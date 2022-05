Le cose che non dovresti mai dire a chi è dei Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono per natura molto estroversi e pieni di energie. A contraddistinguerli sono inoltre una grande curiosità unita a un forte desiderio di scoprire il mondo e fare nuove esperienze elettrizzanti. Ma cosa non dovresti mai dire a chi è dei Gemelli? Ecco cosa sarebbe meglio evitare di dire durante una conversazione con una persona nata sotto questo affascinante segno

I Gemelli sono normalmente molto simpatici, brillanti e amano divertirsi con gli amici andando alla ricerca di nuove avventure. Sono inoltre molto sicuri di sé e raramente mettono in discussione le loro idee, soprattutto se maturate nel corso di diversi anni. Avendo un carattere molto volubile, ci sono delle cose che non andrebbero mai dette a una persona nata sotto questo segno. Ecco nel dettaglio cosa non dovresti mai dire a un nato sotto il segno dei Gemelli.

Passare del tempo con una persona dei Gemelli può essere molto divertente. I Gemelli, infatti, sono persone tutt'altro che noiose, sempre pronte a sorprendere i loro amici con proposte originali e fuori dal comune. Sono però individui piuttosto narcisisti e incentrati su se stessi e, spesso, basta un nonnulla a far scattare la loro rabbia. Ecco cosa non dovresti mai dire a chi è dei Gemelli.

Le peculiarità dei Gemelli

Chi ha un amico o un familiare del segno dei Gemelli lo sa bene: queste persone sono dei veri e propri vulcani di energia, sempre pronti a sorprendere con idee originali e simpatiche trovate. I Gemelli, però, hanno anche dei punti deboli: tendono infatti a essere molto scostanti ed egocentrici e a volte è necessario riportarli con i piedi per terra e far valere le proprie ragioni contro di loro.

Essendo il primo segno di qualità mutevole dello Zodiaco, i Gemelli sono solitamente molto brillanti e anticonformisti, amano pensare con la propria testa e sono inclini alle conversazioni intellettuali. La loro naturale vivacità, però, li rende poco inclini a seguire la vita tranquilla e riflessiva degli intellettuali, alla quale preferiscono la movida e gli incontro con gli amici.

I Gemelli hanno anche un forte senso dell'umorismo e non trascurano mai i piccoli dettagli. Si impegnano in moltissime cose e ascoltano tutto con attenzione curiosa, anche se raramente ricordano quanto ascoltato. Data la loro grande simpatia e capacità di trascinare le persone, sono perfetti per lavorare nel mondo della comunicazione o in quello della recitazione. Essere teatrali e drammatici, dopotutto, è tipico della loro personalità sfaccettata.

Cosa non dire mai ai nati sotto il segno dei Gemelli

I Gemelli non sono certo persone semplici con cui avere a che fare. Spesso si arrabbiano per un nonnulla e tendono a prendere molto sul serio ogni frase che viene loro detta. Per questo occorre fare molta attenzione a non offenderli per sbaglio (sono, tra l'altro, molto suscettibili). Ecco una breve lista di cosa sarebbe meglio evitare di dire alle persone appartenenti a questo segno.

1 - "Scusa, stavi dicendo?"

A tutti capita di distrarsi momentaneamente mentre un amico o un collega ci racconta, per esempio, dettagli della sua vita privata. Ai Gemelli, però lo scarso interesse verso ciò che ha da dire può dare enormemente fastidio, tanto che potrebbe decidere di non rivolgerci più la parola.

Anche se fino a poco prima ci considerava i suoi migliori amici. I Gemelli sono infatti persone molto sicure di sé e tendenti al narcisismo. L'interesse degli altri verso di loro è una condizione essenziale al loro benessere psicofisico.

2 - "Passiamo una serata tranquilla"

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, vivere la vita al massimo è molto importante. Ciò che proprio non possono sopportare è passare del tempo con persone che reputano noiose o poco energiche. Una tranquilla serata sul divano a guardare la tv può essere intollerabile per loro, per via della completa mancanza di pathos, compagnia e adrenalina. Non che non sappiano apprezzare qualche momento di pace: basta che duri poco. Se volete conquistarli, quindi, non scegliete una tranquilla cenetta e un film al cinema. Sorprendeteli con attività da fare all'aria aperta, come un'escursione in barca o (se siete coraggiosi) il lancio con il paracadute!

3 - "Sei in ritardo!"

I Gemelli sono spesso in ritardo, proprio perché sono estremamente curiosi e ogni scusa è buona per "deviare" dagli impegni previsti. L'imprevisto, dopotutto, è una delle cose che amano di più, essenziale per una vita all'insegna dell'avventura. Queste persone si stizziscono particolarmente quando viene loro ricordato di essere in ritardo, perché si sentono fortemente incompresi. Dal loro punto di vista, ci sono così tante cose da fare e da sperimentare nel mondo che è impossibile stare dietro a tutto!

4 - "Devi sempre avere l'ultima parola!"

Una tendenza naturale dei Gemelli è credere di avere sempre ragione. Per questo si arrabbiano facilmente quando vengono contraddetti e vogliono sempre avere l'ultima parole durante una discussione accesa.

In questi casi, per il bene di tutti, è meglio soprassedere e lasciar correre: dopotutto, si sa, i Gemelli possono essere decisamente pesanti e lunatici quando vogliono, ma alla fine si fanno sempre perdonare con la loro contagiosa joie de vivre e la loro energia fanciullesca che non si può non ammirare.