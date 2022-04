Per celebrare le mamme abbiamo dedicato loro le parole più dolci ed emozionanti e le immagini più belle da condividere l'8 maggio per festeggiare la Festa della mamma

Festa della Mamma: immagini da condividere

Qui trovi tante immagini belle con frasi di auguri per la mamma da condividere l'8 maggio, anche su Whatsapp:

Buona Festa della mamma 2022

La Festa della mamma è un'occasione per dire alla tua mamma quanto le vuoi bene. Si dice spesso che i fatti sono importanti, ma lo sono anche le frasi e aforismi e sicuramente augurare Buona Festa della Mamma in maniera affettuosa e originale è un gesto che può cambiare la giornata di una mamma.

Ecco le frasi belle per augurare Buona Festa della mamma in modo semplice e sincero, usando parole che vengono dal cuore e citazioni di grandi scrittori e poeti. Queste frasi possono essere anche essere scritte all'interno di un bel biglietto di auguri che accompagni uno dei tuoi lavoretti per la Festa della mamma, da creare rigorosamente a mano, oppure i regali per la festa della mamma che hai scelto per lei. Intanto ecco le frasi di auguri per la Festa della mamma:

Il calore di una madre entra nel cuore e lì resta per sempre. Auguri mamma!

Tanti auguri alla mamma più bella del mondo!

L’avvenire di un bambino è l’opera di sua madre (Edmond Haraucourt)

Ogni parola che scrivo è soltanto un altro modo per dire il tuo nome. Anche se scrivo cielo, terra, musica, dolore, io sto scrivendo sempre e soltanto mamma (T. Scarpa, "Stabat mater" )

(T. Scarpa, ) Auguri ad una mamma veramente unica!

La madre è un bene troppo grande ed è necessaria talvolta la lontananza, per apprezzarne tutta la grandezza (Francesco Olgiati, "Schemi di conferenze")

Per la tua festa, una cascata di baci! Ti voglio bene, mamma

Che grande donna sei, me ne sono accorto sai in questi anni miei (Mamara, Eros Ramazzotti)

Tu mi conosci da quando ero un pensiero, come sono e com’ero, solo tu mi conosci davvero (Il sole e la luna, Club Dogo)

Auguri a tutte le mamme!

Le madri dimenticano volentieri che il cordone ombelicale viene tagliato al momento del parto (Vera Caspar)

Buona festa della mamma

La parola più bella/sulle labbra del genere umano è "Madre",/e la più bella invocazione è "Madre mia". /È la fonte dell'amore, della misericordia,/della comprensione, del perdono. /Ogni cosa in natura parla della madre. (Kahlil Gibran)

È bello quando ti vengono in mente spontaneamente delle frasi per fare gli auguri alla tua mamma, ma non sempre succede. C'è chi non ha molta dimestichezza con le parole e chi, invece, ha il classico vuoto che ti coglie di sorpresa e che sembra aver azzerato ogni idea originale. Per questa ragione è molto utile poter consultare una raccolta completa di frasi per la Festa della Mamma che ti permette di trovare subito le parole giuste.

Alcune sono frasi d'autore, altre no, ma tutte vogliono esprimere un solo concetto: Mamma ti voglio bene! Perché questo è il senso della Festa della mamma, in fondo. Ti suggeriamo anche di scrivere la frase scelta all'interno di un bel biglietto, così da abbellire ulteriormente questo pensierino semplice. Puoi prendere spunto per le tue frasi anche dai film per la Festa della mamma.

Infine, una ulteriore possibilità che ti permette di condividere le frasi per la Festa della mamma anche sui social. Poiché ogni mamma è unica e speciale, giovani o anziane, dolci o severe, di pancia o di cuore...noi le vogliamo festeggiare tutte! Per farlo, abbiamo cercato le immagini più belle, accompagnate da aforismi e citazioni dedicate a loro. E tante idee per trasformare questa festa in un giorno indimenticabile, da custodire come un tesoro prezioso nel baule dei ricordi. Tanti auguri mamme!