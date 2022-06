Come capire se il partner ti usa solo per accrescere il suo ego

I l tuo partner ti usa solo per accrescere il suo ego? Ti aiutiamo a capirlo con questi segnali inequivocabili

Scostante, egocentrico, manipolatore: il partner che ti usa solo per accrescere il suo ego è forse il peggiore che potresti incontrare nella tua vita. Il suo superpotere? Farti credere che non è come pensi tu e che – no – lui non ha fatto nulla, ma stai semplicemente facendo la vittima.

La sua, d’altronde, è una forma di manipolazione piuttosto sofisticata che ha un solo grande obiettivo: accrescere il suo ego. Entrare nel meccanismo è semplice, uscirne un po’ meno, ma se inizierai a capirai cosa non va nella tua storia d’amore sarai già un passo avanti verso la libertà.

Quando l’altro è un egoista

Nella storia d’amore ideale (e sana) i partner si sostengono a vicenda. Non ci sono invidie o rivalità, ma un aiuto reciproco in cui l’obiettivo è sempre uno: condividere. Quando invece si crea uno squilibrio il legame diventa tossico e alcune volte sfocia in situazioni difficili da identificare. Cosa significa? Che sei innamorata della persona che hai accanto, ma nel profondo, una piccola parte di te, sente che qualcosa non va, che un meccanismo scricchiola e che quella che stai vivendo, forse, non è la relazione giusta per te.

Accade quando il partner, di fronte a piccole o grandi cose, si rivela un egoista. Lo sguardo della coppia è sempre e solo puntato su di lui che, ovviamente, non riesce a vedere al di là del suo orticello. Certo, il suo carisma è irresistibile ed è sempre più affascinante, ma hai come l’impressione, ogni volta che state insieme, che risucchi via la tua energia vitale. E per cosa? Ovviamente per ingigantire al massimo il suo ego!

I segnali per smascherarlo

Come scoprire se il tuo partner ti usa solamente per accrescere il suo ego? Esistono alcuni segnali inequivocabili di fronte ai quali dovresti iniziare a riflettere e, magari, mettere in discussione la storia d’amore che stai vivendo.

Sotto le lenzuola conta solamente il suo piacere

Un partner egoista lo è, prima di tutto, sotto le lenzuola. Quando si parla di sesso, dunque continua a tenere alta l’attenzione solo su di sé. Il risultato? Tu sei perennemente insoddisfatta e ad ogni richiesta che fai vieni etichettata come una rompiscatole oppure totalmente ignorata. Il suo appagamento, quando si fa l’amore, è l’obiettivo unico da raggiungere: punto e stop!

Le sue necessità hanno sempre la priorità

Che sia un pasto, un’uscita con gli amici, la palestra o l’uso del pc, le sue necessità sono sempre al primo posto. Se torni tardi dal lavoro e magari vorresti solamente stenderti sul divano e riposarti un po’, lui inizia a lamentarsi del fatto che la cena non è pronta, accusandoti di non pensare al suo benessere e di non essere una buona compagna.

Se dovete scegliere in che ristorante andare l’ultima parola spetta a lui, così come le settimane di ferie da prendere o i programmi da vedere in tv. Insomma: i suoi orari, i bisogni e ciò che vuole hanno una priorità assoluta su di te. Gli chiedi di vedervi con i tuoi amici? Ricevi un “no” secco perché è stanco o ha organizzato altro. D’altronde non farebbe mai sacrifici per te.

Non ti ascolta

A volte hai l’impressione che qualsiasi cosa tu dica venga ignorata totalmente. Se gli domandi qualcosa o vuoi intavolare una discussione tutto termina in pochi minuti perché, chiaramente, lui non ha voglia di continuare. E non fa nulla per nasconderti il suo fastidio e la sua noia, al contrario, te li fa pesare come se fossero una colpa.

Non progetta nulla

O, per meglio dire, lo fa solo per sé stesso. Mentre tu pensi alle prossime vacanze in coppia, lui ha già organizzato il week end con gli amici. Se stai mettendo da parte dei soldi, risparmiando per la casa dei tuoi sogni, lui continua a sperperare il denaro per comprare quello che gli piace. In questo caso è evidente che non riesce, in alcun modo, a mettere la vostra coppia prima dell’ego. Il risultato? Nella tua relazione ti senti irrimediabilmente sola.

I tuoi successi lo infastidiscono

Al lavoro ti apprezzano, magari hai ricevuto una promozione o commenti positivi dal capo, ma a lui, di questo, non importa nulla. Se ne parli taglia corto, tornando a puntare l’attenzione su di sé. Si infastidisce e si irrita se altri si complimentano. In sostanza ti fa sentire in colpa per essere una persona di successo e in carriera.

Il motivo? L’impegno nel tuo lavoro rischierebbe di togliere attenzioni e devozioni a lui e questo non può assolutamente sopportarlo. In alcuni casi ti sembra quasi che sia geloso dei tuoi successi e che non condivida in alcun modo la gioia che stai provando.