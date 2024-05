Tempo di shopping? Meglio consultare gli astri prima di correre nei negozi! Ad ogni segno il suo stile: ecco i “mai più senza” per le nate sotto il segno dei Gemelli da inserire al volo nel guardaroba

Segni particolari: comunicativa e vulcanica. Lo sappiamo bene: le nate tra il 21 maggio e il 21 giugno amano follemente esplorare, creare e… chiacchierare!

Se appartieni al segno di Gemelli sei curiosa, intellettualmente stimolante, dinamica, ma spesso questa tua esplosività ti porta ad essere anche piuttosto umorale. E perché mai fare mistero degli stati d’animo?

Le donne Gemelli amano infatti parlare di sé e comunicare anche attraverso i propri abiti, che spesso (ma non sempre!) sono briosi e vivaci esattamente come chi li porta. Questo fa sì che le nate sotto questo segno siano le più camaleontiche e “sfrontate” dello zodiaco.

Al bando il rispetto di noiosissimi fashion-diktat dunque: a chi le circonda di solito è sufficiente un’occhiata all’outfit per capirne l’umore!

Se appartieni a questo vulcanico segno scopri cosa dicono le stelle dello stile di una Gemelli DOC: il nostro fashion-oroscopo ha selezionato i must-have perfetti da inserire nel tuo guardaroba e ti guiderà in un astro-shopping davvero fatto su misura per te.

Lo stile

La donna Gemelli non segue la moda o le tendenze del momento, si veste assecondando i suoi stati d’animo e il proprio spirito sbarazzino, utilizzando gli outfit come espressione del proprio essere.

Se sei una nata sotto il segno di Gemini dunque non ti interessano rigide regole e fashion-diktat, utilizzi piuttosto i tuoi look per comunicare qualcosa di te o – più semplicemente – per sentirti bene nei panni che indossi.

Il tuo spirito vulcanico ti porta sicuramente a prediligere un abbigliamento sporty e casual, che ti accompagni nelle tue giornate vissute sempre “a mille”. Non assecondando regole e imposizioni non presti mai attenzione ai dress code, che ti annoiano tremendamente. Non è raro quindi trovarti a sfoggiare il tanto amato e pratico paio di jeans anche quando non dovresti, ma gli abiti che indossi sono sempre un’espressione così forte di te che riesci a farti perdonare praticamente tutto!

Il tallone d’Achille per le nate sotto il segno dei Gemelli? La totale anarchia nei confronti delle regole può essere un’arma a doppio taglio: ogni tanto sarebbe saggio fare un pit-stop davanti allo specchio per capire se la mise che indossi è in tono con la tua giornata, almeno un pochino.

Il fashion-consiglio che ti dedichiamo è quello di usare quindi un po’ di attenzione e raziocinio in più, senza però mai smettere di comunicare il tuo “essere” anche attraverso gli abiti perché, come ci insegna Rachel Zoe: “La moda è la maniera di dire chi sei senza dover parlare”.

Launchmetrics/Spotlight

I colori della donna Gemelli

La palette del cuore della donna Gemelli? Difficile a dirsi! Lo abbiamo detto: le nate tra il 21 maggio e il 21 giugno “parlano” anche attraverso ciò che indossano, in particolare con i colori.

Nel loro armadio si trova quindi di tutto un po’: dall’ultra spirituale bianco, ai colori più solari, ai frivoli candy colors fino ad arrivare alle tonalità più cupe. Un consiglio quindi: se una Gemelli opta per il nero meglio girare al largo!

Esiste dunque una nuance particolarmente amata in questa zona dello zodiaco? Quello che è certo è che il mood frizzante delle Gemelli le porta di base ad orientarsi istintivamente verso tinte vivaci e fresche.

Quindi sì, esiste un colore-simbolo anche per il segno più camaleontico dello zodiaco ed ha proprio tutte queste caratteristiche, amplificate all’ennesima potenza: si tratta del giallo. Nelle sue versioni più luminose e brillanti, ça va sans dire!

Launchmetrics/Spotlight

Il guardaroba perfetto della donna Gemelli

Una sbirciata nell’armadio meno “politically correct” dello zodiaco? Se sei dei Gemelli ami follemente possedere un guardaroba che ti aiuti ad esprimerti: trasversale e brioso al punto giusto, soprattutto dal punto di vista cromatico.

Spesso ami seguire la tua anima “ragazzina” e punti su capi comodi e “giovani”, correndo di tanto in tanto il rischio di lasciarti andare un po’ troppo e di apparire come un’eterna Lolita. Nel tuo armadio – in prima linea tra i capi preferiti in assoluto – troviamo quindi sicuramente loro: gli intramontabili cinque tasche in denim, da accostare possibilmente a un velocissimo paio di sneakers.

Launchmetrics/Spotlight

Il mix and match tra capi dalle attitude differenti è per te tuttavia la normalità. Facile infatti trovare nel tuo guardaroba pezzi dal mood rock’n’roll – come un bel giubbotto biker o un paio di grintosissimi anfibi – mescolati a sfiziosi shorts o mini-skirt in denim e a capi essenziali ma eleganti, come camicie mannish e pantaloni palazzo. Il tutto viene rigorosamente selezionato quotidianamente sulla base di un criterio molto rigido: il tuo umore!

Launchemtrics/Spotlight

Shopping corner

Pronta dunque per il tuo personalissimo astro-shopping? Abbiamo selezionato quelli che stanno per diventare i tuoi nuovissimi “mai più senza”, ovvero i capi e gli accessori che non dovrebbero mai mancare nell’armadio di una vera Gemelli. Sfoglia la gallery e lasciati tentare!

Crop T-shirt Bla Bla Bla with Pietro Terzini, Max & Co. (€ 69)



Blusa stampata semitrasparente, Mango (€ 45,99)



Gonna midi in raso, Pennyblack (€ 125)

Tuta in denim, Levi’s

Abito in maglia, Ines de La Fressange per Uniqlo

Sandali, Birkenstock 1774

Friulane in velluto, Allagiulia (€ 158)

Espadrillas alte, Primadonna Collection

Borsa in paglia intrecciata, Gianni Chiarini (€ 285)