C ome dimenticare chi hai amato tanto? Ora ti sembra difficile, ma ce la farai con questi consigli (e un po' di tempo)

Come si dimentica una persona che abbiamo davvero amato? Una domanda complicata che magari ti sei posta se, dopo la fine di una storia d’amore, fai ancora fatica a dimenticare il tuo ex. Soprattutto se il sentimento è stato forte e se abbiamo vissuto la relazione con intensità, dimenticare la persona che prima era al nostro fianco sembra un’impresa impossibile.

Tutto ci ricorda lui e passiamo ore a ripensare alla storia finita, a quello che avremmo potuto dire o fare per salvarla e a quello che potremmo fare ancora. A volte però voltare pagina non è solo una questione d’orgoglio, ma prima di tutto di “sopravvivenza”. Perché il tuo tempo è prezioso e non meriti di trascorrerlo a pensare a qualcuno con cui, ormai, è tutto finito. La buona notizia? Dimenticare una persona che abbiamo amato (anche tantissimo) è possibile! La cattiva? Dovrai impegnarti un po’, ma con le nostre dritte ce la farai!

Fai una lista di ciò che non sopportavi

Quando una storia finisce, soprattutto se abbiamo amato tanto l’altro, tendiamo a idealizzarlo. Ci sembra che tutto fosse perfetto e finiamo per pensare con nostalgia a una relazione in cui, magari, i momenti tristi erano più di quelli felici. Dunque prova a fare chiarezza e a guardare tutto sotto un'altra luce. Armati di foglio e penna e stila una lista di ciò che proprio non sopportavi dell’altra persona.

Non importa se è stato lui a lasciarti e non importa nemmeno se lo hai amato tanto. Leggendo l’elenco lunghissimo dei suoi difetti (e te lo assicuriamo, sarà lungo) ti renderai conto che ti sei lasciata alle spalle qualcuno che tutto sommato non ti rendeva felice e che faticavi ad accettare solo per paura di stare da sola. Scrivi la lista in stampatello e appendila dove potrai sempre vederla: sarà un promemoria per aiutarti a dimenticare chi non ti merita.

Smetti di nominarlo

Se continui a nominarlo con insistenza di certo non sparirà dalla tua mente. I ricordi del passato ci saranno sempre, certo, ma tu ora sei nel presente. Un presente in cui la persona che amavi non c’è più, dunque a che serve nominarla in continuazione? Prova a contare le volte in cui pronunci il suo nome, poi dimezza il numero e via così sino a quando non lo citerai più. Si tratta di un esercizio difficile, sicuramente, ma non impossibile. Non nominarlo ti consentirà di neutralizzare il suo potere e ti aiuterà a dimenticarlo.

Cancella il rancore

Si tratta di un esercizio complicato, soprattutto se non sei stata tu a mettere fine alla relazione, ma cancellare il rancore è necessario e utile. L’odio rappresenta pur sempre un sentimento che ti terrà legata a lui, dunque per spezzare il filo rosso che vi unisce prova a cancellare il rancore. Anche qui la questione è tutt’altro che semplice, ma se ti sforzerai avrai moltissimi benefici. Dopo una separazione il modo migliore per ricominciare è andare avanti, non voltarsi mai e proseguire per la propria strada. Il tempo cura tutte le ferite, devi solo avere pazienza e vedrai che presto sarai di nuovo felice.

Per stare con lui avevi rinunciato a vedere un posto che amavi o avevi messo da parte il tuo sogno nel cassetto. Ora che la storia d’amore è finita è arrivato il momento di ripartire da te, dai tuoi progetti e desideri. Organizza quel viaggio che avevi rimandato, realizza quel desiderio inespresso e vivi al massimo le tue passioni. Adesso hai tutte le energie e il tempo a disposizione per te stessa sfruttali bene!

Sfrutta il potere della positività

Vedere tutto nero, lamentarti di continuo e parlare solo di quanto sei sfortunata: tutto questo non ti ridarà indietro la persona che hai perso e di certo non ti farà sentire più felice. Se continui a guardare il presente con negatività finirai per restare impantanata all’interno di una palude di disagio, ansia e tristezza. La tua storia è finita e hai tutto il diritto di essere triste, ma non di piangerti addosso. Ora invece è il momento di rinascere, di rialzarti in piedi e sfruttare il tempo a disposizione nel modo migliore. La tua vita è preziosa e non puoi sprecarla così.

Riempi l’agenda

Un aperitivo con le tue migliori amiche, una mostra con tuo fratello, poi una inaugurazione o un week end fuori porta. Riempi l’agenda di impegni e non dire “no” a nulla. Non restare a casa da sola, evita la malinconia e i pensieri negativi.

Immagina il futuro

La tua vita non è finita, anzi, ora inizia un nuovo capitolo della tua esistenza che di sicuro sarà più bello ed emozionante. Prova, un passo dopo l’altro, a immaginare un futuro in cui non ci sia lui al tuo fianco. Tutto questo non deve in alcun modo renderti triste, ma spingerti a pensare, piuttosto, che ora sei padrona del tuo destino, sei libera e puoi fare ciò che desideri. Non guardare indietro, ma solo avanti.

Fai sport

Scaricare tutte le energie negative è possibile e il tuo alleato migliore sarà lo sport. Non autodistruggerti, ma sfogati usando un’arma straordinaria: l’attività fisica. Dallo yoga al tennis, dal crossfit alla corsa: qualsiasi cosa farai ti permetterà di liberare endorfine, migliorando l’umore e svuotando la mente dai brutti pensieri.