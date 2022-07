Le paure irrazionali in amore che devi assolutamente superare

P rima di imparare a vivere appieno una relazione, dovremmo costruire una solida base attorno a noi per imparare a vivere meglio con noi stesse, da sole. La paura di amare parte da una sostanziale mancanza di fiducia in se stesse

Innamorarsi può essere un’esperienza piena e intensa solo se abbiamo abbandonato le nostre paure irrazionali in amore. L’amore fa paura perché ci rende disponibili e dunque vulnerabili. L’amore implica fiducia, e la fiducia sottintende che tu riesca a mettere il cuore in mano a una persona sulla quale non puoi fare previsioni troppo accurate.

Se hai paura di amare, questo articolo è dedicato a te. Non che sia possibile curare un cuore sfiduciato attraverso le poche parole di una redazione, ma è bello pensare che là fuori, oltre a tanta sfiducia, ci sia qualcuno che sta aspettando proprio te, e che merita di non essere messo in secondo piano.

Innamorarsi non è sempre così facile

La filofobia è una paura insistente, ingiustificata e anomala di innamorarsi o di amare qualcuno. Nei casi meno gravi, un po’ di autoanalisi è sufficiente per imparare a tenere sotto controllo le proprie incertezze. Quando invece è patologica, e invalidante, la paura di amare dev’essere trattata come un disturbo dell’attaccamento e risolta con uno psicoterapeuta.

L’amore è una giostra complessa, ma le paure irrazionali in amore, in varia misura, le abbiamo tutti. Per imparare a lasciarle andare devi capire innanzitutto a cosa ti stai attaccando e cosa te lo sta facendo fare. Alcune di noi hanno avuto troppo spesso il cuore spezzato. Per altre, invece, la questione è più complessa e radicata. A volte il problema è insito dentro di te e viene proiettato sul tuo partner (ignaro) che si trova ad avere a che fare col peso di tutte le tue incertezze.

La soluzione alle paure irrazionali in amore non è mai facile. Non esiste una scorciatoia: si può solo lavorare su di sé per capire i meccanismi che fanno scattare la “chiusura delle porte” del cuore. Lavorare su di sé per imparare a gestire al meglio le proprie insicurezze.

Paure irrazionali in amore, come un cuore ricucito troppe volte

La maggior parte delle paure sono meccanismi di difesa che il nostro cervello mette a punto per impedirci di soffrire di nuovo. Le esperienze vissute in precedenza configurano il livello di allerta delle nostre fobie. La paura di amare deriva da tutte quelle volte che sei stata rifiutata, che ti hanno spezzato il cuore in varie forme e modalità. Deriva dalla tua esperienza enciclopedica su tutto quello che potrebbe andare male in una relazione.

Non è detto che tutte le storie siano uguali. Una persona intimamente più equilibrata e felice attirerà persone più allineate ai suoi bisogni. Se sei felice da sola, è molto probabile che lo sarai anche in coppia. Se vivi la relazione come un insieme di potenziali insidie, hai ancora tanto da lavorare su te stessa.

Pregiudizi che fanno paura all’amore

La capacità di rendersi disponibili a una relazione comincia da te stessa. Anzi: da come percepisci te stessa. Se senti di non essere abbastanza qualcosa, non abbastanza bella o intelligente, non abbastanza interessante o divertente, ti stai imponendo dei limiti. Ti stai pregiudicando.

Se pensi male di te stessa, se pensi di non essere meritevole di ricevere amore, hai bisogno di lavorare su te per capire quanto false e irrazionali siano queste paure. Hai bisogno di imparare ad amare e a sciogliere la paura irrazionale di amare te stessa, prima di poter cominciare ad amare anche gli altri. Solo a quel punto potrai vivere felicemente il rapporto con qualcuno.

Accettare la vulnerabilità per superare le paure irrazionali in amore

Imparare ad aprirsi con un partner può non essere facile. L’intimità è tuttavia una necessità di ogni relazione amorosa. Nessuna di noi desidera perdere l’autorità sui propri sentimenti, e innamorarsi può farci provare quella paura irrazionale di stare perdendo il controllo su ciò che siamo.

Se sei una persona molto sicura di te potresti non aver bisogno del consiglio di qualcuno, e tuttavia confidarsi con il partner può trasformarsi in un’occasione per confrontarsi e rafforzare il proprio legame. L’amore è un gioco di squadra e uno sport di contatto: forse non sei abituata a fidarti di qualcuno, ma buttare giù qualche muro è il modo migliore per capire se dall’altra parte c’è una persona meritevole del tuo ascolto.

Non preoccuparti se non senti di poterti sciogliere in fretta. Non aver paura se tutto non accade come nei film, con naturalezza e subito, in un lampo travolgente. Ci vuole tempo. Nessuno può metterti fretta nel tuo processo di maturazione verso un rapporto d’amore più coinvolgente e consapevole, neanche il tuo partner. I tuoi tempi non possono in alcun modo essere accelerati dalle aspettative degli altri. Coltiva la tua capacità di amare quello che sei e imparerai a permetterlo anche agli altri.