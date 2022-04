Come ci si rapporta a un partner che mente continuamente?

B ugie, bugie sempre bugie. Ecco come comportarsi se il/la tuo partner mente continuamente, per smettere di soffrire e aiutare chi si ha accanto

Uno dei pilastri fondamentali in ogni tipologia di relazioni, e in particolare in quelle sentimentali, è la fiducia reciproca. La sicurezza (o quasi) che la persona che si ha davanti è sincera con noi, potendo affidarci a lui/lei avendo la certezza della sua onestà. Ma cosa si fa quando questo particolare manca e quando si ha a che fare con un partner che mente continuamente?

Si potrebbe dire, molto semplicemente, che la cosa più ovvia da fare sarebbe quello di lasciarlo. Di cambiare rotta e di trovare una persona che, proprio per l’amore che prova per noi, riesca anche ad essere sincero/a al 100%. Ma l’avere una partner che mente può rivelare molto più di quanto si possa pensare sulla persona che si sta frequentando o con cui si ha una relazione. E prima di prendere una qualsiasi decisione, è bene comprenderle.

Cosa significa mentire e perché lo si fa

Prima di capire come comportarsi con un partner che mente continuamente e smettere di soffrire per questo, è bene domandarsi il perché lo fa. Esistono, infatti, due tipologie di “bugiardi” con alla base motivazioni completamente diverse. Nello specifico, quindi, ci sono i bugiardi:

compulsivi , che mentono come abitudine ma senza l’intenzione di manipolare la persona che hanno davanti, facendolo più che altro come modus operandi della loro vita e come modo per riuscire ad affrontare la propria realtà. Non riuscendosi a controllare;

, che mentono come abitudine ma senza l’intenzione di manipolare la persona che hanno davanti, facendolo più che altro come modus operandi della loro vita e come modo per riuscire ad affrontare la propria realtà. Non riuscendosi a controllare; patologici, ovvero dei bugiardi cronici, in cui la bugia è parte integrante della loro vita e viene usata per manipolare le persone che hanno vicino. Portandoli a compiere e realizzare i desideri del soggetto che mente. Il tutto senza curarsi delle conseguenze che la menzogna può portare, perseverando nel comportamento con totale noncuranza. E vivendo l’atto di mentire come una vera dipendenza in ogni ambito della loro vita.

In entrambi i casi, quindi, anche se in modo diverso, è bene chiarirsi subito sul fatto che, se avete a che fare con un partner che mente continuamente avete anche a che fare con una persona che sta vivendo un problema. Di autostima, di insicurezza, di dipendenza, ecc. Ma che in ogni caso, questo, non dipende da voi.

In poche parole, non siete voi la causa del suo mentire. A voi però spetta il compito di convivere con questa importante caratteristica della persona che avete vicino (ovviamente sempre che decidiate di restare e continuare la relazione).

Come comportarsi con un partner che mente continuamente

Un volta accertato questo comportamento da parte del vostro/a partner, quindi, è importante affrontare la cosa con la persona direttamente interessata. Come?

Ovviamente raccogliendo delle prove a riguardo. Chi mente, infatti, tenderà sempre a negare, qualsiasi cosa diciate. Ecco perché è importante che vi annotiate ogni bugia detta, dalla più piccola alla più grande, non tanto come prova di accusa quanto come testimonianza di ciò che state dicendo.

A questo punto, poi, cercate di usare tutto il tatto di cui siete dotate. Procedendo con prudenza e comprensione, chiedendo di parlare con calma, in privato, senza giudicare o accusare ma mostrando i fatti. Dimostrandovi aperte e desiderose di avere una spiegazione. E cercando di comprendere le motivazioni che hanno spinto il partner a mentire.

Attenzione però, perché potreste trovarvi davanti due scenari: le scuse o la negazione di ciò che state dicendo.

Cosa fare

In ogni caso, quindi, è bene mettere in chiaro con i giusti modi e con tranquillità che questo comportamento vi genera sofferenza, e che mina irrimediabilmente la fiducia che avete nei suoi confronti e il rapporto stesso. Mettendo il partner di fronte alla vostra consapevolezza verso i suoi comportamenti e obbligandolo a riflettere.

Chi mente, infatti, spesso non è del tutto consapevole del suo problema e non lo vive nemmeno come tale. Per questo è fondamentale mettere le carte in tavola. Manifestando ciò che provate e le motivazioni che hanno indotto il vostro stato d’animo. Ascoltando le risposte che ci vengono date

E verificando se il vostro partner è disposto a mettersi in discussione. Magari decidendo insieme di farsi aiutare da un esperto a risolvere le cause che determinano questa sua dipendenza dalla bugia. Mettendo davanti a tutto il vostro rapporto e la vostra relazione.

A voi, poi, anche il compito di supportare il partner in questo delicato percorso di consapevolezza, infondendogli sicurezza e fiducia. E cercando di migliorare la sua autostima nel caso ne fosse carente. Aiutando il vostro partner che mente a smettere di farlo e permettendo a voi stesse di non soffrire più per questo.