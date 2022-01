Come fare capire al tuo partner che non ti va di fare l’amore

N on hai voglia di fare l'amore? Non c'è nulla di male! Ma per evitare liti e problemi è importante farlo capire bene al tuo partner

Tanti, troppi impegni, problemi in ufficio e lo stress che ti insegue: così quando torni a casa dopo una lunga giornata l’ultima cosa a cui pensi è…fare l’amore. Sì, ma come farlo capire al tuo partner senza offendere il suo amor proprio?

Spesso la poca voglia di fare sesso è uno dei motivi di lite all’interno di una coppia. La mancanza di spinta sessuale dell’altro viene interpretata come un rifiuto, così ci si ritrova a vivere lunghi silenzi, musi lunghi e fraintendimenti.

Se non ti va di fare l’amore non dovresti in alcun modo sforzarti. Piuttosto, il consiglio è quello di farlo capire nel modo giusto al tuo partner per evitare problemi e non mettere a rischio la serenità di coppia. Dopo una lunga giornata o quando hai tanti pensieri è normale volersi ritagliare del tempo per sé oppure avere un calo della libido. L’importante, come sempre, è non fare sì che questo possa creare delle inutili liti.

Parla in modo sincero

Non serve un motivo preciso per rifiutare di fare l’amore. Se una volta non ne hai voglia non è colpa tua e non ci deve essere per forza una motivazione particolare. Magari sei semplicemente stanca oppure per la serata avevi altri programmi. Non c’è nulla di male! Cerca però di essere onesta e chiara con l’altra persona. A volte ci arrovelliamo per cercare delle soluzioni e finiamo solo per ingarbugliare la situazione. Ignoriamo però il fatto che basterebbe semplicemente dire: “Stasera non ho proprio voglia di fare sesso”.

Non trascurare l’intimità

Spesso quando l’altra persona non vuole fare l’amore il partner si sente rifiutato. Il rifiuto viene interpretato in questo caso non solo come qualcosa di fisico, bensì come un allontanamento emotivo. Proprio per questo fai sapere alla persona che hai di fronte che non sta succedendo nulla di grave. Semplicemente non hai voglia di fare sesso, ma questo non significa che non lo ami oppure non lo desideri più. Concedigli una carezza e un bacio, per rendere meno amara la tua decisione, poi trascorri del tempo con lui raccontandogli la tua giornata. Creare una connessione in questo caso è fondamentale.

Suggerisci un’alternativa

Se proprio non hai voglia di stare con l’altra persona perché hai troppi pensieri, prova a rendere meno pesante il rifiuto parlando del futuro e suggerendo un’alternativa. Potresti dirgli: “Mi dispiace, sono sicura che questo è deludente, ma ho bisogno di stare da sola in questo momento. Ti amo moltissimo, magari questo fine settimana potremmo organizzare un week end fuori solo io e te”.

Cosa succede se non fai sesso per tanto tempo

Non avere voglia di fare l’amore per una sera è normale, ma è anche importante sottolineare l’importanza della sessualità sia per la coppia che per il benessere della persona. Cosa succede se non fai sesso per tanto tempo? Per prima cosa il sistema immunitario si indebolisce, aumenta lo stress, perché non vengono prodotte le endorfine, e si verifica una drastica diminuzione dei livelli di serotonina e ossitocina.

Al contrario, il rischio di stress, ansia e malumore aumenta. In alcuni casi può palesarsi anche una forte insonnia, provocata dall’assenza degli ormoni che, al momento dell’orgasmo, vengono rilasciati in grandi quantità. In particolare l’ossitocina, definita anche l’ormone della felicità, ha un effetto calmante e favorisce il sonno.

Le conseguenze sono anche fisiche: la vagina infatti perde elasticità e lubrificazione. Questo aumenta il rischio di cistite e di altre patologie batteriche. Il calo degli estrogeni inoltre provoca problemi di secchezza, causando molti fastidi.

Proprio per via del ruolo delle endorfine, diversi studi hanno scoperto che l’astinenza sessuale può portare a percepire maggiore il dolore fisico. Le endorfine infatti funzionano come dei potenti analgesici naturali che consentono di sopportare meglio il dolore fisico. Il risultato? Chi ha sesso con frequenza arriverà a percepire in modo meno intenso i fastidi legati al ciclo o al mal di testa.

Pochi sanno che anche la pelle subisce dei cambiamenti drastici in mancanza di sesso. L’attività sessuale infatti rende la pelle più tonica, luminosa ed elastica. La sudorazione apre i pori ed elimina lo sporco intrappolato, mentre unghie e capelli hanno un aspetto migliore.

Va infine sottolineato che l’astinenza sessuale riduce la libido. Ciò significa che se non fai sesso con il tempo avrai sempre meno voglia di farlo. Innescherai così un circolo vizioso che influirà sul benessere di tutto il tuo corpo.