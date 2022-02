5 benefici del contatto fisico con il nostro partner

N on è solo un modo di scambiarsi tenere effusioni, il contatto fisico con il nostro partner può darci importanti benefici. Scopriamo insieme i 5 principali

Quali sono i benefici del contatto fisico all'interno della coppia? Si tratta di uno dei modi più diretti e apprezzati per comunicare ciò che proviamo al nostro partner; fin dalla nascita, dai primi giorni di vita essere cullati e abbracciati aiuta a sviluppare non solo un legame più intenso ma farà di noi adulti più sicuri, con una vita sociale ed affettiva più serena.

Numerosi studi medici e scientifici hanno dimostrato quanto, anche un semplice abbraccio possa farci sentire bene sia mentalmente che fisicamente.

Perché abbracciarsi fa bene

Abbracciarsi fa bene, questa forma di contatto fisico è la prima coccola che impariamo a conoscere ed amare; l’abbraccio della mamma fin dal primo vagito è l’atto che ci insegna che siamo amati e che in quel piccolo mondo siamo al sicuro ma è anche il primo passo verso la nostra affermazione come adolescenti prima e adulti poi, sicuri di noi stessi.

L’abbraccio, come il contatto fisico della mano nella mano, è un vero toccasana non solo per l’anima ma anche per la sfera della salute personale. Non è soltanto un modo per comunicare l’amore ma anche un gesto che fa entrare in circolo l’ossitocina, noto come ormone della felicità.

Quando veniamo abbracciati, quando abbracciamo riceviamo e inviamo una scarica di energia positiva che mette in moto una serie di fattori. Si abbassa la sensazione di ansietà, l’umore migliora, rafforza l’autostima e ne giova il livello di attenzione e la concentrazione. Un abbraccio contiene solidarietà, empatia, amore, la sensazione di poterci fidare di chi ci sta abbracciando è potente e ci consente di sentirci al sicuro, letteralmente e di conseguenza più amati.

Il potere del contatto fisico

Il contatto fisico non è solo la prima coccola che impariamo ad apprezzare fin da neonati, con il passare del tempo questa abitudine svilupperà un ruolo essenziale in tutte le relazioni.

Il tatto tra i sensi è il primo ad essere sviluppato e anche il più breve contatto fisico, dalla stretta di mano allo sfiorare la guancia, dal dare la pacca sulla spalla all’abbraccio fraterno, amichevole o affettivo che sia, genera emozioni positive che a loro volta avranno un impatto positivo nell’arco della giornata. Abbracciare fa bene e i motivi sono numerosi.

Abbracciando o lasciandoci abbracciare stiamo dando o ricevendo una forma di sostegno silenzioso ma potente, un gesto che fa sentire compresi e amati, una sorta di nido, di rifugio in cui sentirci al sicuro e la sensazione di sentirci in pace con noi stessi oltre che con il mondo esterno è potente e immediata.

Il contatto fisico guarisce

Sì, non è solo un modo di dire, il contatto fisico con il nostro partner ci aiuta a rilassarci ma non solo, l’abbraccio o il massaggio ma anche solo tenersi per le mani allevia lo stress; se parliamo di massaggi sappiate che sono considerati un vero toccasana per calmare il proverbiale mal di testa, e no, non è una battuta, guarisce e cosa c’è di meglio che le mani del nostro partner che ci massaggiano la pelle?

I muscoli si rilassano sotto la pressione delle dita e la pelle ricca di recettori che comunicano con il nostro cervello, invia impulsi positivi che a loro volta scatenano reazioni di beatitudine. Provare per credere, ma ricordatevi di ricambiare!

Più ci abbracciamo più siamo produttivi

Il contatto tra partner non è solo un modo per dire ti voglio bene; con l’abbraccio o la stretta delle mani mettiamo in moto elementi sensoriali che a loro volta stimolano e inviano messaggi neurali e mentali. Insieme sviluppano una lunga corda energetica positiva che si trasforma in frequenza cardiaca più regolare, la pressione si abbassa e lo stress diminuisce, il risultato? Siamo più rilassati e riusciamo ad essere più produttivi nella quotidianità, sul lavoro o nello studio.

Sono numerosi gli studi che hanno confermato quanto tra i benefici del contatto fisico ci sia l'effetto antistress. Lasciando che il partner si avvicini a noi e ricambiando il suo tocco letteralmente accendiamo il sistema immunitario che combatterà più velocemente il cortisolo, conosciuto anche come ormone dello stress; più entriamo in contatto con il nostro partner maggiore sarà il relax che ne trarremo e di conseguenza saremo più produttivi.

Contatto fisico ed emozioni, ditelo ballando

Abbiamo ampiamente capito che abbracciare ed essere abbracciati fa bene, le coccole quando sono volute da entrambi nella coppia, sono un potente veicolo di benessere. Lo human touch ha sempre effetti positivi, sia fisici che mentali.

Tra i benefici del contatto fisico c'è il rafforzare il legame della coppia; collegato alla produzione di ossitocina che a sua volta accresce la sensazione di benessere. Ogni carezza, ogni coccola ricevuta e ricambiata non faranno altro che nutrire il sentimento che proviamo. Un modo molto dolce e sensuale di avere un contatto fisico con il nostro partner è sicuramente ballare insieme; nella danza lo sfiorarsi, il toccarsi e l’abbracciarsi a ritmo di musica aiutano ad accrescere la complicità nella coppia e di conseguenza a sentirsi amati.