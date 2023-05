Il sesso con il tuo partner è noioso? Ravvivalo così

A ndare a letto con il tuo partner ti annoia: cerchi scuse per non farlo e, quando proprio non puoi sottrarti, ti senti frustrata. Nelle coppie di lunga data succede spesso che il sesso diventi noioso. Ecco perché accade e che cosa si può fare per cambiare le cose

Di solito, dopo circa un anno di relazione, il sesso cambia. Ci vuole molto più impegno e non sembra più così eccitante come i primi giorni. Per molte coppie può persino diventare noioso. Ma non c'è cosa più brutta che annoiarsi a fare sesso con la persona che si ama. Colpa della routine. Ma è inevitabile? Ed è proprio vero che ogni coppia, a lungo termine, finisce per fare sesso noioso? Soprattutto, come se ne esce?

Perché il sesso diventa noioso

Il sesso può diventare noioso quando manca di novità. Quando il nostro cervello si abitua alle stesse immagini, profumi e attività diventa monotono. È come mangiare la pizza tutti i giorni: dopo un po' ti annoi anche se ami la pizza. Certo, alcune persone si sentono rassicurate dalla prevedibilità. Altre, invece, hanno bisogno di un alto livello di novità per essere soddisfatte sessualmente. Molte si trovano in mezzo a questi due estremi. Se pensi che la tua vita sessuale segua ormai una routine prefissata e che sia noiosa, forse dovresti smetterla di fare sesso nello stesso punto del letto, iniziando sempre allo stesso modo e nelle stesse posizioni.

Stress e litigi uccidono la libido

All'inizio di una relazione, entrambi i partner mettono più impegno negli incontri sessuali. Il sesso è più concentrato, intenzionale e appassionato. Dopo essere stati insieme per molto tempo, è facile presumere che tu sappia tutto sul tuo partner e che non ci sia nulla di nuovo da scoprire. Questo può rendere il sesso molto noioso. Anche fattori esterni come stress, stanchezza e cambiamenti della vita possono contribuire alla noia sessuale. Per molte persone, lo stress legato al lavoro, i problemi finanziari, la nascita di un figlio, un lutto, il trasloco o solo una lunga lista di cose da fare possono diminuire la libido e l'interesse per il sesso. E possono mettere a dura prova la relazione con il partner. Per non parlare di quando litigate, c'è risentimento e vi sentite distanti: anche il sesso non sarà piacevole. Che fare in questi casi? A meno che non abbiate deciso insieme di rinunciare al sesso, la prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico. Ecco sei modi per uscirne.

Il sesso è noioso? Parlane con il tuo partner

È vero, non è facile. Sarebbe molto più semplice procurarsi un nuovo sex toy. Ma avere una conversazione onesta su come ti senti è fondamentale per uscire dalla noia della camera da letto. Trova un tempo e uno spazio “neutrali” e parlagliene. Ma attenzione: non fare questa conversazione subito prima o subito dopo il sesso. Ai suoi occhi potrebbe, infatti, sembrare una critica. Inizia dicendo cosa ti piace del sesso e che cosa fa bene il tuo partner. Quindi, spiegagli come ti senti e in che cosa vorresti che il sesso fosse diverso.

Priorità alle novità “fuori” dalla camera da letto

Quando crediamo di sapere tutto sul nostro partner, sia in camera da letto che fuori dalla camera da letto, non solo il sesso sembra noioso, ma anche il resto della relazione può sembrare noioso. Cerca novità nel sesso e anche in altre parti della tua relazione. Forse non ci pensi mai, ma l'organo erotico più trascurato è la nostra mente. Ergo: cerca momenti con il tuo partner per coltivare il piacere, la vicinanza e la vivacità fisica ed emotiva. Considera anche attività che non avete mai fatto insieme prima, come cucinare una nuova ricetta, andare a vedere uno spettacolo comico o seguire un corso.

Prova il "gioco delle sensazioni"

Quando il sesso è noioso, spesso è perché sei ormai abituata agli stimoli. Il gioco delle sensazioni può essere un ottimo modo per sintonizzarsi su sensazioni nuove e forse più intense. Ci sono molti modi per provare il gioco sensazionale. I punti semplici da cui iniziare sono sperimentare con la temperatura, come mettere del ghiaccio in bocca o sorseggiare tè caldo e poi baciarsi o scendere l'uno sull'altro. Puoi usare una benda per intensificare gli altri sensi, sperimentare sculacciate leggere (o dure) o forse chiedere al tuo partner di far scorrere olio caldo per massaggi lungo la schiena.

Il sesso è noioso? Fai la lista del sì/no/forse

Un elenco di sì/no/forse è una lista di comportamenti sessuali che tu e il tuo partner contrassegnate con un sì, un no o forse per indicare il vostro livello di interesse nel provarli. Per molti, questo è uno dei modi migliori per uscire da una routine sessuale, perché ti dà idee che potresti non aver mai nemmeno considerato. Ti aiuta a imparare cose che non sapevi sul tuo partner. Inoltre, può essere un modo molto più semplice per iniziare una conversazione sul sesso o far emergere attività "tabù".

Dare priorità alla connessione emotiva

Provare risentimento, frustrazione o disconnessione nella vostra relazione può essere uno dei maggiori fattori che contribuiscono al sesso noioso. Se ti trovi in questa situazione, dai la priorità alla vostra connessione emotiva trascorrendo del tempo di qualità insieme, esprimendo come ti senti, vedendo un terapista di coppia e risolvendo i conflitti. Avere una svolta nell'intimità emotiva può essere un punto di svolta nella vita sessuale.