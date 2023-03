Il posto peggiore per il primo appuntamento? Cosa dice un sondaggio

È la vostra prima uscita insieme e ti ha invitata in un fast food? Sappi che c'è di peggio. Avrebbe potuto portarti a un funerale, o a casa dei suoi. Ecco, secondo un sondaggio inglese, qual è il posto peggiore per il primo appuntamento

Ti è mai capitato che il ragazzo che ti piaceva tanto ti abbia proposto di incontrarvi in un fast food? Se la risposta è sì, sappi che non è il posto peggiore per il primo appuntamento. Per quanto l'idea di entrare in un locale pieno di gente e famiglie con bambini, con l'inevitabile macchinetta del gelato rotta, possa averti infastidita, secondo un sondaggio inglese esistono location ben peggiori dove incontrarsi per la prima uscita insieme.

Primo appuntamento in un fast food? C'è di peggio

Alcuni ricercatori inglesi hanno chiesto a 11mila persone di raccontare la serata romantica più infernale che abbiano vissuto. Sorprendentemente, i fast food sono solo al secondo posto nella lista degli incubi. Infatti, solo il tredici per cento degli intervistati ha dichiarato di ritenerli un luogo non idoneo a un primo appuntamento. I motivi sono diversi: non possono essere considerati posti romantici poiché l'illuminazione è solitamente molto intensa, c'è parecchio rumore e spesso ci sono bambini che corrono da una parte all'altra. Inoltre, sono luoghi nati per chi ha fretta, si rischia di non apparire al proprio meglio. Tutti questi fattori potrebbero impedire l'intimità necessaria per conoscersi meglio. Invitare una persona in un fast food la prima volta che si esce insieme potrebbe dimostrare una mancanza di impegno. Senza contare che i fast food hanno la fama di essere economici e convenienti, il che dà l'impressione che alla persona che ti sta invitando non importa fare colpo su di te.

Il posto peggiore per il primo appuntamento? Il cinema

In cima alla lista dei luoghi infernali dove trascorrere un primo appuntamento ci sono i cinema. Una persona su cinque ha affermato che sedersi davanti a uno schermo gigante per guardare un film e sgranocchiare popcorn è una vera e propria tortura. Senza contare che si è costretti a rimanere in silenzio. Invece, la maggior parte delle persone preferirebbe chiacchierare al primo appuntamento. Quale occasione migliore, infatti, per scoprire qualcosa in più sulla persona con la quale si è usciti? Invece, al cinema il rischio è che, piuttosto che godersi un film di successo, ci si annoi per poi separarsi e non sentirsi mai più.

Primo appuntamento: mai proporre un film a casa

L'obiettivo di un primo appuntamento è capire se siete in sintonia e volete continuare a investire tempo per conoscervi e frequentarvi. Il cinema non lo consente, e nemmeno i fast food. Al terzo posto dei luoghi peggiori per un primo appuntamento ci sono le piattaforme di streaming, Netflix e Chili, Amazon Prime e Disney+, e così via. Il motivo: andare a casa di uno sconosciuto al primo appuntamento è considerato troppo rischioso. A questo punto piuttosto che rischiare, meglio andare al fast food.

Il posto peggiore per il primo appuntamento? Un funerale

Tra gli altri posti terribili dove non portare mai la persona che ci piace al primo appuntamento, ci sono i funerali. Può sembrare strano, ma ad alcuni intervistati è capitato di essere finiti a una cerimonia funebre. Tuttavia, c'è qualcosa che è considerato anche peggio. Che cosa? Andare a casa di un genitore. Anche visitare un ristorante, andare in un bar, nuotare e guardare una partita di calcio è considerato peggio che dare l'ultimo saluto a qualcuno che è volato nell'aldilà. I ristoranti sono, infatti, troppo affollati e i pub troppo freddi. Andare in un parco è poi considerato peggio che a un funerale. Forse perché ci sono troppi scoiattoli?

Quello che conta è divertirsi

Scegliere dove andare al primo appuntamento è un'arte raffinata. Può essere difficile, soprattutto se non conosci bene la persona con la quale stai uscendo. Uno degli aspetti più importanti è scegliere un posto che vi permetta di parlare e conoscervi. È anche importante dimostrare che stai facendo uno sforzo scegliendo un luogo speciale e memorabile. Tuttavia, non stare a pensarci troppo se la tua proposta non è piaciuta. Dopo il primo appuntamento, avrai un'idea più precisa di cosa ti piace all'altra persona e di ciò che la fa sentire a suo agio. Quindi, potrai personalizzare i vostri appuntamenti futuri in base alle tue e alle sue preferenze. Alla fine, anche se il luogo del primo appuntamento non è perfetto, non avrà molta importanza se entrambi vi divertirete e andrete d'accordo.