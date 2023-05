Il lato buono della gelosia esiste: lo dice la scienza

L a gelosia può avere effetti negativi sulle relazioni. Può causare conflitti e incomprensioni. Ma non sempre è negativa: in alcuni casi può migliorarci la vita. Ecco cosa hanno scoperto alcuni scienziati

Almeno una volta nella vita capita a tutte: sentiamo parlare di qualcosa di eccezionale che sta accadendo a un'amica e proviamo gelosia. Magari abbiamo appena scoperto che ha ottenuto una promozione sul lavoro o che ha una nuova relazione, e vorremmo davvero essere felici per lei. Invece, ci sentiamo gelose. Da qui tutta una serie di auto-recriminazioni per aver provato sentimenti tutt'altro che benevoli di fronte alla grande notizia. Per gli esperti, però, la gelosia non è sempre negativa.

Il duplice volto della gelosia

Anche se di solito questo sentimento ha una connotazione negativa, le emozioni che suscita possono essere molto utili, informative ed educative. Tutto dipende da come questi sentimenti ci influenzano. Se la gelosia evoca emozioni negative, possiamo esplorarla, capire perché accade e poi lasciarla andare. Se evoca emozioni positive, è probabilmente legata a una sana visione di noi stessi, alla determinazione e all'apprezzamento delle nostre caratteristiche positive.

Quando è "benigna" ci fa bene

Uno studio condotto presso l'Istituto Tilberg, nei Paesi Bassi, ha rivelato che la gelosia potrebbe essere molto utile alle persone che cercano di cambiare alcuni aspetti della loro vita. Gli scienziati hanno condotto quattro diversi test e hanno determinato che i sentimenti di gelosia motivavano i partecipanti allo studio a impegnarsi di più quando sentivano che il miglioramento personale era raggiungibile. Questo è ciò che gli esperti chiamano gelosia benigna. La "gelosia maliziosa", invece, è quella che può causare risentimento.

Così la gelosia migliora le nostre vite

La gelosia può aiutarci a focalizzare meglio i nostri obiettivi. Se, per esempio, siamo gelose di un collega, questo sentimento potrebbe aiutarci a capire che questa persona ha qualcosa che anche noi desideriamo. Ed è qualcosa su cui possiamo lavorare. Parlarne con il collega, chiedere come ha raggiunto l'obiettivo, potrebbe ispirarci e darci un'idea di come poter arrivare a realizzare le stesse cose. Questi sentimenti possono anche aiutare a sviluppare una maggiore consapevolezza delle cose che dovremmo cambiare nella nostra vita, come una carriera stagnante o una vita amorosa poco brillante.

Come affrontare questi sentimenti

Per poter elaborare questo sentimento è necessaria una comunicazione efficace e una prospettiva empatica. La prima cosa da fare è diventare consapevoli dei motivi per i quali ci sentiamo in questo modo: cosa ha causato questi sentimenti di gelosia e quando sono iniziati? Questo è l'unico modo per affrontare la cosa di petto. Anche perché non fare nulla al riguardo potrebbe avere effetti negativi: potrebbe fare crescere, marcire e peggiorare la gelosia.

Gelosia tra partner: meglio discuterne

Se sei gelosa del partner, o ti accorgi che lui è troppo geloso nei tuoi confronti, potresti discuterne con lui. Ma fallo preparandoti alla sua reazione e iniziando la conversazione con empatia e comprensione. L'importante è fare in modo che la conversazione non sembri accusatoria. Solo così riuscirete a confrontarvi in modo efficace e costruttivo e a identificare cosa c'è alla radice dei vostri sentimenti di gelosia e come risolverli. È anche molto importante verificare i fatti. Infatti, a volte, quando ci sentiamo gelosi rimuginiamo su quei sentimenti. E gonfiamo le cose a dismisura.