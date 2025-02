“Ti amo”. Una frase semplice, due paroline piccole-piccole… un significato immenso racchiuso in pochissime lettere! Eppure dichiarare i propri sentimenti non sempre è facile, perché trovare le parole giuste e l’attimo perfetto per spiegare ciò che si ha nel profondo dell’anima è molto più semplice a dirsi che a farsi. Ti suggeriamo quindi tanti frasi per San Valentino da dedicare alla tua dolce metà.

Frasi di San Valentino brevi

Le frasi d’amore brevi servono per dichiarazioni lampo di San Valentino! Se non siete amanti da perdervi in chiacchiere, queste parole fanno decisamente per voi. In alcuni casi si tratta di frasi d’amore brevi e originali, altre le avrete probabilmente già sentite, ma tutte si riveleranno efficacissime. Se inserite in biglietti possono funzionare come frasi di auguri, anche come auguri di compleanno e fare colpo!

Omnia vincit amor (Virgilio)

Ama e fa ciò che vuoi (Sant’Agostino)

Amare è trovare la propria ricchezza al di fuori di sé stessi (Émile-Auguste Chartier)

Amo di nuovo, non amo e folle sono, non folle (Anacreonte)

Amore è tutto ciò che si può ancora tradire (Andrea Pazienza)

Amore significa non dover dire mai mi dispiace (Erich Segal)

Amore vuole amore; fuoco vuole fuoco (Gemma Galgani)

C’è tutta una vita in un’ora d’amore (Honoré de Balzac)

Chi ama assai, poco favella (Luigi Pulci)

Chi tace o non sorride dopo l’amore, degrada Eros (Guido Ceronetti)

Frasi sull’amore per San Valentino

Le frasi sull’amore, ovvero le frasi che parlano proprio d’amore, degli aforismi e delle riflessioni che ci fanno pensare a questo sentimento con grande profondità. Alcune di queste frasi sull’amore sono tratte da film, altre invece sono opera di grandi scrittori, ma ciascuna di esse ci darà un buo motivo per pensare. Potete anche utilizzare delle frasi per dire ti amo.

E allora, povero illuso, cosciotto di prosciutto, ti dirò che l’amore non è che un altro nome per lussuria, più lussuria, più lussuria, più un dannato mucchio di inganni, di falsità, di menzogne e ogni sorta di imbrogli (Il settimo sigillo)

Ecco come posso definire in una sola frase il cosiddetto amore: è l’illusione di poter congiungere il fenomeno con la realtà (Yukio Mishima)

Gli anni si susseguono, ma ad un vero amore cent’anni equivalgono a poche ore (La bella addormentata nel bosco)

Il miglior tonico esistente è l’amore (Jorge Amado)

Il vero amore è una quiete accesa (Giuseppe Ungaretti)

In breve, il più grande piacere che c’è, dopo l’amore, è parlare d’amore (Louise Labé)

In materia d’amore tutti sappiamo scrivere, ma nessuno sa leggere (Dino Segre)

L’amore coglie sfumature invisibili a un occhio indifferente e ne trae conseguenze infinite (Stendhal)

L’amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano (Rainer Maria Rilke)

L’amore è da reinventare, si sa (Arthur Rimbaud)

Frasi di San Valentino sugli innamorati

Innamorarsi è una pulsione che provoca una serie di sentimenti e azioni verso un’altra persona perchè coinvolge emotivamente. E quando ciò avviene le coppie innamorate sono due cuori uniti al centro del mondo. Abbiamo pensato ad una serie di frasi per descrivere proprio il momento saliente della storia d’amore: l’innamoramento

Quando un tuo amico è innamorato non sai mai cosa dirgli… perchè la verità è che gli innamorati non ascoltano nessuno (dal film Manuale d’amore)

Amo la gente innamorata, innamorata di una persona, di un’idea, del suo lavoro. Amo la gente innamorata perché viaggia a due metri da terra, in una nuvola di luce, fatta di stelle ed arcobaleni e se ci stai a parlare, oltre alle parole le brillano gli occhi, i gesti, i silenzi. (Stephen Littleword)

Tutti gli innamorati percorrono la stessa strada: una linea retta che intercorre tra da due punti chiamati me e te, ma che dà il suo meglio quando arriva in quella terra di mezzo chiamata noi.(Noomray, L’Amore non si scrive)

Per gli innamorati non esiste spazio e tempo esiste solo quella sensazione di gioia mista ad emozione che li fa essere più simili agli ubriachi. Sì, perché gli innamorati si dissetano di baci e sguardi, e ancora baci (Stephen Littleword)

Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda, che vedono assai piùcosedi quante la fredda ragione riesca poi a spiegare. (William Shakespeare)

Quando sei innamorato non riesci adormire perché la realtà è migliore dei sogni. (Dr. Seuss)

Solo l’innamorato sa dove trova rifugio una stella cadente (Antonio Aschiarolo)

Ci si innamora così, nel silenzio di un attimo che non è indifferenza ma è provare a spingersi lontano per capire quanto si è vicini (Massimo Bisotti)

Noi ci innamoriamo non quando troviamo unapersonaperfetta, ma quando arriviamo a considerareperfettaunapersonaimperfetta (Sam Keen)

Quando si è innamorati, basta un niente peressere ridotti alla disperazioneo per toccare il cielo con un dito (Giacomo Casanova)

Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un’altra cosa. Quello l’ho dovuto imparare (Fabio Volo)

Frasi San Valentino divertenti

Se sai essere romantica, ma con un pizzico di ironia, usa qualche frase divertente. Non c’è nulla di male ad aggiungere l’ingrediente dell’ironia alla propria storia d’amore, è anzi la maniera minore per far sì che il rapporto non si appesantisca e resti sempre entro i parametri della leggerezza e dell’allegria, situazione ideale per godersi al massimo la vita a due.

Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. Ma anche il cioccolato ogni tanto non fa male (Charles M. Schulz)

L’amore è la risposta, ma mentre la si aspetta, il sesso solleva alcune domande piuttosto interessanti (Woody Allen)

Quando cadi, io sarò lì a prenderti – Con amore, il pavimento

La mattina non posso mangiare, penso a te. La sera non posso mangiare, penso a te. La notte non riesco a dormire .. Ho tanta fame!

Il libro della vita inizia con l’immagine di un uomo e una donna in un giardino. Termina con l’Apocalisse (Oscar Wilde)

Ecco tutto quello che dovete sapere su uomini e donne: le donne sono pazze, gli uomini sono stupidi. E la ragione principale per cui le donne sono pazze è che gli uomini sono stupidi (George Carlin)

Frasi per San Valentino romantiche

Quali sono le frasi romantiche più adatte per San Valentino? Molto probabilmente quelle tratte da canzoni famose e strappalascrime, ecco perché ci siamo ispirati principalmente a questa tipologia di frasi per degli auguri veramente romantici per il giorno di San Valentino

Grazie di amarmi. Grazie per essere stato i miei occhi quando non riuscivo a vedere Per essere stato parte delle mie labbra quando non riuscivo a respirare. Grazie di amarmi (Thank You For Loving Me, Bon Jovi)

Vedo le porte di mille chiese nei tuoi occhi, la soluzione di tutte le ricerche infruttuose nei tuoi occhi Vedo la luce e il calore nei tuoi occhi Voglio toccare quella la luce (In Your Eyes, Peter Gabriel)

Quelle dita tra i capelli Quello sguardo malizioso Che spoglia la mia coscienza nuda E ‘ stregoneria (Witchcraft, Frank Sinatra)

E chiare sere d’estate, il mare, i giochi, le fate/E la paura e la voglia di essere nudi/Un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate/E far l’amore giù al faro/Ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo, ti amo davvero (Questo piccolo grande amore, Claudio Baglioni)

Ma non pensarmi più/Ti ho detto di mirare/L’Amore spacca il cuore/Spara, spara, spara, Amore/Tu non pensarci più/Che cosa vuoi aspettare?/L’Amore spacca il cuore/Spara, spara, spara, dritto qui (Spaccacuore, Samuele Bersani)

Frasi primo San Valentino insieme

Il primo San Valentino insieme è un momento importante e allo stesso tempo è fonte di qualche preoccupazione. Per quanto possa sembrare sciocco ci troviamo a chiederci se sia opportuno o meno fare un regalo, proporre di festeggiare e così via. Sicuramente le frasi per il primo San Valentino da mettere in un biglietto romantico sono una buona soluzione per chi vuole fare gli auguri, ma senza sbilanciarsi troppo. Ecco qualche idea.

Buon San Valentino, spero di trascorrere con te tanti altri giorni appassionati e leggeri (Redazione PianetaDonna)

Non pensavo che avrei incontrato qualcuno con cui avere voglia di festeggiare persino San Valentino, e invece…auguri amore mio! (Redazione PianetaDonna)

Che sia il primo San Valentino di una lunga serie (Redazione PianetaDonna)

San Valentino è arrivato, di solito non mi interessano queste ricorrenze, ma ciò che è successo fra di noi mi fa venire voglia di festeggiare tutti i giorni (Redazione PianetaDonna)

Un primo San Valentino insieme, un piccolo traguardo di quella che spero sia una lunga storia d’amore (Redazione PianetaDonna)

Frasi Buongiorno San Valentino

Le frasi del buongiorno sono un classico per chi ama condividere immagini e meme via Whatsapp e sui social, quindi è normale che si cerchino anche delle frasi del buongiorno specifiche per San Valentino. Ne abbiamo pensate alcune che trasmettano tutta l’emozione che si prova nel vivere ogni giorno al fianco della persona amata. Ecco alcune frasi d’amore per lui e per lei per il giorno di San Valentino.

Buongiorno e Buon San Valentino amore mio, che la tua sia una giornata speciale (Redazione PianetaDonna)

Sorge un sole rosso e luminoso oggi, un sole intenso e caldo come l’amore che provo per te: buon San Valentino amore mio! (Redazione PianetaDonna)

Una mattina in cui vedo il tuo viso e lo sguardo nei tuoi occhi è una mattina in cui sono più felice (Redazione PianetaDonna)

Un buongiorno è ogni giorno che trascorriamo io e te, mano nella mano, sicuri del nostro amore (Redazione PianetaDonna)

Questo 14 febbraio è un giorno speciale, un giorno unico come tutti quelli in cui io e te siamo insieme (Redazione PianetaDonna)

Aforismi San Valentino

Rimanendo sul romantico o sul divertente, punta al classico con qualche aforisma sull’amore, perfetto per San Valentino. Gli aforismi sono una forma di espressione particolare ed arguta, poche parole per un concetto complesso come l’amore e la coppia.

Che l’amore sia tutto quel che c’è, è tutto ciò che sappiamo dell’amore (Emily Dickinson)

Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che voglio dirti è che ti amo (Fernando Pessoa)

C’è tutta una vita in un’ora d’amore (Honorè De Balzac)

È meglio amare o essere amati? Nessuno dei due se il vostro colesterolo è più di seicento (Woody Allen)

Amore e tosse non si possono nascondere (Ovidio)

Auguri San Valentino

Ed ecco infine qualche poetico augurio di San Valentino, delle frasi ad alto tasso di romanticismo che sono pensate per la persona che ci fa stare bene ogni giorno. Potete inviarle tramite smartphone o come dedica via mail o all’interno di un biglietto creato per questa ricorrenza.

Tu sei la luce della mia vita, la definizione del mio amore. Buon San Valentino!

Tu sei il più bel regalo che potessi desiderare per San Valentino!

Che sia San Valentino o no, non riesco a pensare a nessun altro con cui trascorrere la giornata!

San Valentino è molto più divertente quando posso passarlo con te! Auguri!

Frasi dolci di San Valentino

Le frasi d’amore sprigionano dolcezza, perchè in amore servono tatto e delicatezza. Ed ecco una serie di frasi dolci da dedicare alla persona amata.

Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando senza dire nemmeno una parola. (Walt Whitman)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi. (Franz Kafka)

Due mani che si cercano sono l’essenza di tutto il domani. (Andrè Breton)

Ti aspetto dove il cielo e il mare si fondono, dove tante sfumature colorate si incontrano. Ti aspetto dove il tempo siamo noi a deciderlo, dove l’unico custode che possiede le chiavi è il nostro cuore, dove possiamo baciare il destino che ci unisce (Antonia Gravina)

Non esiste rifugio che possa vietare l’ingresso all’amore. (Antonio Aschiarolo)

Ho sentito il tuo profumo penetrarmi nella pelle, lacerarmi le ossa e trafiggermi il cuore. Ora sai quanto conti per me

Non sei niente per me, se non puoi essere tutto

I tuoi occhi sono lo specchio della gioia che pervade il mio cuore al tuo apparire (Antonio Gravina)

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi (Jorge Riechmann)

È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu.

E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice (Carlos Ruiz Zafón)

E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice (Carlos Ruiz Zafón) Vorrei poter tornare indietro nel tempo. Trovarti prima e amarti più a lungo

Mi macheresti anche se non ci fossimo conosciuti

Ci sono solo due volte che voglio stare con te. Adesso e per sempre

Frasi di San Valentino dalle canzoni

Le canzoni d’amore non si contano, sono semplicemente troppe e in molti casi troppo belle! Tantissimi cantanti italiani e stranieri hanno scritto fiumi di parole e di note per cantare l’amore, noi abbiamo selezionato appena 10 citazioni dalle canzoni d’amore, ma chiaramente ce ne sono davvero molte di più di queste.

Un’ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai (Un’ora sola ti vorrei, Giorgia)

Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infinti (Il cielo in una stanza, Gino Paoli)

Per un’ora d’amore non so cosa darei, per poterti sfiorare non so cosa farei (Per un’ora d’amore, Matia Bazar)

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui (I tuoi particolari, Ultimo)

Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l’amore, l’amore disperato (Amore disperato, Nada)

Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L’amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui (Spaccacuore, Samuele Bersani)

Un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo niente più (Piccolo grande amore, Claudio Baglioni)

Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole “non ci lasceremo mai, mai e poi mai (La canzone dell’amore perduto, Fabrizio De André)

Lì da sola, dentro un brivido, ma perché lui non c’è (Strani amori, Laura Pausini)

Una canzone d’amore, per farmi ricordare, una canzone d’amore per farti addormentare (Una canzone d’amore, 883)

Frasi celebri per San Valentino

“Vuoi sapere quanto è grande il mio amore ? Conta le onde del mare.” (Anonimo giapponese)

? Conta le onde del mare.” (Anonimo giapponese) “Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.” (Frida Kahlo)

“L’ amore è come la pioggerella d’autunno: cade piano ma fa straripare i fiumi.” (Proverbio africano)

è come la pioggerella d’autunno: cade piano ma fa straripare i fiumi.” (Proverbio africano) “È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini.” (Frida Kahlo)

“L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.” (Aristotele)

Leggi anche Frasi d’amore e pensieri romantici da dedicare a chi ami

Leggi anche Le frasi di San Valentino delle canzoni di Sanremo