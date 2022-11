Perché è essenziale dare un taglio ai rapporti che ti fanno stare male

Q uando i rapporto fanno stare male, è importante capire che è il momento di chiuderli, prima che abbiano conseguenze gravi sul nostro benessere

Quando un rapporto di coppia diventa fonte di dolore e sofferenza nonostante i tentativi di risolvere i conflitti, significa che è giunto il momento di prendere una decisione, che spesso implica dare un taglio ai rapporti che ti fanno stare male.

Portare avanti una relazione con un partner che ci fa stare male, soffrire e dubitare di noi stesse può provocare delle conseguenze anche molto gravi sul piano fisico e psicologico, e minare i rapporti futuri.

Perché chiudere una relazione dolorosa

Non è facile chiudere una relazione, anche quando si tratta di rapporti che ti fanno stare male o di coppie ormai in crisi: hai timore di ferire l'altra persona, rimanere sola, o semplicemente hai timore di soffrire.

Ovviamente, il partner che viene lasciato sperimenta maggiormente il dolore della perdita, ma neanche chi lascia è immune dalla sofferenza.

Tuttavia rapporti che ci sminuiscono e feriscono e non ci fanno vivere bene, sono più da perdere che da trovare, nel vero senso della parola.

Questi sono però quei casi della vita in cui dobbiamo mettere il nostro benessere psico-fisico al primo posto, e imparare ad amarci e rispettarci a sufficienza da lasciare un partner che ci fa più male che bene.

Come chiudere una relazione che fa soffrire

Capita a tutti: abbiamo passato dei bei momenti con il partner, abbiamo condiviso tante cose, ma non sempre tutto va come dovrebbe e siamo al punto in cui il rapporto fa stare male.

Il modo migliore per chiudere un rapporto che purtroppo non ha funzionato e che ormai porta solo sofferenza, è accettando i motivi per cui è accaduto, riconoscendo però che non è tutto negativo, ma che magari c’è stato del buono e del bello nella relazione.

Però è anche vero che il nostro benessere viene al primo posto è quindi quando è giunto il momento di chiudere una relazione che ci provoca solo sentimenti negativi, non bisogna assolutamente tirarsi indietro.

Cosa non fare quando si chiude un rapporto

Anche se si tratta di rapporti che ti fanno stare male, ci sono comunque delle cose da non fare, sia per non ferire l'altro e non mettersi al suo livello, sia per chiudere con la massima serenità possibile e andare avanti.

Termina la relazione appena scopri che è finita: rimandare l’inevitabile peggiora solo la situazione e ci mette in una condizione di ulteriore disagio e sofferenza.

Chiudi la relazione di persona: anche se il partner ci ha fato soffrire, è sempre meglio dire le cose di persona e non usare whatsapp, e-mail, social network e simili.

Sii trasparente: farà male certo, ma per il proprio benessere psico-fisico è sempre meglio mostrarsi onesti e trasparenti, anche come segno di maturità.

Chiudere i rapporti che ti fanno stare male

Una relazione che fa stare male difficilmente diventerà sana all'improvviso, ed è quindi meglio tagliare i ponti - quando possibile - prima che la situazione peggiori.

Capire come si è arrivati a una simile situazione o tentare di salvare un rapporto che fa soffrire non è sempre possibile, e a volte l’unica risposta potrebbe essere quella di chiudere la relazione del tutto.

A volte è infatti meglio terminare un rapporto e cercare di ricominciare qualcosa di nuovo, piuttosto che rimanere intrappolati in una relazione che ci fa male e che difficilmente tornerà quella di un tempo.

Mettersi al primo posto e preferire la propria serenità mentale rispetto a una relazione che ci fa male, non è un segno di egoismo o debolezza anzi: a volte è molto importante capire che un rapporto non va salvato, ma che quella persona va lasciata andare.

I rischi di una relazione tossica

Che sia un amico, un familiare o un partner, i rapporti che ti fanno stare male sono complessi e comportano dei rischi, se il problema non viene affrontato.

Dal calo di autostima, a una sensazione di vuoto e frustrazione, fino a cause anche molto gravi come la depressione e l'isolamento, le relazioni che ci fanno male hanno gravi conseguenze sul nostro equilibrio psico-fisico.

In questi casi la cosa cruciale è non lasciarsi trascinare in una spirale di pensieri tossici e negativi, che ci trascinano nell'apatia e nella sofferenza e da cui potrebbe essere molto difficile uscire.

Dopo aver chiuso un rapporto che ci ha fatto stare male, o magari anche dopo aver chiuso con un amore non corrisposto, potremmo sentirci più leggere ma anche provare dolore, rabbia, vuoto, persino mancanza.

L'importante è non cascare nella trappola della solitudine desiderando di recuperare il rapporto con il partner: se abbiamo chiuso il rapporto, vuol dire che ne avevamo motivo.

In questi casi la cosa migliore è distrarsi con nuovi hobby, prendendoci tempo per noi stesse e uscendo con le amiche, fino a che il rapporto che ci ha fatto stare così male non sarà solo un brutto ricordo.