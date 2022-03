N elle relazioni di lungo corso, può succedere che ci sia una differenza di libido tra i partner. Ecco perché cambia il livello di desiderio sessuale nella coppia e come gestirlo

L’intimità, proprio come l’amore, non è sempre uguale, così il desiderio sessuale nella coppia può mutare, non solo nel tempo, ma anche rispetto ai due partner. Si tratta di cambiamenti abbastanza normali, ma che possono costituire un problema o, quantomeno, delle difficoltà nella relazione.

Nella maggior parte dei casi, la sessualità è uno degli aspetti fondanti su cui si basa la relazione di coppia. Proprio per questa convinzione, quando ci sono delle divergenze in termini di frequenza, sorgono alcuni problemi.

Perché cambia la libido

Quando si parla di relazioni di lunga data, il desiderio sessuale nella coppia cambia. È naturale sia predominante durante i primi mesi o anni, ed è altrettanto fisiologico che diminuisca o si stabilizzi man mano che la relazione si consolida. Il punto della questione è quando le esigenze dei partner differiscono troppo.

Cosa dice la scienza

Rispetto al diverso desiderio sessuale nella coppia, la scienza è abbastanza concorde nel dichiarare che, anche quando l’importanza della soddisfazione sessuale all’interno della coppia, è abbastanza raro che entrambi i partner mantengano i medesimi livelli di desiderio ( o libido) nel corso degli anni. Altrettando comune è che uno dei partner abbia un maggior desiderio rispetto all’altro.

Proprio nelle relazioni di lunga durata, diversi studi hanno dimostrato che la frequenza dei rapporti sessuali cala drasticamente man mano che gli anni passano. Molti studi scientifici sembrano inoltre sostenere l’ipotesi che siano le donne a mostrare un calo più marcato del desiderio sessuale rispetto ai partner maschili.

I fattori che condizionano un diverso livello di libido

Un diverso livello di desiderio sessuale nella coppia è qualcosa che non dipende dal legame emotivo (non è questione di amore che diminuisce o scompare), ma da altri fattori che possono condizionare la libido dei due partner. Proprio perché potrebbero sorgere dinamiche di infelicità e insoddisfazione, è meglio individuare il o i fattori che generano una diversa libido, per poter riavvicinarsi.

Caratteristiche e eventi individuali

Ogni persona ha un approccio diverso alla sessualità e una diversa libido. Tuttavia, ci possono essere fattori esterni che condizionano il desiderio. Nelle donne e negli uomini, i periodi di grande stress (fisico o psichico) possono far diminuire la libido, così come una diminuzione del desiderio può essere una conseguenza di alcuni farmaci (compresa la pillola anticoncezionale, per esempio). Ancora, la gravidanza e il post-partum un una donna potrebbero alterare la sua libido.

Disfunzioni sessuali

Se uno dei due partner soffre di qualche disfunzione o disagio sessuale, è inevitabile che a risentirne è l’intimità di coppia. Un uomo può avere problemi di disfunzione erettile (ma anche l’eiaculazione precoce arreca parecchio disagio), una donna può soffrire di dispareunia. In questi casi, è bene consultare specialisti per trattare il problema fisico.

Insicurezze e convinzioni obsolete

Il sesso è un capitolo importante anche della cultura. Per questo può essere condizionato da credenze errate, convinzioni religiose etc, che impediscono una sessualità libera e serena. Anche un problema di insicurezza fisica può compromettere la libido sessuale, soprattutto nelle donne (ma anche negli uomini).

Ritmi circadiani differenti

Il desiderio sessuale nella coppia potrebbe cambiare anche per i ritmi circadiani: c’è chi è mattiniero e al mattino ha voglia e il partner, al contrario, prima del caffè non connette. E viceversa. Ovviamente queste sono situazioni che, se non si trova un compromesso, potrebbero portare a un disaccordo.

Litigi frequenti

Potrebbe sembrare un’ovvietà, ma il desiderio sessuale nella coppia è legato anche al clima di intesa. Se in una relazione ci sono litigi frequenti, tensioni e disaccordi vari, anche l’intimità ne paga lo scotto.

Insoddisfazione sessuale

Naturalmente, a incidere negativamente sulla libido di uno dei due potrebbe esserci anche la mancanza di soddisfazione. Una scarsa intesa può far diminuire il desiderio sessuale nella coppia.

Come affrontare questa condizione

Come appena visto, ci sono tanti fattori che possono modificare il desiderio sessuale nella coppia. La questione importante è affrontare la situazione con serenità e rispetto reciproco. A volte le coppie, per paura di affrontare una questione così delicata, tendono a evitarla, con il risultato che negli anni potrebbe diventare un problema sempre più radicato e portare all’allontanamento tra i partner. Meglio, quindi, affrontare la questione se nella relazione i cambiamenti di libido non collidono tra i partner.

Individuare i fattori

Per affrontare le differenze in ambito di libido, è importante individuare i fattori sottostanti e agire per risolverli. Ad esempio, potrebbe essere necessario ricevere un aiuto professionale per modificare convinzioni errate, lavorare sulle insicurezze o curare le disfunzioni sessuali.

Coltivare l’intimità e la comunicazione

Proprio perché una differenza di desiderio sessuale nella coppia non è causata da mancanza di amore, rispetto a una condizione del genere, la relazione va salvaguardata più che mai.

Questo si attua attraverso più attenzioni:

migliorare la comunicazione di coppia;

renderela relazione molto soddisfacente dal punto di vista emotivo;

cercare una modalità condivisa (una sorta di compromesso, ma senza forzature) per esplorare l’intimità;

ridurre i conflitti e amplificando il legame di supporto tra i partner;

lavorare sull’assertività sessuale;

valutare il supporto degli specialisti.