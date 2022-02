Perché a volte è giusto fuggire da una relazione (e mettersi in salvo)

S cegliere di fuggire da determinate relazioni non è mancanza di coraggio, ma simbolo di amor proprio

Siamo cresciute con i cartoni animati della Disney, con le favole antiche e con le promesse di amore eterno, quelle che culminano poi tutte nello stesso modo, in quel “Vissero felici e contenti”. Ma crescendo abbiamo imparato che quel disperato bisogno del lieto fine che andiamo tanto cercando spesso si trasforma in un incubo. E quando questo accade, l’unica possibilità che abbiamo, è quella di fuggire da una relazione e mettersi in salvo.

E a poco servono le opere di auto convincimento sul coraggio che ci vuole a inseguire il cuore, e a restare al fianco di una persona che ci consuma, dentro e fuori. Perché la verità è che queste relazioni non hanno nulla a che fare con l’amore.

Cos’è l’amore?

Spiegare cos’è l’amore è una missione impossibile, eppure doverosa per dare un senso a tutto ciò che siamo e che proviamo quando siamo insieme a qualcuno. Ma c’è una sostanziale differenza tra quello che proviamo e quello che facciamo per mantenere viva la fiamma ardente di questo sentimento.

Perché l’amore non è solo follie e pazzie, non è solo tachicardia e mancanza di fame e sonno. L’amore é gentile e presente, rispettoso. L’amore è energia che arriva e non che viene tolta e consumata.

Una premessa doverosa, questa, che dobbiamo auto rivolgerci tutte quelle volte che, in nome dell’amore, restiamo intrappolate in quelle gabbie dorate. Che seppur apparentemente bellissime sempre gabbie sono.

Relazioni tossiche o sbagliate

La ricerca quasi ossessiva dell’amore ci fa fare degli errori grandi che hanno il medesimo epilogo. Quello in cui usciamo da una relazione tossica letteralmente spezzate, spaccate in due. E spesso neanche ne usciamo per davvero.

Non lo facciamo perché, in fondo, ci piace pensare che quella scelta di restare aggrappata all’illusione che qualcosa cambierà, in qualche modo sarà ripagata da un lieto fine. Dall’amore, quello più vero.

Riusciamo a sopportare le bugie e le menzogne, i ritagli di tempo e gli atteggiamenti egoistici e narcisisti. Lo facciamo mettendo in secondo piano tutte le nostre volontà i desideri, perché forse ci siamo convinte che non sono importanti.

Così al primo posto, e al centro di ogni cosa, mettiamo quella persona alla quale abbiamo deciso di donare il nostro cuore. Ma farlo non ci rende immune dalle sofferenze e, anzi, quello è solo l’inizio.

E allora ci diciamo che vale la pena fare qualche sacrifico quando si prova un sentimento così grande nei confronti di una persona, ma in realtà stiamo mentendo a noi stesse perché l’amore non richiede mai uno sforzo così grande. Mai un prezzo così caro da pagare.

Lasciare qualcuno che amiamo

Ecco che quindi, a un certo punto della relazione, quando siamo stanche, deluse e senza forze, ci troviamo davanti a un bivio, probabilmente lo stesso che ci ha accompagnato più volte in passato. Restare o andare?

Lasciare qualcuno che amiamo è davvero possibile? Ci chiediamo questo mentre le lacrime superano di gran lunga i sorrisi per quantità, continuando a ripeterci che forse vale la pena riprovarci e provarci ancora, anche se lo abbiamo fatto così tante volte che abbiamo perso il conto.

E questa consapevolezza, da sola, dovrebbe essere già una risposta, perché l’amore non è fatto di dolore, ma di felicità. Non è fatto di fratture, ma di condivisione.

Fuggire da una relazione e mettersi in salvo

E se è vero che l’amore è anche reciprocità, è vero anche che se ci sentiamo sole ad affrontare tutto, probabilmente abbiamo già la risposta che stavamo cercando, anche se abbiamo come l’impressione che il cuore batta solo in funzione di una persona.

Ma non possiamo accontentarci delle briciole di un amore non corrisposto, né tanto meno possiamo sacrificare la nostra felicità in nome di quella promessa nella quale abbiamo creduto.

Non possiamo sempre passare sopra ai tradimenti o alle mancanze di rispetto. Alle bugie e all’egoismo. Non possiamo farci carico di tutto questo per amore perché non è quello che lui ci chiede.

Perché quando il sorriso viene a mancare, tutto ciò che possiamo fare è fuggire da una relazione e mettersi in salvo. Raccogliere i pezzi di tutti quei sogni frantumati e ricominciare lentamente, ricominciare da noi stesse.

Come ricominciare dopo una rottura

Quando si sceglie di fuggire da una relazione per mettersi in salvo, dopo aver creduto che quella fosse l’unica ragione della nostra vita, ricominciare può sembrare molto difficile. Perché è sempre doloroso dire addio a qualcuno che amiamo.

Ma è proprio dall’amore che dobbiamo ricominciare, quello nei confronti di noi stesse. Dobbiamo imparare a volerci bene, a rispettarci e ad ascoltarci. Piano piano anche il cuore ricomincerà a farlo e darà vita a nuovi battiti, emozionanti e bellissimi.

E quando questo accadrà vorrà dire che siamo pronte a ricominciare, a lasciarci alle spalle tutto il dolore del passato. E farlo è sempre meraviglioso.