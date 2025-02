San Valentino si avvicina e tu non hai idea di come festeggiarlo con il tuo fidanzato? Avresti voglia di una serata speciale, o magari semplice, oppure divertente e originale? Ma soprattutto vorresti fare qualcosa di diverso dagli anni precedenti? Ecco una guida nella quale ti offriamo una serie di spunti per trascorrere un San Valentino indimenticabile con il tuo partner.

Come trascorrere San Valentino indimenticabile

Che la tua storia sia nuova, che sia già datata, che sia arroccata nell’abitudine, in un momento di crisi nera, o serena come al solito, non puoi restare indifferente alla festa che ha come fine la celebrazione dell’amore. E quindi della tua storia d’amore. Come passare il 14 febbraio? Ci sono molti modi, vediamone alcuni.

San Valentino low profile

Di San Valentino non può importartene di meno. Sei contro le convenzioni e le feste comandate. Non sopporti il giorno di Natale, perché dovresti sopportare San Valentino? E il tuo lui, che è un giovane acuto e nichilista al par tuo, non può che assecondarti su tutta la linea. Quindi passate una giornata come tutte le altre. Anche in compagnia di lui, perché no? Discorso diverso se è lui a odiare San Valentino, mentre tu la giornata dei cuori non la disdegneresti poi troppo. Come sempre in queste occasioni evita di incassare in silenzio. Diglielo forte e chiaro: leggere tra le righe e interpretare il tuo misterioso broncio non è il forte di nessun uomo sulla terra. Quindi, diglielo forte e chiaro che tieni a questa festa. Non sarà uno sforzo disumano per lui regalarti una scatola di cioccolatini per vederti sorridere.

San Valentino in grande stile

Sei fanatica del San Valentino e stai lavorando da settimane perché sia un giorno davvero speciale. Vi svegliate fianco a fianco, iniziate la giornata insieme scambiandovi i regali introvabili e pensatissimi. Probabilmente non sarete a casa vostra, perché avrete prenotato un romanticissimo viaggio fuori con mesi di anticipo. Colazione pantagruelica e giornata in centro benessere. Cena iper romantica e seconda serata very hot. Un San Valentino da manuale.

San Valentino super romantico

Cos’è il mondo esterno? Cosa sono le altre persone? Come dite? Cioccolatini? Cuori? Macché! Voi non metterete il naso fuori di casa. E forse neanche fuori dalla camera da letto. Il mondo vi invidia.

San Valentino indimenticabile anche a distanza

Anche se vivete un amore a distanza, non vuol dire che non possiate festeggiare San Valentino. Ci sono tanti modi di trascorrere insieme il San Valentino anche se vi separano chilometri: videochiamatevi su Skype, inviate lunghe mail romantiche e scambiatevi i regali via posta. Ma soprattutto: organizzate il vostro prossimo incontro!

Cosa fare a San Valentino

Se tu e il tuo lui volete festeggiare San Valentino in modo unico, abbiamo tante idee originali da proporvi.

Cena romantica

A San Valentino, il ristorante è un classico. Se hai in mente una cenetta elegante a lume di candela, però, non fare l’errore di prenotare in uno di quei ristoranti super caotici con centinaia di tavoli, nei quali, alla fine, ti troveresti a mangiare quasi nel piatto della coppia accanto. Cerca qualcosa di intimo, un ristorante piccolo, che rispetti i vostri spazi e che vi offra quell’atmosfera romantica che a San Valentino non può mancare. Puoi optare per un ristorante con terrazza (magari vista lago o vista mare), per un locale con solo 4 tavoli, che vi regali l’intimità che state cercando, oppure, se il budget tuo e del tuo fidanzato ve lo permettono, potresti prenotare in un ristorante chic, chiedendo di riservare un’area solo per voi due.

Cinema o teatro

Se tu e il tuo lui non siete tipi da cenetta romantica, ma preferite mangiare panino con hamburger e patatine fritte al vostro fast food preferito, per poi correre al cinema a rilassarvi davanti ad un film che piace ad entrambi, San Valentino è l’occasione giusta per farlo. Già qualche giorno prima del 14 febbraio, date un’occhiata ai film in programmazione e scegliete quello che vi piacerebbe vedere per festeggiare in modo divertente il vostro San Valentino. Regalatevi due biglietti nel cinema più bello della vostra città, quello con le poltrone ultra-comode e mega ciotole di popcorn. Sarà una serata semplice, ma dolce e romantica quanto basta. In alternativa al cinema, c’è anche il teatro: che ne dite di andare a vedere quello spettacolo teatrale di cui parlate da tempo?

Film romantico

Divano, copertina, cioccolata calda e… film romantico! Se non hai idea dei titoli da proporre al tuo partner, ci pensiamo noi a suggerirti qualche film romantico per San Valentino da non perdere: Io e Annie, Ragione e Sentimento, Harry ti presento Sally, Dirty Dancing, Colazione da Tiffany e tanti altri! Se volete vedere un film romantico, ma non da lacrimoni, anzi, con un tocco di umorismo, quello che fa per voi è una commedia romantica. Le più belle da vedere assolutamente? Amici di letto, 50 volte il primo bacio, Crazy, stupid, love, Cinderella Story, Amici, amanti e…

San Valentino indimenticabile a casa

Niente cena fuori, niente cinema: voi il vostro San Valentino volete festeggiarlo a casa, con una romantica ed intima cena a lume di candela. Dopotutto cosa c’è di meglio di trascorrere una serata soli soletti e totalmente indisturbati? Se la cena la organizzerai a casa tua, fai attenzione ai dettagli: per prima cosa dovrai curare la tavola, che dovrà avere una tovaglia rossa o due tovagliette a forma di cuore, due calici per il vino, piatti, tovaglioli e posate coordinati (sul web puoi trovare tanti tutorial carini per piegare i tovaglioli in modo romantico). Non dimenticare qualche cuoricino di carta sparso qua e là per il tavolo e un biglietto romantico da nascondere sotto il piatto del tuo lui. Per la cena, cerca di soddisfare i gusti del tuo partner e di cucinargli quello che più gli piace, se però, la cucina non è il tuo forte, non sottovalutare l’opzione “take away”. Prepara anche un film da vedere insieme dopo cena e un plaid o una coperta per accoccolarvi sul letto o sul divano insieme.

Gita fuori porta

Se per San Valentino state programmando una gita fuori porta, allora, qualche settimana prima del 14 febbraio, iniziate a cercare qualche meta da visitare in una giornata, cercate i luoghi più belli da vedere, i ristorantini più consigliati nelle recensioni sul web e organizzate dall’inizio alla fine il vostro San Valentino fuori città.

Weekend romantico per un San Valentino indimenticabile

Non c’è nulla di più romantico di un weekend fuori porta per San Valentino e, grazie ai pacchetti per due, ai last minute e alle offerte sul web, potrete organizzare, senza spendere una fortuna, un weekend speciale, solo vostro. Se dovete restare entro un certo budget, non uscite dall’Italia: magari scegliete una bella città e valutate quale sia il mezzo migliore per raggiungerla (macchina, treno, etc.). Se, invece, per questo San Valentino, non volete badare a spese, allora organizzate un weekend in una capitale europea e, se ne avete la possibilità, allungate il vostro weekend a 4-5 giorni o una settimana.

Al mare

A San Valentino fa freddo, è vero, eppure il mare d’inverno ha sempre il suo fascino. Controllate le previsioni meteo e, se il 14 febbraio sarà bel tempo, copritevi bene, munitevi di telo da mare e cestino da pic nic e regalatevi una romantica giornata in spiaggia. Non ci sarà nessuno, se non qualche altra coppia che ha avuto la vostra stessa idea e passare un San Valentino in pace, lontano dal caos e solo con il rumore delle onde nelle orecchie, vi farà rilassare e godere a pieno di quella giornata solo per voi.

Alle terme

Negli ultimi anni, va molto di moda il San Valentino alle terme. Oltre alle piscine e alle aree relax pubbliche, infatti, sempre più spa italiane, mettono a disposizione zone riservate solo alle coppie, con piscina idromassaggio, sauna, bagno turco, letti sui quali rilassarsi e calici con champagne. Cerca sul web i centri benessere, le terme e le spa che organizzano eventi ad hoc per il 14 febbraio: sicuramente sarà un San Valentino indimenticabile, che tutte le tue amiche ti invidieranno.

Tramonto romantico

Se tu e il tuo amore amate il fascino di un bel tramonto e di un abbraccio immersi nella natura, questa alternativa può essere declinata in varie possibilità. È vero che siamo in febbraio ma anche questo mese invernale può riservare belle serate, non troppo fredde. Potete organizzare un pic-nic in riva al lago, al mare, o in una collina da cui godere del paesaggio, in base a quello che vi consente il territorio in cui vi trovate.

Per evitare gli inconvenienti dovuti al vento potete montare una piccola renda da campeggio, all’interno della quale predisporre il vostro pic-nic. Ovviamente potete cucinare voi, oppure portare qualcosa di pronto. Non dimenticare del buon vino per scaldare la serata, un paio di plaid, e un lume da campeggio per il dopo tramonto. In attesa di una stella cadente la serata trascorrerà dolcemente.

San Valentino indimenticabile: una notte speciale

Trascorrere la notte in una struttura ricettiva anche se solo per una notte è una bella scelta che consente di trascorrere del tempo insieme al proprio partner, fuori dai soliti schemi.

Che si tratti di un albergo elegante, di un tranquillo b&b, oppure di una baita di montagna, l’importante è trovare un luogo speciale, lontano da tutto e da tutti, per dedicarsi alla persona amata, per parlare, e per scaldarsi.

Una scelta insieme

Un modo particolare per trascorrere un bel San Valentino è quello di svolgere un’attività “unica” insieme.

Ad esempio potete tornare sul luogo del vostro primo incontro e ripercorre i passi del vostro innamoramento. Oppure puoi condurre il partner in un luogo in cui ha sempre desiderato andare, ma dove non è mai stato. Potrebbe essere lo spettacolo di balletto, potrebbe essere un luna park, potrebbe essere un concerto del suo cantante preferito. Alcune persone scelgono di fare un tatuaggio insieme, altre di fare un acquisto importante per la loro casa, altre di adottare un cucciolo insieme, oppure di piantare un alberello.

Ognuno può scegliere un dono unico da condividere con la persona amata. Siete insieme in auto? Devia dalla solita strada. Vai verso i luoghi dell’infanzia, se non li hai mai mostrati al tuo partner, fatti guidare verso i posti del suo cuore. Se ci sono cose che non vi siete mai raccontati è il momento per farlo. Prendete una strada casuale, per il gusto di avventurarvi alla scoperta di nuove strade, nuovi discorsi. La quotidianità è come la periferia di una città: due posti dove c’è molto da scoprire.

Colazione insieme

Sono le piccole cose a fare la differenza, perché vengono da un pensiero autentico. Inizia la giornata con un vero dono: cominciare la giornata insieme. Potete puntare la sveglia una trentina di minuti prima e scambiarvi un sorriso con pane, burro e marmellata, mentre la moka borbotta. Il sapore della giornata sarà subito inaspettato. Quante volte attendiamo qualcosa di improbabile quando basterebbe vedere la magia di ciò che abbiamo per fare la differenza?

Cucinare

Cena di San Valentino? Sì, ma non al ristorante! Perché non cucinare insieme? Acquistate gli ingredienti per sperimentare una ricetta nuova: sarà delizioso preparare un piatto speciale, tutti e due insieme in cucina, in compagnia di un bicchiere con cui brindare al vostro giorno degli innamorati.

Un messaggio d’amore

Hai mai scritto una lettera d’amore? Se l’ultima risale al liceo, riprovaci: basta un messaggio. Gli uomini hanno dato ampia prova di non apprezzare i discorsi interminabili. Usa poche parole, dettate dal cuore, magari scritte su un post it da lasciare sulle chiavi di casa o in tasca, scritte col rossetto sullo specchio o da trovare, quasi per caso, in una mail indirizzata proprio a lui. Per l’armonia di coppia (il 14 febbraio e ogni giorno) è importante non pronunciare (quasi) mai la frase “Dovresti saperlo”: se vuoi che lo sappia inizia a esprimere ciò che pensi.

Nella vasca da bagno

Perché non fuggire per un pomeriggio alle terme? Sarà divertente spezzare la routine e dedicare qualche ora solo a voi giocando con l’acqua. Se non avete tempo, infilati sotto la doccia o nella vasca da bagno e chiamalo con una scusa. Schizzarsi, baciarsi sotto lo scroscio dell’acqua, insaponarsi reciprocamente non sono solo cose da adolescenti, ma piccoli gesti che si riscoprono con l’intimità. Quella vicinanza capace di unire due persone che hanno attraversato molti cieli azzurri e altrettante tempeste. Insieme.

San Valentino da single

Ma chi ha detto che San Valentino è una giornataccia quando si è single? Certo, con tutte quelle coppiette in libera uscita potrebbe diventarlo, specie se il tuo status sentimentale è “appena mollata”. Ma in realtà le possibilità sono tante.

Single convinta e godereccia

Se sei single convinta e fiera, allora per te San Valentino sarà la solita giornata. Sei single incallita e soddisfatta. Non ti mancano gli interessi, gli amici, i locali in cui andare, gli hobbies e gli impegni. E tutto ciò, unito a una forte autoconsapevolezza interiore che ti fa sentire davvero a posto con te stessa, ti spinge anche a non aver bisogno di un uomo per dichiararti serena e dopotutto contenta della vita che fai. Il giorno di San Valentino sarà un giorno come gli altri. Chissà cos’erano tutti quei cuori in giro?

La vedova inconsolabile

Sei ancora sopraffatta dai dolori della giovane ingiustamente privata dell’amore, e la tentazione più forte che provi è quella di seppellirti nel letto e annegare in una valle di lacrime. Ora leggi attentamente queste tre parole: Non. Farlo. Assolutamente! Porta alta la tua dignità nonostante il tuo cuore sia uno straccio scolorito. Se hai un’amica single come te, non aspettare il 14, chiamala già dal pomeriggio del 13 e chiedile espressamente aiuto. Fatti trascinare e coinvolgere nel suo turbine di impegni e divertimenti, e non pensateci troppo.

Single convinta, ma non troppo

Sei nella classica fase in cui qualche dubbio si insinua tra granitiche certezze. Vorresti essere la single convinta e soddisfatta che saltella di flirt in flirt, come eri fino al mese scorso. Ma alcuni segnali cominciano a preoccuparti, come ad esempio quella stretta al cuore che ti attanaglia quando vedi una coppia mano nella mano che sceglie una lampada all’Ikea. Non è niente di grave: dopo secoli di leggerezza cronica, senti il bisogno di avere una presenza un po’ più solida al tuo fianco. San Valentino, sappilo, ti regalerà ulteriori strette al cuore. Non farti toccare da questa ricorrenza.

