5 cose che possiamo fare se il nostro partner non ci ascolta

P erché non ci sentiamo ascoltate dal nostro amato? Siamo davvero brave a fargli capire ciò che proviamo? La comunicazione in una relazione di coppia è la base. Ecco cosa fare se il partner non ci ascolta

C'è qualcosa di più bello dell'essere amate, capite e accettate per quel che si è? No, l'amore è la cosa migliore. All'interno della coppia è scontato il desiderio di sentirsi ascoltate e rispettate. Senza la sensazione di poter esprimere liberamente non è possibile costruire un amore solido. Se mancano questi presupposti è difficile lasciarsi andare. Ma cosa fare se il partner non ascolta?

Comunicare liberamente ed esporre desideri e sentimenti è la base di ogni rapporto. Forse ascoltare e capire l'altro è proprio la cosa più importante per un amore duraturo. L'unico comodo per conoscere l'altro, e farsi conoscere, è aprirsi al dialogo, confrontarsi, ascoltare. Per imparare ad amarsi è necessaria la comunicazione.

Parlare liberamente

Spesso pensiamo di essere state chiarissime... invece non è così. Ci sono molti motivi per cui comunicare è difficile: il timore della reazione dell'altro, la fatica a trovare le parole, la timidezza. Non bisogna lasciarsi bloccare però. Succede a volte di sentirsi in colpa o non legittimate ad esprimere il proprio pensiero.

Questo non dovrebbe mai succedere, di fronte al partner bisogna sentirsi sempre accettate, lasciarsi andare, provare. La sua reazione sarà un banco di prova in fin dei conti. Se il modo in cui l'altro risponde vi intimorisce, forse dovreste rivalutare la persona che avete di fronte.

Mai dare nulla per scontato

Il secondo consiglio che vogliamo darvi è di non dare mai nulla per scontato quando si esprime un desidero o un disagio. La percezione e il pensiero di ciascuno è così unico che ognuno di noi lavora con schemi mentali diversi. Da una singola frase è possibile dedurre mille implicazioni diverse, a seconda dei punti di vista. Quindi non lasciate dei non detti, non date per scontato che l'altro capisca l'importanza che determinate parole hanno per voi, spiegate sempre tutto.

Può sembrare banale ma le esperienze soggettive e personali hanno un peso diverso sul vissuto di ciascuno. Il vostro partner non ha sperimentato tutte le sensazioni, i traumi e traguardi che avete maturato voi, cercate quindi di offrirgli il vostro punto di vista in maniera chiara.

Diventare interlocutrici migliori

A volte ci fermiamo sulle nostre posizioni perché ci sentiamo attaccate, poco comprese e giudicate. Ma stiamo davvero ascoltando l'altro? Quando subentrano rabbia e frustrazione è facile perdere di vista l'obiettività e difendere le proprio ragioni, più che confrontarsi in modo sincero e aperto. Anche ascoltare i bisogni dell'amato può aiutarci a capire come affrontare la questione in modo assertivo.

A volte mettere da parte l'orgoglio e provare a capire le ragione del partner può essere l'unica via. La sensazione di non essere ascoltati dalla dolce metà è davvero angosciante. Proprio la persona che più dovrebbe supportarci ci fa muro, questo ovviamente genere sofferenza. Ma non cadete nel tranello di desiderare ascolto in modo univoco, mettendo da parte le esigenze del vostro compagno.

Cosa fare se il partner non ascolta proprio?

Non c'è soluzione facile a questa domanda. Se la persona che avete davanti non presta ascolto, non comprende, non vi dedica tempo, dovete capire in primis il motivo del suo comportamento. Potrebbe semplicemente essere la persona sbagliata, poiché non condivide con voi interessi e sensibilità. In questi casi è bene valutare l'intera relazione. Nel caso in cui il partner non vi presti ascolto, non vi creda o addirittura ridicolizzi quanto dite... L'unica via è chiudere il rapporto prima di minare in modo irrimediabile la vostra autostima.

Magari invece potrebbe essere un periodo difficile per il vostro amato. Oppure le questioni che state portando nella coppia sono troppo grandi e il partner non ha gli strumenti per aiutarvi. In tal caso, la terapia di coppia può essere la soluzione. Affrontare insieme un percorso psicologico, seguiti da un terapeuta, vi farà comprende meglio l'altro, intensificando il rapporto e la vostra intimità.

Lavorare sulla propria autostima

Sembrerà un consiglio scontato, ma aumentare la propria autostima e stare bene con sé stesse è l'unico modo per fare funzionare un rapporto. Quando si ha sufficiente stima della propria persona ci si sente meno sotto giudizio, meno esposti all'altro e questo aiuta a comunicare meglio con il partner.

Il concetto di autostima è legato a quello di assertività. Infatti, essere assertivi significa saper comunicare senza troppe riserve mentali, senza essere imbrigliati da sentimenti di inferiorità e neppure compiacersi narcisisticamente di se stessi e vivere il rapporto con gli altri in modo ostile. Lavorare sull'autostima vi aiuterà in ogni aspetto della vostra vita, dall'amore, alle amicizie, ma anche nel lavoro e nel rapporto con voi stesse.

Non esiste un facile decalogo delle cosa fare se il partner non ascolta, ma bisogna sempre lavorare sul caso specifico, indagando i motivi del comportamento e le dinamiche di coppia. Migliorare la comunicazione è sempre un buon esercizio per un rapporto amoroso duraturo e felice.