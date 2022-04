L a gelosia è un sentimento del tutto naturale, che normalmente proviamo quando teniamo molto a una persona e temiamo di perderla. Invece di esprimerla, però, attraverso urla e gesti violenti, possiamo scegliere di manifestarla in modi più sani (e dignitosi). Ecco 5 modi sani per esprimere la gelosia

Eppure, la gelosia è un'emozione inevitabile che praticamente tutti sperimentano nel corso della vita. Il problema sorge quando non riusciamo a trattenere questo sentimento e lo facciamo esplodere in tutta la sua veemenza con gesti o parole di cui poi solitamente ci pentiamo. Quando permettiamo alla gelosia di sopraffarci, le prime vittime siamo noi stesse e la nostra dignità. Ci sono però dei modi sani per esprimere la gelosia. Ecco quali sono.

Capire come dimostrare la propria gelosia senza fare scenate inutili e, quasi sempre, controproducenti, è la chiave per vivere al meglio non solo la nostra relazione ma anche tutti gli altri rapporti interpersonali. Dobbiamo ricordarci che la cosa più importante è sempre il preservamento della nostra dignità. Ma quali sono, allora, i 5 modi sani per esprimere la gelosia?

1 - La tecnica del silenzio

Una delle tecniche più efficaci è la tecnica del silenzio (soprattutto se, solitamente, tendi a essere loquace). Se ti accorgi che il tuo partner passa troppo tempo in compagnia di una collega d'ufficio o di un'amica (magari rincasando anche tardi) tempestarlo di domande e di accuse è decisamente la cosa più sbagliata che puoi fare.

In questo modo, infatti, non faresti che allontanarlo ancora di più da te. Il trattamento del silenzio farà sì che il tuo partner si chieda cosa ti sta succedendo o cosa ti ha fatto arrabbiare. Sarà quindi interessato ad aprire una conversazione durante la quale potrai esprimere le tue preoccupazioni e chiarirti con lui una volta per tutte. Piccola nota: non far durare troppo a lungo il periodo di silenzio. Ricorda che il dialogo è alla base di una relazione sana e duratura.

2 - Sii la versione migliore di te stessa

Invece di ossessionarti su cosa l'altra persona può avere in più di te, cerca di migliorare te stessa, curandoti e dimostrandoti sicura di te. Una persona che non ha paura di rimanere sola e che sa come prendersi cura di se stessa è indubbiamente più seducente di una bisognosa e dipendente.

Se di solito tendi a trascurarti, prova a concentrarti di più su quelli che sono i tuoi punti di forza e cerca di metterli in risalto. Non si parla solo di qualità estetiche, ma anche caratteriali. In questo modo, il tuo partner rimarrà stupito dal tuo cambiamento e la sua attenzione si poserà su di te piuttosto che su qualcun'altra.

3 - Fai amicizia con la persona di cui sei gelosa

Una tecnica evergreen e sempre efficace è cercare di diventare amica della persona di cui sei gelosa. Questa tecnica potrebbe anche esserti utile per una semplice ricerca e indagine più approfondita sul rapporto che intercorre tra il tuo partner e questa persona.

Fare amicizia con la persona di cui sei geloso è un escamotage audace e intelligente per saperne di più su di lei (e tenerla d'occhio). Inoltre (chi può dirlo?) potresti voler finire per essere davvero sua amica e in questo modo sconfiggeresti definitivamente i tuoi problemi di gelosia!

4 - Sii noncurante

Fai buon viso a cattivo gioco. Anche se nella tua testa stai pianificando chissà quale indagine o pedinamento ai limiti dello stalking, continua a comportarti come se avessi troppo da fare per dare importanza alle amiche o alle colleghe del tuo fidanzato.

In questo modo trasmetti il messaggio che non sei davvero gelosa e la presenza di altre donne non ti preoccupa affatto. Questo comportamento darà l'impressione che tu abbia il pieno controllo delle tue emozioni e che con ti servano le sue attenzioni per sentirti appagata e sicura di te stessa. Apparire felice e soddisfatta della tua vita piena di impegni ti farà subito diventare più affascinante e attraente agli occhi del tuo lui.

5 - Usa la psicologia inversa

La psicologia inversa è sempre un'arma vincente in grado di sconfiggere qualunque nemico in amore. Invece di opporti al fatto che il tuo ragazzo si veda con amiche o colleghe in modo più o meno frequente, cerca di spingerlo verso di loro, come se non le temessi affatto.

Questo comportamento lo lascerà un po' spiazzato, tanto da spingerlo a chiedersi se tu sia davvero interessata a lui come ha sempre creduto. Questo non farà che aumentare l'alone di mistero che ti circonda. Ricorda che in amore saper generare dubbi sul proprio coinvolgimento è sempre essenziale, perché spinge l'altra persona a porsi domande e a pensarti con più insistenza. E se ti penserà con più frequenza, ovviamente sarà più attratto da te e farà meno caso alle altre donne che gli ronzano intorno!