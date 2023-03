L a vita di coppia non è facile quando ci impuntiamo su qualcosa e non vogliamo lasciar perdere. Ma il più delle volte è solo una battaglia d'orgoglio

Da una sciocca litigata possono nascere conflitti di coppia più profondi, alcune volte le parole diventano pesanti e la rabbia prende il sopravvento prima che riusciamo a capirne bene il motivo. Può sembrare facile ma quando ci sono di mezzo amore e orgoglio a volte mandare giù il rospo o lasciar correre su alcune sciocchezze è meno facile di quel che si pensi.

Quando le persone litigano i loro cuori si allontanano, ecco perché infatti si urla. Si fa più fatica ad ascoltare le ragioni dell'altro e ad immedesimarsi in lui. Troppe volte il nostro punto di vista offusca la realtà attorno e lascia viaggiare i pensieri negativi sopra tutti gli altri, impedendoci di vivere serenamente e instaurando con il partner un assurdo gioco di potere si tiene in muso e si vive ogni screzio come una battaglia.

Disinnescare i non-problemi

Tante volte, appunto, si radicano convinzioni infantili e superflue e si rovinano rapporti di coppia per qualche sciocchezza. Cose che non avrebbero davvero peso, come l'orario in cui dar da mangiare al gatto o i calzini sporchi di fianco alla lavatrice. Però una parola tira l'altra, e le voci si alzano, i cuori si allontanano, e si finisce per innervosirsi anche solo se l'altro sta respirando troppo forte. Un piccolo fiocco di neve che scatena una valanga.

Eppure, per quanto difficile, si impara a mettere un po' da parte l'amor proprio e ci si siede al tavolo delle trattative. Perché è la cosa più giusta da fare. Se sono le piccolezze ciò che fa innamorare una coppia, allora anche ragionare insieme e con calma, con qualche sorriso, non può che essere d'aiuto. Alle volte si fa pace ricordandosi come ci si è innamorati. Scendete a patti con la vostra coscienza e con il partner: davvero non se ne può parlare tranquillamente?

Come gestire il conflitto in coppia?

Non ci stancheremo mai di dirlo. Leggerezza non è superficialità, ma vivere senza macigni sul cuore. Ed è proprio quel che una coppia dovrebbe fare per vivere serena, affrontare ogni piccolo screzio con la stessa leggerezza con cui ci si corteggia. Non affrontare i problemi è sicuramente un atteggiamento che una coppia non potrà sostenere a lungo, ma guardare il proprio compagno/a come se fosse un soldato del fronte opposto è decisamente controproducente.

Non è indispensabile che un fiocco di neve sia poi un male. Alle volte porta novità, scompiglio, disordine nella routine. E cambiare qualche regola del gioco non fa male, finché siete d'accordo entrambi. Come dicevamo prima, scendere a compromessi (quando accettabili) è un lusso che le coppie giuste possono permettersi. D'altronde una coppia ben assestata nuota negli stessi problemi di tutti gli altri, ma riesce a rimanere a galla.

Imparare a contare

Sembra una sciocchezza, ma quella cosa dei 10 secondi funziona veramente. Prima di dare sfogo alla rabbia e strappare i capelli (vostri e suoi) bisogna davvero chiedersi se ne vale la pena. Vale la pena rovinarsi la giornata solo perché l'altra persona magari ha detto qualcosa di polemico e noi preferiamo offenderci piuttosto che trovare una soluzione e farci una risata? Aspettate 10 secondi prima di iniziare a parlare. Una manciata di attimi per riflettere con sé stessi e decidere bene come calibrare le parole, come affrontare il tema, come far sì che la lotta dei sessi diventi solo lotta con i cuscini.

Un segreto è fingere di essere l'altra persona per 10 secondi: come mi sento? Perché ho detto così? Cosa cercavo di dire?

Alle volte siamo così concentrati sull'interpretazione che diamo alle parole altrui da non focalizzarci bene sul significato che cercavano di veicolare. Questi 10 secondi ci servono per lasciare uno spiraglio nelle nostre emozioni e imparare a calibrare i modi

Cosa può rovinare una relazione di coppia?



Sono tanti i motivi che possono rovinare una relazione di coppia. Quando si lasciano prevalere gli egoismi individuali, per esempio, e non si tiene più conto delle esigenze del partner, il rapporto si logora inesorabilmente. Anche la mancanza di attenzione, dei piccoli gesti quotidiani che tengono ben salda la relazione, può mandare in crisi un rapporto. Ci sono poi partner gelosi: la gelosia, che è una chiara dimostrazione di mancanza di fiducia, è una delle principali cause per cui i rapporti si sfasciano. Infine, la mancanza di dialogo: quando nella coppia non si parla più, la fine è vicina. A tutto c’è rimedio, ovviamente, ma spesso queste cattive abitudini mandano in crisi definitivamente le coppie.



Come capire se c’è crisi di coppia?



Le crisi di coppia possono generarsi dai motivi più disparati e riconoscere che le cose non funzionano non è di certo semplice. Ci sono però dei segnali comuni che fanno capire ai partner quando la storia è ormai entrata in un vortice da cui difficilmente si riesce a uscire. Solitamente si capisce di essere in crisi quando il silenzio è l’elemento prevalente: non si parla più, non c’è dialogo. E quando ci si interfaccia, in realtà, la rabbia prevale e il confronto si trasforma in scontro. Inoltre, una coppia in crisi non ha più momenti di intimità.



Come capire se è arrivato il momento di lasciarsi?



Le crisi di coppia sono normali e spesso possono essere affrontate, anche con l’aiuto di esperti. Alcuni rapporti, però, sono compromessi per sempre. Capire se è arrivato il momento di lasciarsi non è una valutazione facile da fare e non la si affronta a cuor leggero. Bisogna innanzitutto valutare i propri sentimenti e capire se si prova ancora qualcosa per il partner. Ma spesso l’amore non è sufficiente e le cause della crisi sono altre. La paura di lasciare andare è enorme, ed è normale, ma è necessario lasciarsi quando gli interessi divergono e quando all’interno della coppia sentite di non avere più il vostro spazio. Lasciarsi è quindi importante per poter ricominciare a vivere, perché tutti meritiamo di amare, essere amati ed essere felici.