C ome essere più produttivi sul lavoro? Consigli e idee per ottimizzare il proprio tempo e realizzare tutte le attività al meglio e senza problemi.

Essere più produttivi al lavoro è il sogno di molti, soprattutto quando si ha la sensazione di avere pochissimo tempo e tante cose da fare. Ci sono periodi in cui le attività da svolgere in ufficio o in smart working sono davvero troppe e il rischio è di non riuscire a fare nulla, finendo per venire “divorati” da quella sensazione di rincorrere gli impegni senza riuscire a realizzare niente. Il segreto per evitare stress e ansia? Ottimizzare e seguire alcuni semplici consigli che possono rivelarsi fondamentali per aumentare la produttività.

Focalizzati sui minuti

Il tempo ha un grande valore e quello che perdiamo non ci viene restituito indietro. Per questo motivo è importante sfruttarlo nel modo migliore. Molte persone di successo, ad esempio, hanno rivelato che guardare al tempo in maniera differente le ha aiutate. Concentrati sui minuti, non sulle ore, pianificando al meglio le attività che devi svolgere e dividendo le mansioni in base ai 1440 minuti che hai a disposizione.

Trova le priorità

Riconoscere le priorità è il primo passo per fare tutto bene e velocemente. Analizza la lista di cose da fare, poi evidenzia quelle più urgenti. Sono queste le attività da cui dovrai partire, investendo le tue energie in modo intelligente. Saltare da un impegno all’altro infatti risulta solo stancante e ti porterà esclusivamente a non terminare nulla.

Programmazione

Programma la tua giornata, dividendola in blocchi di 15 minuti. In ognuno di questi blocchi dovrà realizzare una specifica attività. Programma gli impegni sfruttando un calendario e mettendoli in ordine di priorità, in questo modo ti sarà tutto più semplice e non avrai bisogno di riordinare le idee ogni cinque minuti, rischiando di impazzire.

Una cosa per volta

Sul lavoro fai tuo il principio “touch it once”. Non ha senso aprire una mail e leggerla se non hai intenzione di rispondere, ma lo farai fra qualche ora. Si tratta di un’azione che ti porta a perdere energie e sprecare tempo che invece potresti impiegare per fare altro. Ogni attività va svolta una sola volta e in uno spazio temporale ben preciso e pianificato. Se crei il caos sarai solo più lenta!

Incanala le energie

Nella vita e soprattutto sul lavoro l’energia è tutto. Non puoi aumentare le ore della giornata, ma puoi accrescere le tue energie, incanalandole nel modo giusto per diventare più produttiva. Come fare? Per prima cosa prenditi cura di te stessa. Dormi almeno otto ore a notte e mangia in modo regolare. Il sonno e il cibo sono il carburante che ti darà il giusto sprint per farcela.

Cura la routine mattutina

Per affrontare al meglio la giornata crea una sana routine mattutina. Il modo in cui ti svegli e ti nutri infatti pregiudicherà il resto della giornata. Fai una colazione salutare, consumando cereali integrali, proteine, grassi buoni e fibre. Se puoi fai esercizio fisico oppure meditazione e dedicati a un’attività rilassante come leggere un giornale o un buon libro.

Dividi i giorni della settimana

Un buon modo per essere produttiva? Dividere le attività nei vari giorni della settimana. Ad esempio puoi riservare il lunedì alle riunioni, il martedì alle questioni finanziarie e il mercoledì alle mail. In questo modo ogni area specifica avrà la giusta considerazione e nulla andrà perduto.

Evita le riunioni

Le riunioni di lavoro sono dei “time killers”. Di solito gli incontri con i colleghi iniziano tardi e si dilungano troppo. In più risucchiano le tue energie e ti fanno tornare alle tue solite attività ancora più stanca e priva di attenzione. Se non puoi evitarle, assicurati però che durino poco, ottimizzando al massimo il tempo che hai a disposizione. Quaranta minuti basteranno per pianificare il lavoro e tornare tutti all’opera!

Non dimenticare il resto

Le persone più produttive sul posto di lavoro sono quelle che non si dedicano interamente ad esso. Sembra un controsenso, ma è così! Se ti concentri solo sulle attività lavorative sarai sempre più stanca e provata, dunque meno produttiva. Ricordati invece di staccare la spina ogni tanto. Dedicati alla famiglia, fai attività fisica, coltiva i tuoi hobbies e le passioni. Solo così tornerai in ufficio carica di energia e combattiva!

Non posticipare

Posticipare è l’errore più grande che si può fare quando si parla di lavoro. Se ritardi gli impegni, spostandoli sempre al futuro, ti ritroverai sommersa di cose da fare e non riuscirai più a gestire nulla. Meglio invece stilare una lista e partire dalle priorità, spuntandole una dopo l’altra sino ad arrivare alle attività meno urgenti.