15 - "Esiste nella vita una sola felicità: amare ed essere amati'' (Georges Sand) 12 di 15 - "Un cuore che ama è sempre giovane'' (Proverbio greco) 13 di 15 - "Le grandi cose si dicono in silenzio'' (Grazia Deledda) 14 di 15 - "L'Amore vince ogni cosa: e noi cediamo all'Amore!'' (Virgilio) 15 di 15 - "L'amore non dà né esige altro che se stesso'' (Khail Gibran)

Le prime frasi dei Baci®

Le prime frasi inserite erano piuttosto ironiche e provocatorie (“Meglio un bacio oggi che una gallina domani”; “ Se puoi baciar la padrona, non baciar la serva” oppure: “Un bacio senza barba è una zuppa senza sale”) e accompagnavano gli antenati dei Baci® di oggi: un impasto di granella di nocciola, cioccolato e una nocciola intera, il cui aspetto ricordava quello di una nocca di una mano, perciò chiamati "Cazzotti".Il nome, però, non convince Giovanni Buitoni, come racconta lui stesso: “Come avrebbe potuto un cliente entrare in un negozio e chiedere, magari ad una graziosa venditrice, “Per favore, un cazzotto?”. Fu così che nel 1924 li ribattezzò Baci Perugina®, facendo così entrare i suoi cioccolatini prima nella Storia e poi nella Leggenda.

A conferire un'immagine unica e riconoscibile ai Baci® ci pensò Federico Seneca, l’Art Director della Perugina: grazie a lui nacquero l’incarto color argento e le scritte blu, il bigliettino con la frase d’amore e la confezione con i due amanti che si baciano ispirati al dipinto di Hayez “Il Bacio”. Nel 1940 vengono aggiunte le piccole stelle, simbolo di sogni, speranze e fantasia e che diventeranno un elemento iconografico del cioccolatino. Il successo è immediato e in pochi anni furono venduti milioni di Baci®.

Non solo amore fra fidanzati: nel 1959 i Baci Perugina® lanciano in Italia la festa della mamma, il primo vero e grande amore di ognuno di noi. Il Bacio® diventa così il modo più dolce per dirle: “Ti voglio bene”.

Da allora, gli iconici cioccolatini con i loro mitici bigliettini hanno fatto appassionare milioni di persone in tutto il mondo; la delizia di un sapore unico ed inconfondibile unita alla sorpresa di un messaggio sempre diverso, che parla d'amore, di amicizia e sentimento. Non potremmo più farne a meno!

Le frasi dei Baci Perugina® di Emma Marrone

Baci Perugina 1 di 6 - "Spengo ad una ad una anche le stelle, al buio sotto voce si dicono le cose più profonde" Baci Perugina 2 di 6 - "Amami come se fossi la luce di un faro nel mare." Baci Perugina 3 di 6 - "Bocca contro bocca e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina." Baci Perugina 4 di 6 - "Amore restare a guardarti senza chiederti niente, senza fare rumore". Baci Perugina 5 di 6 - "Spengo ad una ad una anche le stelle, al buio sotto voce si dicono le cose più profonde". Baci Perugina 6 di 6 - "Quando le canzoni finiranno che cosa ne faremo di tutto questo nostro amore?"

Le frasi dei Baci Perugina® di Mara Maionchi



